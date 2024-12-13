Créateur de Vidéos de Formation pour Équipes à Distance : Apprentissage Rapide et Efficace

Créez des vidéos de formation engageantes pour les équipes à distance avec des avatars AI, rendant l'apprentissage plus captivant et accessible pour tous.

Générez une vidéo de formation d'intégration dynamique de 45 secondes pour les nouveaux membres d'équipe à distance, en utilisant les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour introduire la culture d'entreprise et les outils essentiels. Cette vidéo professionnelle mais accueillante doit présenter un style visuel lumineux, accompagné d'une bande sonore enthousiaste pour garantir une première impression positive. Le public cible des nouvelles recrues bénéficiera d'informations claires et concises livrées efficacement.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'instruction soignée de 60 secondes conçue pour les employés à distance expérimentés, démontrant une mise à jour logicielle avec une esthétique visuelle moderne et élégante et une voix off calme et autoritaire. Exploitez les "avatars AI" de HeyGen pour présenter les caractéristiques et avantages clés, assurant une image de marque cohérente et professionnelle. L'objectif est de fournir des informations claires et exploitables pour l'adoption du produit parmi la main-d'œuvre existante.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de conseils engageante de 30 secondes pour les chefs d'équipe à distance, expliquant une stratégie de communication efficace avec un style visuel rapide et énergique et un son net. Utilisez la capacité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour convertir rapidement des instructions écrites en un guide visuel convaincant, rendant simple pour les managers occupés de saisir rapidement de nouvelles techniques. Cette courte vidéo percutante vise à rationaliser les processus internes pour le leadership.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo accessible de 50 secondes pour tous les membres de l'équipe à distance, axée sur les meilleures pratiques pour la collaboration virtuelle, livrée avec un style visuel propre et minimaliste et une voix off amicale et claire. Assurez une compréhension complète en incorporant la fonctionnalité "Sous-titres/légendes" de HeyGen, rendant le contenu inclusif pour divers styles d'apprentissage et besoins d'accessibilité. Cette vidéo vise à favoriser des interactions à distance plus efficaces et inclusives au sein de l'organisation.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation pour Équipes à Distance

Créez des vidéos de formation engageantes et efficaces pour votre équipe à distance avec une facilité et une efficacité inégalées, assurant une intégration fluide et un développement continu des compétences.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Point de Départ
Commencez par choisir parmi une gamme de modèles de vidéos professionnels, spécialement conçus pour simplifier la création de vidéos de formation pour vos équipes à distance.
2
Step 2
Ajoutez Votre Narrateur
Donnez vie à votre contenu de formation en sélectionnant et en personnalisant un avatar AI pour agir en tant que présentateur, assurant une livraison cohérente et engageante.
3
Step 3
Affinez et Personnalisez
Appliquez votre branding personnalisé, y compris les logos et les schémas de couleurs, pour aligner vos vidéos de formation pour équipes à distance avec l'identité de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez Votre Formation
Une fois finalisées, exportez vos vidéos de formation pour équipes à distance de haute qualité dans la résolution et le format d'image souhaités, prêtes pour un déploiement sans faille.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifier les Sujets Complexes

Transformez des sujets complexes et techniques en contenu vidéo clair, concis et compréhensible pour une éducation efficace des équipes à distance.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation engageantes ?

HeyGen révolutionne la création de vidéos de formation pour les employés en transformant des scripts textuels en vidéos professionnelles avec des avatars AI réalistes. Ce puissant créateur de vidéos de formation vous permet de générer du contenu engageant avec une génération de voix off automatisée, simplifiant ainsi votre processus de production.

HeyGen peut-il intégrer le branding personnalisé de mon entreprise dans les supports de formation ?

Absolument. HeyGen prend en charge de nombreuses options de branding personnalisé, vous permettant d'intégrer le logo et les couleurs de votre entreprise directement dans vos vidéos de formation. Utilisez nos modèles de vidéos et scènes conçus professionnellement pour assurer une identité visuelle cohérente dans tout votre contenu.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour rendre les vidéos de formation accessibles aux équipes à distance ?

HeyGen améliore l'accessibilité pour les équipes à distance en générant automatiquement des sous-titres et légendes pour toutes vos vidéos de formation. Cela garantit que votre précieux contenu de formation pour les employés est facilement compris par tous, quel que soit leur emplacement ou leurs préférences auditives.

À quelle vitesse puis-je produire des vidéos de formation de haute qualité avec HeyGen ?

Avec l'agent vidéo AI innovant de HeyGen, vous pouvez produire rapidement des vidéos de formation de haute qualité directement à partir de vos scripts. Les capacités efficaces de génération de texte en vidéo et de voix off de la plateforme accélèrent considérablement la création de contenu, vous permettant de développer vos efforts de formation sans effort.

