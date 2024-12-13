Générateur de Vidéos de Notes de Version : Annoncez les Mises à Jour Visuellement

Automatisez des mises à jour de produit engageantes. Générez des vidéos de notes de version professionnelles sans effort en utilisant de puissantes capacités de texte-à-vidéo à partir de scripts.

Créez une vidéo explicative animée de 45 secondes pour les chefs de produit et les équipes marketing, mettant en scène un avatar AI amical pour présenter des mises à jour de produit engageantes avec un style visuel dynamique et professionnel et une voix off enthousiaste. La vidéo doit souligner comment le Générateur de Notes de Version AI simplifie la communication.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo informative de 60 secondes destinée aux rédacteurs techniques et aux équipes de développement, présentant la création de notes de version complètes. Le style visuel doit être élégant et direct, utilisant des modèles professionnels et des capacités de texte-à-vidéo à partir de scripts pour présenter des mises à jour visuellement attrayantes avec une voix claire et concise.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les fondateurs de startups, démontrant comment mettre en avant de nouvelles fonctionnalités efficacement. Le style visuel doit être moderne et convivial, mettant l'accent sur les options de personnalisation et utilisant le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour diverses plateformes, accompagnés de visuels énergiques et d'une voix agréable.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de 45 secondes orientée solution pour les entreprises SaaS et les équipes produit, illustrant l'efficacité d'un générateur de vidéos de notes de version. La vidéo doit adopter un style visuel rapide et innovant, en utilisant des sous-titres et le support de bibliothèque de médias/stock pour transformer des notes complexes en contenu vidéo facilement digestible et engageant, livré avec un ton confiant.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Notes de Version

Transformez vos mises à jour de produit en contenu vidéo engageant sans effort avec notre générateur de vidéos alimenté par AI, garantissant une communication claire et une adoption.

1
Step 1
Saisissez Vos Notes de Version
Collez vos mises à jour de produit ou le script de vos notes de version directement dans l'éditeur. Notre fonctionnalité avancée de texte-à-vidéo transforme votre texte en contenu vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels et Voix
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et de modèles professionnels. Améliorez votre message avec une génération de voix off de haute qualité.
3
Step 3
Personnalisez avec Votre Marque
Appliquez l'identité unique de votre marque en intégrant votre logo et vos couleurs préférées grâce à nos contrôles de marque intuitifs.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de notes de version captivante et exportez-la dans divers formats d'aspect, prête à être partagée immédiatement sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos Promotionnelles pour de Nouvelles Fonctionnalités

Produisez des vidéos AI performantes pour promouvoir et mettre en avant efficacement les dernières fonctionnalités de vos mises à jour logicielles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de mises à jour de produit engageantes ?

HeyGen transforme vos mises à jour textuelles en contenu vidéo de "générateur de notes de version" visuellement captivant en utilisant une technologie avancée de "générateur de notes de version AI". Avec la fonctionnalité "texte-à-vidéo", vous pouvez créer sans effort des "mises à jour de produit engageantes" mettant en vedette des avatars AI réalistes et des scènes dynamiques.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos de notes de version avec HeyGen ?

HeyGen offre de nombreuses "options de personnalisation" pour garantir que votre sortie de "créateur de vidéos de notes de version logicielle" s'aligne avec votre marque. Vous pouvez utiliser des "modèles professionnels", intégrer vos éléments de marque et sélectionner dans une riche bibliothèque de médias pour créer des vidéos "visuellement attrayantes" et percutantes.

HeyGen peut-il automatiser le processus de génération de vidéos de notes de version ?

Oui, HeyGen simplifie la création de vidéos, agissant comme un "Générateur de Notes de Version AI" qui réduit considérablement l'effort manuel. En saisissant simplement votre texte, notre "outil alimenté par AI" produit rapidement une vidéo soignée, vous aidant à "générer des notes de version" efficacement sans compétences étendues en montage vidéo.

Comment puis-je m'assurer que mes vidéos de notes de version générées par HeyGen sont largement accessibles ?

HeyGen garantit que vos "notes de version complètes" atteignent un public plus large grâce à des fonctionnalités comme les "sous-titres automatiques" et des options d'exportation flexibles. Cela permet une "communication claire des mises à jour" sur diverses plateformes, rendant vos "mises à jour logicielles" accessibles et compréhensibles pour tous les utilisateurs.

