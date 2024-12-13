Vidéo Publicitaire de Remarketing : Augmentez Vos Conversions Aujourd'hui

Optimisez votre campagne de remarketing avec une vidéo créative à fort taux de conversion. Augmentez les conversions et engagez des segments d'audience personnalisés en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez un tutoriel vidéo de 60 secondes pour les spécialistes du marketing digital et les professionnels du e-commerce, démontrant comment créer des annonces de reciblage YouTube basiques. Le style visuel et audio doit être clair, étape par étape, avec des enregistrements d'écran et une voix calme et autoritaire, utilisant les avatars AI réalistes de HeyGen pour guider le spectateur tout au long du processus.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo créative concise de 30 secondes pour les équipes marketing et les agences, présentant des exemples dynamiques de campagnes de remarketing engageantes adaptées aux anciens visiteurs du site web. Ce prompt nécessite un style rapide et visuellement riche avec une musique moderne et une voix énergique, en utilisant les modèles et scènes diversifiés de HeyGen pour assembler rapidement des visuels convaincants.
Exemple de Prompt 3
Produisez une analyse de 45 secondes pour les spécialistes du marketing avancés et les analystes de données, axée sur les stratégies pour optimiser les segments d'audience pour une performance maximale en remarketing. La vidéo doit employer un style visuel sophistiqué avec des visualisations de données et des graphiques, complété par une voix off perspicace et articulée générée sans effort grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne une Vidéo Publicitaire de Remarketing

Apprenez à créer des annonces vidéo de remarketing percutantes qui réengagent les anciens visiteurs et stimulent les conversions, en utilisant des outils puissants pour des campagnes efficaces.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo Créative Engagée
Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement une vidéo créative captivante qui attire l'attention et transmet efficacement votre message à votre audience cible.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Audience Cible et Plateforme
Exportez votre vidéo en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement des ratios d'aspect et d'exportation de HeyGen, en vous assurant qu'elle est parfaitement dimensionnée pour votre plateforme publicitaire choisie afin d'atteindre efficacement votre audience personnalisée d'anciens visiteurs.
3
Step 3
Appliquez la Marque et l'Objectif de la Campagne
Utilisez les contrôles de marque de HeyGen (logo, couleurs) pour maintenir une forte cohérence de marque dans votre vidéo, en l'alignant avec votre objectif global de campagne de remarketing pour un impact maximal.
4
Step 4
Téléchargez et Améliorez pour la Performance
Téléchargez votre vidéo complétée sur votre plateforme publicitaire choisie. Envisagez d'ajouter les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'engagement des spectateurs et optimiser votre annonce pour de meilleures conversions.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présenter le Succès Client

Exploitez les vidéos AI pour présenter le succès client, renforcer la confiance et encourager les conversions dans les campagnes de remarketing.

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je créer efficacement une vidéo publicitaire de remarketing de haute qualité ?

HeyGen simplifie la création de vidéos créatives engageantes pour votre campagne de remarketing. Avec des avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo, vous pouvez rapidement produire un contenu soigné pour vos segments d'audience, rationalisant ainsi vos efforts de publicité vidéo.

Quelle est la meilleure façon d'optimiser le contenu vidéo pour les annonces de reciblage YouTube ?

HeyGen vous permet d'optimiser votre publicité vidéo en fournissant un redimensionnement des ratios d'aspect et des contrôles de marque personnalisés. Cela garantit que votre vidéo créative est parfaitement adaptée aux plateformes comme YouTube et s'aligne avec votre objectif global de campagne pour stimuler les conversions.

HeyGen peut-il aider à améliorer les conversions de mes campagnes de reciblage vidéo ?

Absolument. En créant un contenu vidéo personnalisé et convaincant avec HeyGen, vous pouvez réengager les visiteurs de votre site web et augmenter les conversions. Notre outil vous aide à produire des vidéos publicitaires de remarketing efficaces qui résonnent avec votre audience personnalisée.

Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque dans la publicité vidéo ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, y compris des logos et des couleurs personnalisés, pour maintenir une identité de marque cohérente dans tous vos efforts de publicité vidéo. Vous pouvez également ajouter une génération de voix off professionnelle et des sous-titres pour une campagne de remarketing polie et spécifique à votre marque.

