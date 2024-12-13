Créateur de Vidéos de Rappel : Créez des Alertes Mémorables

Transformez vos messages en rappels vidéo engageants sans effort grâce à notre fonctionnalité avancée de texte-à-vidéo à partir de script.

Créez une vidéo d'invitation captivante de 30 secondes pour une occasion spéciale, servant de vidéo de rappel de date pour que les invités se souviennent de l'événement avec enthousiasme. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour délivrer des messages personnalisés, ajoutant une touche unique et mémorable. Le style visuel doit être élégant et festif, avec un éclairage doux et une palette de couleurs chaudes, complétés par une musique de fond mélodieuse et entraînante pour évoquer la joie et l'anticipation parmi les amis et la famille.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de rappel personnalisée de 45 secondes pour un renouvellement de service, ciblant les clients existants pour renforcer la fidélisation. La vidéo doit avoir un style visuel professionnel et digne de confiance, utilisant des graphismes épurés et une image de marque claire. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen pour générer efficacement des explications concises des avantages, en veillant à ce que chaque message soit transmis efficacement, tandis que des sous-titres bien visibles garantissent l'accessibilité et la compréhension.
Exemple de Prompt 2
Concevez une courte vidéo inspirante de 20 secondes destinée aux personnes travaillant sur des habitudes personnelles, fournissant un rappel motivationnel quotidien pour rester sur la bonne voie. Le style visuel doit être vibrant et encourageant, incorporant des animations dynamiques et des images lumineuses et positives de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen. Une piste audio énergique et entraînante, éventuellement avec une citation inspirante délivrée via la génération de voix off, servira à dynamiser et à responsabiliser le public, faisant du rappel quotidien un outil puissant pour l'amélioration personnelle.
Exemple de Prompt 3
Produisez un montage vidéo de groupe dynamique de 60 secondes qui aide les amis et la famille à se souvenir des moments partagés précieux, parfait pour les plateformes de médias sociaux. Le style visuel doit être amusant, rapide et sincère, combinant divers clips et photos avec des transitions fluides et des graphismes ludiques. Utilisez la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser la vidéo pour différents canaux sociaux, garantissant un engagement maximal et permettant à chacun de revivre ses souvenirs préférés de manière fluide avec une option de génération de voix off engageante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Rappel

Créez des rappels vidéo percutants et engageants sans effort, en vous assurant que votre message se démarque et est mémorisé.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo préconçus et de scènes pour lancer votre vidéo de rappel. Cela fournit une base professionnelle, vous faisant gagner du temps et des efforts.
2
Step 2
Ajoutez Votre Message
Saisissez facilement votre message de rappel. Notre plateforme utilise le texte-à-vidéo à partir de script pour générer une narration claire et percutante directement à partir de votre contenu écrit.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels Engagés
Améliorez votre vidéo avec des images captivantes. Ajoutez des photos et des clips vidéo pertinents de notre vaste bibliothèque de médias/stock pour renforcer visuellement votre rappel et capter l'attention.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo de rappel parfaite, exportez-la en utilisant des options flexibles de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio. Partagez-la sur les plateformes pour vous assurer que votre message opportun atteint votre public.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez l'Action avec des Rappels Motivationnels

Créez des rappels vidéo motivationnels pour inspirer les audiences, encourager l'action et maintenir l'élan personnel ou professionnel.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la créativité vidéo avec des avatars AI ?

HeyGen élève vos projets vidéo en vous permettant de créer et d'utiliser des avatars AI réalistes qui délivrent des messages vidéo personnalisés. Ces avatars AI avancés peuvent efficacement évoquer des émotions et améliorer l'engagement, rendant votre contenu plus percutant et mémorable.

Quels modèles créatifs HeyGen propose-t-il pour des occasions spéciales ?

HeyGen offre une gamme diversifiée de modèles vidéo et de scènes parfaits pour diverses occasions spéciales, des invitations vidéo aux montages vidéo de groupe émouvants. Ces modèles simplifient la création de cadeaux significatifs et de vidéos surprises, ne nécessitant aucune compétence avancée en montage pour produire des résultats époustouflants.

Puis-je ajouter des médias et des animations personnalisés à mes vidéos HeyGen ?

Absolument, HeyGen vous permet de personnaliser entièrement vos vidéos en ajoutant vos propres images, GIFs et musiques, en plus d'une bibliothèque de médias robuste. Vous pouvez également incorporer des animations de texte dynamiques et divers effets visuels pour vous assurer que votre message se démarque de manière créative.

Comment HeyGen simplifie-t-il les messages vidéo percutants ?

HeyGen simplifie la création de messages vidéo puissants grâce à sa fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script et à la génération de voix off de haute qualité. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres pour garantir l'accessibilité et la clarté, rendant votre création vidéo native au prompt efficace et hautement engageante.

