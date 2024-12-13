Générateur de Vidéos de Formation sur les Notes de Version : Mettez à Jour Votre Équipe Rapidement

Automatisez les vidéos de mise à jour produit et offrez une formation claire avec des avatars AI pour une communication d'équipe engageante et efficace.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de formation sur les notes de version de 45 secondes, conçue pour les utilisateurs existants ayant besoin d'un aperçu rapide des améliorations récentes de la plateforme. Le style visuel doit être propre et professionnel, avec une voix off calme et instructive, et utiliser les divers Modèles et scènes de HeyGen pour structurer l'information clairement. Cette vidéo démontrera la puissance d'un générateur de vidéos de formation sur les notes de version en expliquant rapidement les changements complexes à travers des indices visuels et une narration facile à comprendre.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo promotionnelle de 30 secondes destinée aux clients B2B potentiels, mettant en avant l'efficacité de la création d'annonces de nouvelles fonctionnalités. Le style visuel doit être rapide avec des transitions dynamiques et une musique d'entreprise entraînante, garantissant que toutes les informations clés sont présentées clairement avec des Sous-titres/captions générés automatiquement. Cela montre comment HeyGen simplifie la communication des mises à jour produit, soulignant efficacement la proposition de valeur à un public professionnel.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo instructive créative de 90 secondes pour les chefs de produit, démontrant comment personnaliser les notes de version produit pour divers publics. Le style visuel doit être engageant et illustratif, avec un narrateur amical et accessible et une musique de fond personnalisée. Exploitez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer les explications visuelles et utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour adapter la vidéo à différentes plateformes, garantissant une accessibilité et un impact larges pour des informations produit personnalisées.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation sur les Notes de Version

Transformez rapidement vos notes de version produit en vidéos de formation engageantes avec AI, rendant les mises à jour produit claires et faciles à comprendre pour votre public.

1
Step 1
Collez Votre Contenu
Commencez par coller votre script ou vos informations produit dans le générateur. Notre plateforme utilise des capacités avancées de Texte-en-vidéo pour convertir instantanément votre contenu en un brouillon de votre vidéo de formation sur les notes de version.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Améliorez votre vidéo en sélectionnant un avatar AI pour présenter vos mises à jour, donnant à votre vidéo un présentateur professionnel et engageant.
3
Step 3
Générez une Voix Off
Utilisez notre fonctionnalité de génération de voix off pour ajouter une narration naturelle dans plusieurs langues, garantissant que votre message soit entendu mondialement.
4
Step 4
Personnalisez et Exportez
Personnalisez votre vidéo de formation avec des contrôles de marque puis exportez-la facilement dans divers formats d'aspect, garantissant que vos vidéos de mise à jour produit soient optimisées pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez Rapidement des Vidéos de Mise à Jour Produit Engageantes

Transformez instantanément les notes de version clés en clips vidéo courts et captivants parfaits pour les annonces sur les réseaux sociaux et les mises à jour produit rapides.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de mise à jour produit engageantes avec une touche créative ?

HeyGen vous permet de transformer vos notes de version produit en vidéos de mise à jour dynamiques en utilisant des avatars AI et une large gamme de modèles et de scènes personnalisables. Vous pouvez générer sans effort un contenu vidéo captivant, améliorant l'engagement du public avec de nouvelles fonctionnalités à travers une présentation créative et professionnelle.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de formation efficace pour les nouvelles fonctionnalités ?

En tant que créateur de vidéos de formation de premier plan, HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos de formation de haute qualité en convertissant le texte en vidéo à partir de scripts. Utilisez des avatars AI et une génération de voix off fluide pour expliquer clairement et professionnellement les mises à jour complexes du produit, rendant vos vidéos de formation plus percutantes.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos de notes de version produit dans HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque étendus, y compris des logos et des couleurs personnalisés, pour personnaliser parfaitement les vidéos de notes de version produit. Choisissez parmi divers modèles et scènes pour vous assurer que vos mises à jour produit s'alignent avec l'identité de votre marque et se démarquent.

HeyGen automatise-t-il la création de vidéos de notes de version produit ?

Oui, HeyGen fonctionne comme un Générateur de Notes de Version Produit AI, rationalisant l'ensemble du processus de création vidéo grâce à ses capacités d'automatisation. Notre fonctionnalité AI, y compris la conversion texte-en-vidéo et la génération de voix off, automatise la transformation de vos notes de version en vidéos professionnelles, économisant un temps et des efforts considérables.

