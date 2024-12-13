Générateur de Vidéos de Formation sur les Notes de Version : Mettez à Jour Votre Équipe Rapidement
Automatisez les vidéos de mise à jour produit et offrez une formation claire avec des avatars AI pour une communication d'équipe engageante et efficace.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de formation sur les notes de version de 45 secondes, conçue pour les utilisateurs existants ayant besoin d'un aperçu rapide des améliorations récentes de la plateforme. Le style visuel doit être propre et professionnel, avec une voix off calme et instructive, et utiliser les divers Modèles et scènes de HeyGen pour structurer l'information clairement. Cette vidéo démontrera la puissance d'un générateur de vidéos de formation sur les notes de version en expliquant rapidement les changements complexes à travers des indices visuels et une narration facile à comprendre.
Développez une vidéo promotionnelle de 30 secondes destinée aux clients B2B potentiels, mettant en avant l'efficacité de la création d'annonces de nouvelles fonctionnalités. Le style visuel doit être rapide avec des transitions dynamiques et une musique d'entreprise entraînante, garantissant que toutes les informations clés sont présentées clairement avec des Sous-titres/captions générés automatiquement. Cela montre comment HeyGen simplifie la communication des mises à jour produit, soulignant efficacement la proposition de valeur à un public professionnel.
Produisez une vidéo instructive créative de 90 secondes pour les chefs de produit, démontrant comment personnaliser les notes de version produit pour divers publics. Le style visuel doit être engageant et illustratif, avec un narrateur amical et accessible et une musique de fond personnalisée. Exploitez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer les explications visuelles et utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour adapter la vidéo à différentes plateformes, garantissant une accessibilité et un impact larges pour des informations produit personnalisées.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Améliorez la compréhension et la rétention des nouvelles fonctionnalités par les utilisateurs en livrant des vidéos de formation engageantes, alimentées par AI, basées sur les notes de version.
Élargissez la Formation sur les Fonctionnalités Produit à l'Échelle Mondiale.
Étendez la portée de votre formation sur les mises à jour produit à un public mondial avec des vidéos AI générées facilement personnalisables et multilingues.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de mise à jour produit engageantes avec une touche créative ?
HeyGen vous permet de transformer vos notes de version produit en vidéos de mise à jour dynamiques en utilisant des avatars AI et une large gamme de modèles et de scènes personnalisables. Vous pouvez générer sans effort un contenu vidéo captivant, améliorant l'engagement du public avec de nouvelles fonctionnalités à travers une présentation créative et professionnelle.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de formation efficace pour les nouvelles fonctionnalités ?
En tant que créateur de vidéos de formation de premier plan, HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos de formation de haute qualité en convertissant le texte en vidéo à partir de scripts. Utilisez des avatars AI et une génération de voix off fluide pour expliquer clairement et professionnellement les mises à jour complexes du produit, rendant vos vidéos de formation plus percutantes.
Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos de notes de version produit dans HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque étendus, y compris des logos et des couleurs personnalisés, pour personnaliser parfaitement les vidéos de notes de version produit. Choisissez parmi divers modèles et scènes pour vous assurer que vos mises à jour produit s'alignent avec l'identité de votre marque et se démarquent.
HeyGen automatise-t-il la création de vidéos de notes de version produit ?
Oui, HeyGen fonctionne comme un Générateur de Notes de Version Produit AI, rationalisant l'ensemble du processus de création vidéo grâce à ses capacités d'automatisation. Notre fonctionnalité AI, y compris la conversion texte-en-vidéo et la génération de voix off, automatise la transformation de vos notes de version en vidéos professionnelles, économisant un temps et des efforts considérables.