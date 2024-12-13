Créateur de Vidéos d'Apprentissage à Distance : Créez du Contenu Éducatif Engagé

Créez facilement des vidéos éducatives engageantes avec des voix AI réalistes, parfaites pour les enseignants et les cours en ligne.

458/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'instruction professionnelle de 60 secondes spécifiquement pour les professeurs d'université qui doivent rapidement introduire les sujets des modules hebdomadaires pour leurs cours en ligne. Utilisant un style visuel épuré et une voix off amicale et naturelle, cette vidéo peut être générée efficacement en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, transformant le contenu écrit directement en un segment concis et informatif pour leurs classes virtuelles.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'introduction dynamique de 30 secondes pour les nouveaux étudiants, servant de bienvenue et de rapide aperçu d'une plateforme d'apprentissage à distance. Cette vidéo moderne, basée sur des modèles, avec une musique de fond engageante et des sous-titres faciles à comprendre, utilise efficacement les divers modèles et scènes de HeyGen pour créer une première impression accueillante et informative, montrant à quoi s'attendre de leurs vidéos éducatives.
Exemple de Prompt 3
Produisez un segment informatif de 60 secondes pour les apprenants adultes, explorant un événement historique avec profondeur et clarté. Cette vidéo éducative soignée, utilisant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen, combine des visuels de stock de haute qualité avec une voix off générée par AI convaincante pour créer une représentation vivante et précise, se révélant être un créateur de vidéos éducatives AI exceptionnel pour des sujets complexes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Apprentissage à Distance

Créez facilement des vidéos éducatives engageantes avec AI. Transformez votre contenu en leçons dynamiques à l'aide d'outils intelligents, parfaits pour les enseignants et les étudiants.

1
Step 1
Créez Votre Leçon avec AI
Commencez par entrer votre texte ou script éducatif. Le créateur de vidéos éducatives AI transforme instantanément votre contenu en un brouillon de vidéo, générant des scènes basées sur votre entrée en utilisant le texte-à-vidéo à partir de script.
2
Step 2
Choisissez des Visuels Engagés
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos et de scènes pour enrichir votre leçon. Personnalisez les arrière-plans, ajoutez des éléments animés ou téléchargez vos propres médias pour correspondre parfaitement à votre sujet.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles
Générez une narration réaliste avec des voix AI réalistes, disponibles dans divers accents et langues. Cette fonctionnalité de génération de voix off garantit que votre vidéo d'instruction offre un audio clair et engageant pour vos étudiants.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez votre vidéo d'apprentissage à distance, en appliquant des sous-titres et légendes automatiques pour une accessibilité améliorée. Exportez votre vidéo éducative professionnelle dans le format optimal pour une intégration transparente avec les systèmes de gestion de l'apprentissage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Animez le Contenu Éducatif

.

Transformez des sujets éducatifs complexes en vidéos animées et vivantes, rendant l'apprentissage plus immersif et mémorable pour les étudiants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives AI ?

HeyGen transforme les scripts en "vidéos éducatives AI" engageantes avec des "voix AI réalistes" et des "avatars AI" personnalisables, simplifiant considérablement le processus de "création de vidéos" pour les "enseignants" et les "étudiants". Ses nombreux "modèles de vidéos" permettent un développement rapide de "vidéos d'instruction" professionnelles sans outils de "montage vidéo" complexes.

HeyGen est-il un créateur de vidéos d'apprentissage à distance efficace pour les éducateurs sans compétences en design ?

Absolument, HeyGen sert de "créateur de vidéos d'apprentissage à distance" intuitif conçu pour les éducateurs et les "étudiants", permettant la "création de vidéos" de haute qualité sans nécessiter de compétences avancées en design ou en "montage vidéo". Il permet à quiconque de produire des "vidéos éducatives" professionnelles pour des "cours en ligne" et divers "systèmes de gestion de l'apprentissage".

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour produire des vidéos d'instruction engageantes ?

En tant que puissant "créateur de vidéos d'instruction", HeyGen offre divers "outils créatifs" incluant des "visuels AI", des "vidéos éducatives animées", et une riche bibliothèque de médias avec des "photos et vidéos de stock". Les utilisateurs peuvent exploiter des "modèles de vidéos" personnalisables et des "avatars AI" pour créer un contenu dynamique et visuellement attrayant qui captive les "étudiants".

HeyGen peut-il aider à rationaliser la création de vidéos pour les cours en ligne et les tutoriels ?

Oui, HeyGen agit comme un "générateur de vidéos AI" efficace, rationalisant la "création de vidéos" pour les "cours en ligne" et les "tutoriels". Sa fonctionnalité de "texte-à-vidéo à partir de script" et ses "capacités collaboratives" garantissent que la production de "vidéos éducatives" de haute qualité est plus rapide et plus accessible pour tous les "enseignants" et "étudiants".

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo