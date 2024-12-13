Générateur d'Intégration à Distance : Concevez des Parcours Engagés
Gagnez du temps en créant des intégrations personnalisées pour les nouvelles recrues avec des avatars AI personnalisés, augmentant l'engagement des employés.
Créez une vidéo d'instruction de 60 secondes destinée aux responsables RH et aux chefs d'équipe, démontrant comment un Générateur de Liste de Vérification d'Intégration à Distance peut faire gagner un temps considérable. Cette vidéo doit présenter des visuels nets de style infographique et une voix confiante et explicative, transmettant efficacement la facilité de générer des listes de vérification personnalisées en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir de scripts.
Produisez une vidéo promotionnelle de 30 secondes pour des clients potentiels, illustrant comment des plans personnalisés sont essentiels pour améliorer l'engagement des employés dès leur premier jour. Le style visuel doit être engageant et dynamique, mettant en avant des options personnalisables, accompagné d'une voix enthousiaste et claire, soulignant l'avantage d'utiliser des modèles et des scènes préconçus pour une création rapide.
Développez une vidéo d'intégration de 40 secondes spécifiquement pour les nouvelles recrues, conçue pour les introduire efficacement à la culture de l'entreprise. Cette vidéo doit présenter des visuels chaleureux et invitants, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer des scénarios divers et relatables, accompagnée d'une voix off légèrement informelle mais professionnelle qui représente authentiquement l'éthique de l'entreprise.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation d'Intégration à Distance.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos d'intégration dynamiques qui augmentent considérablement l'engagement des nouvelles recrues et la rétention des connaissances.
Échelle de Création de Contenu d'Intégration.
Générez efficacement des modules et des ressources d'intégration complets, garantissant une formation cohérente et accessible pour toutes les nouvelles recrues à distance.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir de générateur d'intégration à distance AI ?
HeyGen permet aux responsables RH de créer des vidéos d'intégration à distance engageantes grâce à ses capacités avancées d'AI. Générez facilement des plans personnalisés pour les nouvelles recrues avec des avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir de scripts, économisant ainsi un temps considérable dans le processus d'intégration.
Qu'est-ce qui rend HeyGen une solution efficace pour la création de vidéos d'intégration ?
HeyGen offre une plateforme complète pour créer des vidéos d'intégration captivantes qui améliorent l'engagement des employés et immergent les nouvelles recrues dans la culture de votre entreprise. Avec des modèles personnalisables, des avatars AI et une génération de voix off fluide, vous pouvez créer rapidement du contenu professionnel et de marque.
HeyGen peut-il aider les responsables RH à créer des plans d'intégration personnalisés ?
Absolument ! HeyGen permet aux responsables RH de concevoir des plans entièrement personnalisables et personnalisés pour l'intégration à distance. Utilisez les fonctionnalités de HeyGen, comme les modèles et les outils alimentés par AI, pour générer une liste de vérification d'intégration à distance interactive qui répond aux besoins spécifiques de chaque nouvelle recrue, améliorant ainsi leur expérience.
Comment HeyGen aide-t-il les équipes RH à gagner du temps sur la production de vidéos d'intégration ?
HeyGen réduit considérablement le temps passé à créer du contenu d'intégration grâce à sa plateforme de génération de vidéos de bout en bout. Les responsables RH peuvent transformer efficacement le texte en vidéo à partir de scripts en utilisant des avatars AI et des modèles préconstruits, rationalisant ainsi l'ensemble du processus pour gagner du temps.