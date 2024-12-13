Générateur de Vidéos Explicatives Réglementaires : Simplifiez la Formation à la Conformité

Générez rapidement des vidéos réglementaires engageantes avec nos avatars AI, assurant une communication claire et une conformité simplifiée.

Imaginez une vidéo explicative de 60 secondes conçue pour présenter HeyGen en tant que créateur de vidéos AI aux propriétaires de petites entreprises ambitieuses. Son style visuel doit être lumineux et moderne, avec des transitions fluides et des avatars AI dynamiques interagissant avec le texte à l'écran, le tout propulsé par HeyGen. Une voix off entraînante et engageante doit guider le spectateur, illustrant comment la conversion de texte en vidéo à partir d'un script rend la création de vidéos professionnelles sans effort.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les départements RH et les formateurs d'entreprise, développez une vidéo de formation à la conformité de 90 secondes décrivant clairement une nouvelle politique de l'entreprise. Cette vidéo nécessite un style visuel propre et professionnel avec une palette de couleurs apaisante et des graphiques à l'écran faciles à comprendre. Une voix off rassurante et autoritaire, accompagnée de sous-titres/captions automatiques, garantira l'accessibilité. Mettez en avant la capacité de HeyGen à simplifier les vidéos de formation essentielles grâce à une génération de voix off puissante.
Exemple de Prompt 2
Créez une pièce promotionnelle captivante de 45 secondes destinée aux professionnels du marketing, mettant en avant l'impact des vidéos animées pour les lancements de produits. L'esthétique visuelle doit être vibrante et énergique, incorporant des couleurs audacieuses, des coupes rapides et une bande sonore excitante. Démontrez l'efficacité de HeyGen en montrant comment les utilisateurs peuvent facilement exploiter ses nombreux modèles et scènes ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour créer du contenu dynamique.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo explicative réglementaire sophistiquée de 75 secondes, spécifiquement pour les professionnels du droit et les institutions financières, démystifiant les récents changements de réglementation en matière d'investissement. Elle exige un style visuel autoritaire avec des graphiques nets, des visualisations de données claires et des avatars AI professionnels. L'audio doit être une narration précise et sophistiquée expliquant les réglementations complexes. Mettez en avant les options de personnalisation avancées de HeyGen, telles que le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect, pour s'adapter à n'importe quelle plateforme.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos explicatives réglementaires

Transformez sans effort des réglementations complexes en contenu vidéo clair et engageant en seulement quatre étapes simples, assurant une conformité simplifiée et une formation efficace.

1
Step 1
Collez votre Script
Commencez par coller votre contenu réglementaire dans l'éditeur. Cela utilise la technologie de conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour former la base de votre vidéo explicative, en veillant à ce que toutes les informations cruciales soient incluses dès le départ.
2
Step 2
Sélectionnez votre Avatar AI
Améliorez l'engagement et la clarté en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter vos informations, ajoutant une touche humaine professionnelle et accessible à votre formation à la conformité.
3
Step 3
Appliquez les Contrôles de Branding
Intégrez l'identité de votre entreprise de manière transparente en utilisant les contrôles de branding pour les logos et les couleurs. Cela garantit que votre contenu réglementaire s'aligne parfaitement avec vos directives visuelles et renforce la cohérence de la marque.
4
Step 4
Exportez votre Vidéo
Finalisez votre vidéo explicative et utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour la préparer à une distribution fluide sur toutes vos plateformes de conformité et de formation, atteignant efficacement votre public.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'Impact de la Formation à la Conformité

.

Augmentez la participation des stagiaires et la rétention des connaissances dans les modules de conformité et de réglementation essentiels en utilisant des vidéos générées par AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes projets de vidéos créatives ?

HeyGen sert de créateur de vidéos AI avancé, transformant vos scripts en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes et une variété de modèles de vidéos professionnels. Cette plateforme puissante simplifie l'ensemble du processus de création de vidéos explicatives captivantes et de contenu dynamique.

HeyGen peut-il produire des vidéos animées directement à partir d'un script ?

Absolument. HeyGen offre une conversion de texte en vidéo fluide, vous permettant de générer des vidéos animées sophistiquées avec des voix off AI personnalisables et des avatars AI uniques à partir de votre texte écrit. Cette capacité rationalise les flux de production créative pour tout projet.

Quels types de vidéos de formation puis-je créer avec HeyGen ?

HeyGen est idéal pour produire des vidéos de formation de haute qualité et du contenu d'intégration, en tirant parti de son interface intuitive de glisser-déposer et de sa vaste bibliothèque de médias. Intégrez facilement des sous-titres automatiques et utilisez nos modèles de vidéos pour garantir une communication claire et des vidéos engageantes pour votre public.

HeyGen offre-t-il des fonctionnalités de personnalisation pour le branding des vidéos ?

Oui, HeyGen fournit des fonctionnalités d'édition complètes et des contrôles de branding robustes, y compris la possibilité d'intégrer votre logo et des schémas de couleurs personnalisés pour une cohérence de marque. Vous pouvez également personnaliser les scènes et utiliser le redimensionnement du rapport d'aspect pour aligner parfaitement vos vidéos avec l'identité de votre marque sur diverses plateformes.

