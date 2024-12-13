Créateur de Vidéos de Notes de Version : Simplifiez les Mises à Jour Produit
Élevez vos mises à jour produit avec des avatars AI dynamiques, rendant les fonctionnalités complexes faciles à comprendre et engageantes pour votre audience.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de mise à jour dynamique de 90 secondes pour les utilisateurs existants, en employant un style visuel moderne et engageant avec une voix enthousiaste et dynamique, pour détailler les récentes "mises à jour produit". Utilisez un "avatar AI" de HeyGen pour présenter ces améliorations, rendant l'annonce plus personnelle et visuellement attrayante tout en communiquant efficacement la valeur des nouvelles fonctionnalités.
Concevez une vidéo explicative de 1 minute pour les nouveaux utilisateurs potentiels, avec une esthétique visuelle nette et une "génération de voix off" claire et synthétisée. Cette vidéo doit expliquer le processus de création d'une annonce produit rapide, démontrant la facilité d'utilisation de la plateforme et sa capacité à produire rapidement du contenu de haute qualité sans montage complexe, en se concentrant sur la rapidité et la clarté du message.
Développez une annonce directe de 45 secondes pour les développeurs et utilisateurs techniques, en utilisant un style visuel clair et technique avec du texte à l'écran renforçant les points clés, pour introduire des "nouvelles fonctionnalités" critiques. Assurez-vous que la vidéo intègre les "sous-titres/captions" de HeyGen pour aider à la compréhension des détails techniques, rendant l'information complexe accessible et soulignant les applications pratiques des dernières améliorations.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos de Notes de Version Engagantes.
Produisez rapidement du contenu vidéo captivant pour les nouvelles fonctionnalités et mises à jour produit, maximisant la portée et la sensibilisation des utilisateurs sur les plateformes.
Améliorez la Formation sur les Nouvelles Fonctionnalités.
Améliorez la compréhension et l'adoption des nouvelles fonctionnalités produit par les utilisateurs en créant des vidéos de formation engageantes et mémorables avec l'IA.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de notes de version ?
HeyGen utilise une IA avancée pour transformer le texte en contenu vidéo captivant, servant de générateur intelligent de notes de version produit AI. Il vous suffit d'entrer vos mises à jour produit, et notre outil alimenté par l'IA génère des vidéos explicatives professionnelles avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off de haute qualité.
Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos de mise à jour produit ?
HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant d'intégrer votre logo d'entreprise, des couleurs personnalisées et des éléments visuels uniques dans vos vidéos de mise à jour produit. Utilisez nos modèles et scènes personnalisables pour maintenir une identité de marque cohérente à travers toutes vos annonces de nouvelles fonctionnalités.
HeyGen peut-il ajouter automatiquement des sous-titres et des captions aux vidéos ?
Oui, HeyGen génère automatiquement des sous-titres et des captions précis pour toutes vos vidéos de notes de version, améliorant l'accessibilité et l'engagement. Cette fonctionnalité garantit que vos mises à jour produit sont claires et atteignent efficacement un public plus large.
À quelle vitesse puis-je générer une vidéo explicative pour de nouvelles fonctionnalités avec HeyGen ?
HeyGen accélère considérablement la production de vidéos explicatives pour de nouvelles fonctionnalités grâce à sa fonctionnalité de texte en vidéo et à ses modèles et scènes préconçus. Vous pouvez rapidement convertir votre script en une vidéo professionnelle, prête à être publiée et partagée avec votre audience en quelques minutes.