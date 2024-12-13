Créateur de Vidéos de Rapport Réglementaire Puissant pour une Conformité Facile

Produisez sans effort des vidéos de contenu AI conformes et des supports de formation, en exploitant des avatars AI avancés pour des présentations engageantes.

Développez une vidéo d'une minute expliquant une mise à jour réglementaire complexe aux parties prenantes internes, ciblant les responsables de la conformité et les équipes juridiques. Le style visuel doit être professionnel et utiliser des infographies à l'écran pour simplifier les données, complétées par une voix off autoritaire mais claire. Les avatars AI de HeyGen doivent présenter les informations clés, garantissant un intervenant cohérent et engageant tout au long, rendant ainsi la vidéo de rapport réglementaire efficace.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de formation à la conformité de 90 secondes destinée à tous les nouveaux employés, axée sur les réglementations en matière de confidentialité des données. Cette vidéo doit avoir un style visuel moderne et engageant avec des éléments animés et un ton audio amical et informatif. Utilisez les modèles de vidéo personnalisables de HeyGen pour simplifier la production et assurez-vous que tous les points critiques sont renforcés par des sous-titres clairs.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 45 secondes pour les départements RH résumant les récents changements de politique sur le télétravail. L'esthétique visuelle doit être dynamique et épurée, reflétant l'image de marque de l'entreprise, avec une bande sonore concise et entraînante pour maintenir l'engagement. Exploitez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir de script pour transformer rapidement les résumés de politique écrits en un format vidéo digeste.
Exemple de Prompt 3
Générez une communication externe de 2 minutes mettant en avant l'engagement d'une entreprise envers des pratiques de gestion des données sécurisées, destinée aux clients potentiels et aux relations publiques. La vidéo doit avoir un style visuel soigné et professionnel incorporant des séquences de soutien de haute qualité, accompagnée d'une narration confiante et digne de confiance. Cette vidéo de contenu AI conforme doit communiquer efficacement les mesures de sécurité technique en utilisant la bibliothèque de médias/soutien de stock de HeyGen pour améliorer l'attrait visuel.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos de rapport réglementaire

Transformez sans effort des rapports réglementaires complexes en générateurs de vidéos AI engageants et conformes pour rationaliser la communication et améliorer la compréhension au sein de votre organisation.

1
Step 1
Créez votre Script
Commencez par rédiger le contenu de votre rapport réglementaire sous forme de script clair et concis. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script pour poser les bases de vos vidéos de contenu AI conformes, en garantissant l'exactitude dès le départ.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et l'Image de Marque
Choisissez parmi une bibliothèque de modèles de vidéo personnalisables et intégrez des avatars AI pour représenter visuellement vos informations. Appliquez vos contrôles de marque, y compris les logos et les couleurs, pour maintenir la cohérence et le professionnalisme dans votre créateur de vidéos de rapport réglementaire.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles et des Sous-titres
Améliorez l'accessibilité et la clarté avec la génération de voix off professionnelles et des sous-titres automatiques. Ces fonctionnalités garantissent que votre message est délivré efficacement et compris par tous les spectateurs, un aspect clé des vidéos de formation à la conformité.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Une fois votre vidéo perfectionnée, exportez-la dans divers formats adaptés à différentes plateformes. Votre vidéo AI générée et soignée est maintenant prête à être distribuée en toute sécurité, communiquant efficacement des informations réglementaires critiques.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Réglementations Complexes

.

Transformez des rapports réglementaires complexes et des résumés de politique en vidéos AI facilement digestibles, améliorant la clarté et la compréhension.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment les avatars AI de HeyGen améliorent-ils la production vidéo ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés pour convertir des scripts textuels en vidéos engageantes, simplifiant ainsi votre processus de création de contenu. Ces avatars AI réalistes sont essentiels pour générer des vidéos de contenu AI professionnelles et conformes de manière efficace.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour des vidéos de contenu AI conformes ?

HeyGen propose des contrôles de marque robustes, la génération de sous-titres et une gestion sécurisée des données pour garantir que vos vidéos de contenu AI conformes respectent les normes de l'industrie. Ses capacités d'édition vidéo AI permettent des ajustements précis et un rendu professionnel.

HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la conformité ?

Absolument, HeyGen simplifie la création de vidéos de formation à la conformité grâce à des modèles de vidéo personnalisables et un éditeur intuitif par glisser-déposer. Vous pouvez facilement produire des résumés de politique engageants et des supports de formation sans compétences complexes en montage vidéo.

HeyGen prend-il en charge le contenu multilingue et les voix off professionnelles ?

Oui, HeyGen offre un support multilingue étendu et la génération de voix off professionnelles, vous permettant de créer un contenu percutant pour des audiences diversifiées. Cela garantit que vos vidéos de rapport réglementaire et autres communications sont accessibles à l'échelle mondiale.

