Produisez une vidéo informative de 60 secondes à destination des chefs de produit, en utilisant un style visuel épuré et professionnel et une voix off amicale, pour présenter une nouvelle fonctionnalité importante. La vidéo doit exploiter la capacité de HeyGen à "transformer du texte en vidéo à partir d'un script" pour convertir rapidement une mise à jour écrite en une annonce vidéo "créateur de notes de version", mettant en avant ses principaux avantages.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de mise à jour dynamique de 90 secondes pour les utilisateurs existants, en employant un style visuel moderne et engageant avec une voix enthousiaste et dynamique, pour détailler les récentes "mises à jour produit". Utilisez un "avatar AI" de HeyGen pour présenter ces améliorations, rendant l'annonce plus personnelle et visuellement attrayante tout en communiquant efficacement la valeur des nouvelles fonctionnalités.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo explicative de 1 minute pour les nouveaux utilisateurs potentiels, avec une esthétique visuelle nette et une "génération de voix off" claire et synthétisée. Cette vidéo doit expliquer le processus de création d'une annonce produit rapide, démontrant la facilité d'utilisation de la plateforme et sa capacité à produire rapidement du contenu de haute qualité sans montage complexe, en se concentrant sur la rapidité et la clarté du message.
Exemple de Prompt 3
Développez une annonce directe de 45 secondes pour les développeurs et utilisateurs techniques, en utilisant un style visuel clair et technique avec du texte à l'écran renforçant les points clés, pour introduire des "nouvelles fonctionnalités" critiques. Assurez-vous que la vidéo intègre les "sous-titres/captions" de HeyGen pour aider à la compréhension des détails techniques, rendant l'information complexe accessible et soulignant les applications pratiques des dernières améliorations.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Notes de Version

Transformez sans effort vos mises à jour produit en vidéos explicatives engageantes avec l'IA. Communiquez rapidement les nouvelles fonctionnalités à votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script de Notes de Version
Commencez par entrer vos mises à jour produit. Notre outil alimenté par l'IA convertira votre texte en un script vidéo dynamique, agissant comme votre générateur personnel de notes de version produit AI.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Donnez vie à vos notes de version en sélectionnant un avatar AI pour présenter vos mises à jour. Cela ajoute une touche humaine à vos nouvelles fonctionnalités, les rendant plus accessibles.
3
Step 3
Appliquez les Contrôles de Branding
Appliquez vos contrôles de branding uniques, y compris les logos et les schémas de couleurs, pour maintenir la cohérence de la marque tout au long de votre vidéo de mise à jour produit. Cela renforce votre identité de marque à chaque sortie.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo explicative et exportez-la facilement pour la partager sur toutes vos plateformes souhaitées. Cela garantit que vos mises à jour produit atteignent efficacement votre audience.

Développez des Cours de Mise à Jour Produit

Construisez facilement des modules d'apprentissage et des tutoriels complets pour les récentes mises à jour produit, améliorant la compétence des utilisateurs à l'échelle mondiale.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de notes de version ?

HeyGen utilise une IA avancée pour transformer le texte en contenu vidéo captivant, servant de générateur intelligent de notes de version produit AI. Il vous suffit d'entrer vos mises à jour produit, et notre outil alimenté par l'IA génère des vidéos explicatives professionnelles avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off de haute qualité.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos de mise à jour produit ?

HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant d'intégrer votre logo d'entreprise, des couleurs personnalisées et des éléments visuels uniques dans vos vidéos de mise à jour produit. Utilisez nos modèles et scènes personnalisables pour maintenir une identité de marque cohérente à travers toutes vos annonces de nouvelles fonctionnalités.

HeyGen peut-il ajouter automatiquement des sous-titres et des captions aux vidéos ?

Oui, HeyGen génère automatiquement des sous-titres et des captions précis pour toutes vos vidéos de notes de version, améliorant l'accessibilité et l'engagement. Cette fonctionnalité garantit que vos mises à jour produit sont claires et atteignent efficacement un public plus large.

À quelle vitesse puis-je générer une vidéo explicative pour de nouvelles fonctionnalités avec HeyGen ?

HeyGen accélère considérablement la production de vidéos explicatives pour de nouvelles fonctionnalités grâce à sa fonctionnalité de texte en vidéo et à ses modèles et scènes préconçus. Vous pouvez rapidement convertir votre script en une vidéo professionnelle, prête à être publiée et partagée avec votre audience en quelques minutes.

