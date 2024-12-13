Générateur de vidéos de formation en réassurance : Améliorez l'apprentissage

Simplifiez la création de cours de réassurance engageants et améliorez la rétention des connaissances avec des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo explicative engageante de 90 secondes destinée aux nouveaux employés du secteur de l'assurance, clarifiant efficacement des concepts complexes. Le style visuel doit être animé et incorporer des infographies faciles à comprendre, soutenues par une voix off amicale et instructive. Utilisez la capacité de HeyGen à convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement le matériel éducatif en visuels captivants, en faisant une solution idéale pour un créateur de vidéos de formation en assurance.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de formation complète de 2 minutes pour les employés d'une compagnie d'assurance mondiale, garantissant une instruction standardisée à travers différentes régions. Maintenez un style visuel de marque cohérent avec un texte à l'écran professionnel et concis, tout en incorporant une voix off multilingue claire et articulée. Employez la fonctionnalité puissante de génération de voix off de HeyGen pour produire facilement la formation dans plusieurs langues, en faisant un outil très efficace pour la formation des employés à l'échelle mondiale.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo dynamique de 45 secondes pour l'habilitation des ventes, conçue pour fournir des mises à jour rapides sur les nouveaux produits ou politiques de réassurance aux équipes de vente. Le style visuel doit être énergique, moderne et comporter des coupes rapides pour maintenir un engagement élevé, accompagné d'un style audio motivant, concis et entraînant. Accélérez la création en utilisant les nombreux modèles et scènes de HeyGen, simplifiant la production de vidéos de formation essentielles pour votre équipe.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos de formation en réassurance

Créez facilement des vidéos de formation en réassurance engageantes et précises avec des outils alimentés par AI, transformant vos scripts en contenu visuel dynamique.

1
Step 1
Créez votre script de formation
Commencez par écrire ou coller votre script complet sur le sujet de la réassurance. Ce texte alimente votre vidéo générée par AI, permettant une création efficace de "texte à vidéo".
2
Step 2
Sélectionnez votre présentateur AI et votre scène
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars AI" pour être votre présentateur. Améliorez votre attrait visuel en sélectionnant un modèle et une scène adaptés pour compléter votre contenu.
3
Step 3
Ajoutez des voix off et du branding
Exploitez des "voix off AI" avancées pour délivrer votre script avec une narration au son naturel. Appliquez les contrôles de branding de votre entreprise pour un look professionnel et cohérent.
4
Step 4
Exportez votre vidéo complétée
Revoyez vos "vidéos de formation" finales pour en vérifier l'exactitude. Une fois approuvées, "exportez" facilement votre vidéo de formation en réassurance de haute qualité, complète avec des sous-titres/captions générés automatiquement, pour un partage sans effort.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les sujets complexes et améliorez l'éducation

Décomposez les politiques et processus de réassurance complexes en leçons vidéo claires et faciles à comprendre pour un apprentissage efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation AI ?

HeyGen vous permet de générer facilement des vidéos de formation à partir d'un simple script, en utilisant des avatars AI avancés et des voix off AI pour donner vie à votre contenu sans montage vidéo complexe. Notre générateur de vidéos AI intuitif simplifie l'ensemble du processus de production.

HeyGen peut-il créer des vidéos de formation multilingues avec des voix off professionnelles et des sous-titres ?

Oui, HeyGen prend en charge la génération de vidéos multilingues, y compris des voix off AI professionnelles et des sous-titres/captions automatiques, rendant votre contenu de formation accessible et percutant pour un public mondial.

Quels types de contenu de formation HeyGen peut-il améliorer, et offre-t-il une intégration LMS ?

HeyGen est idéal pour améliorer divers contenus de formation, tels que la formation des employés, la formation à la conformité et l'habilitation des ventes. Notre plateforme prend en charge une diffusion efficace du contenu et peut s'intégrer aux systèmes LMS existants pour un déploiement fluide de vos vidéos de formation.

HeyGen propose-t-il des modèles et des scènes pour produire rapidement des vidéos explicatives engageantes ?

Absolument ! HeyGen offre une large gamme de modèles et de scènes conçus professionnellement, permettant aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos explicatives engageantes et des vidéos de formation de haute qualité avec facilité.

