Boostez l'apprentissage avec un générateur de vidéos de formation pour équipes à distance
Générez des vidéos de formation professionnelle pour les employés plus rapidement. Transformez simplement vos scripts en contenu captivant en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez un tutoriel de développement de compétences techniques de 90 secondes pour les développeurs de logiciels sur un nouveau cadre de codage. La vidéo doit avoir un style visuel instructif et détaillé avec un audio explicatif et calme, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour garantir précision et cohérence, avec des sous-titres clairs.
Concevez une vidéo de documentation interne de 2 minutes pour les spécialistes de la formation et du développement, expliquant un nouveau processus de gestion de projet. Cette vidéo d'entreprise et organisée doit incorporer des éléments de marque personnalisés de la bibliothèque multimédia, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une esthétique épurée et un redimensionnement et exportation des formats pour diverses plateformes.
Créez un guide dynamique de 45 secondes pour un nouvel outil logiciel, destiné aux membres d'un département spécifique et aux nouvelles recrues. La vidéo doit être engageante avec une voix énergique et un texte clair à l'écran, construite à l'aide d'un modèle vidéo HeyGen et comprenant une génération précise de voix off et des sous-titres pour une expérience d'apprentissage étape par étape.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez la formation des employés.
Augmentez l'engagement d'apprentissage et la rétention des connaissances au sein de votre main-d'œuvre à distance en utilisant des vidéos de formation dynamiques générées par l'IA.
Rationalisez le développement des cours.
Développez et livrez rapidement de nouveaux cours de formation et du contenu éducatif pour tous vos employés à distance, élargissant efficacement les opportunités d'apprentissage.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de formation de haute qualité pour les équipes à distance ?
HeyGen agit comme un puissant "générateur de vidéos d'IA", permettant aux équipes de produire rapidement des "vidéos de formation pour les employés" engageantes. Ses capacités avancées en font un "créateur de vidéos de formation pour équipes à distance" idéal, garantissant un "développement des compétences" cohérent et efficace à travers les équipes distribuées.
Quelles fonctionnalités avancées d'IA HeyGen intègre-t-il pour générer du contenu vidéo ?
HeyGen utilise des "avatars d'IA" sophistiqués et un "générateur de texte-à-vidéo" robuste pour transformer les scripts en visuels dynamiques. Cela inclut un "générateur de voix d'IA" qui produit une narration au son naturel, rendant les sujets complexes faciles à comprendre.
HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque et accélérer la production vidéo ?
Absolument, HeyGen offre une variété de "modèles vidéo" et de contrôles de "marque personnalisée" pour s'assurer que toutes vos "vidéos de formation" s'alignent avec l'identité de votre entreprise. Cela permet une création de contenu rapide et une "documentation vidéo" cohérente à travers votre organisation.
Quelles fonctionnalités d'accessibilité HeyGen propose-t-il pour les vidéos de formation ?
HeyGen génère automatiquement des "sous-titres" précis pour toutes les vidéos, améliorant la compréhension et l'accessibilité pour des audiences diverses. Cette fonctionnalité est cruciale pour des "vidéos de formation pour les employés" efficaces et aide à transmettre l'information clairement.