Créateur de Vidéos de Parrainage : Boostez Votre Programme avec l'AI
Améliorez l'impact de votre campagne de parrainage en utilisant des avatars AI pour narrer votre message.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo promotionnelle vibrante de 45 secondes ciblant les marketeurs et les propriétaires de petites entreprises, démontrant avec quelle facilité ils peuvent produire des vidéos de programme de parrainage engageantes. Les visuels doivent être lumineux et dynamiques, avec des coupes rapides et une bande sonore entraînante, utilisant un "avatar AI" amical pour guider les spectateurs à travers le processus de sélection et de personnalisation des modèles.
Développez une vidéo marketing convaincante de 90 secondes pour les marketeurs et créateurs de contenu, abordant le défi commun de la production rapide de vidéos. Commencez par un problème relatable, puis passez à un style visuel moderne orienté solution avec des graphiques audacieux et une narration claire, soulignant comment les "Modèles & scènes" de HeyGen fournissent un outil alimenté par l'AI pour des vidéos marketing rapides et professionnelles.
Produisez une vidéo d'instruction détaillée de 2 minutes pour les équipes internes créant des vidéos de formation complètes, en se concentrant sur l'efficacité de la conversion texte en vidéo. Le style visuel doit être clair et méthodique, combinant des partages d'écran avec une voix AI autoritaire et calme générée par "Génération de voix off", guidant les spectateurs étape par étape à travers la création de modules de formation essentiels.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Mettre en Avant les Histoires de Succès des Clients.
Créez des vidéos AI captivantes mettant en vedette des témoignages de clients, renforçant la confiance et encourageant de nouveaux parrainages pour votre programme de manière efficace.
Créer du Contenu Partageable sur les Réseaux Sociaux.
Produisez sans effort des vidéos courtes engageantes optimisées pour les plateformes sociales, permettant un partage facile et une portée plus large pour vos campagnes de parrainage.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?
HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'AI, y compris la technologie Texte en vidéo, pour transformer des scripts écrits en vidéos engageantes. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes et personnaliser leur apparence et leur voix pour créer du contenu professionnel sans effort.
Puis-je maintenir l'identité de ma marque avec les vidéos créées sur HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de Branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices de manière transparente dans vos vidéos. Utilisez des modèles personnalisables pour garantir que chaque vidéo reflète de manière cohérente l'identité unique de votre marque.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI efficace pour divers besoins de contenu ?
HeyGen fonctionne comme un puissant créateur de vidéos AI en intégrant des Acteurs Vocaux AI et des capacités Texte en vidéo, soutenant divers types de contenu allant des vidéos marketing aux vidéos de formation. Cette plateforme robuste permet la génération rapide de vidéos de haute qualité adaptées à différentes plateformes et objectifs.
HeyGen prend-il en charge plusieurs langues et fonctionnalités d'accessibilité pour les vidéos ?
Oui, HeyGen offre des capacités robustes de génération de voix off, proposant un large éventail d'Acteurs Vocaux AI dans différentes langues et accents. De plus, la plateforme génère automatiquement des sous-titres/captions précis, améliorant l'accessibilité pour un public plus large.