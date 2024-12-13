Créez une vidéo d'invitation captivante de 30 secondes pour une occasion spéciale, servant de vidéo de rappel de date pour que les invités se souviennent de l'événement avec enthousiasme. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour délivrer des messages personnalisés, ajoutant une touche unique et mémorable. Le style visuel doit être élégant et festif, avec un éclairage doux et une palette de couleurs chaudes, complétés par une musique de fond mélodieuse et entraînante pour évoquer la joie et l'anticipation parmi les amis et la famille.

