Créateur de Vidéos de Mise à Jour du Système de Parrainage pour des Mises à Jour de Programme Faciles
Créez facilement des vidéos engageantes pour les mises à jour de votre programme de parrainage en utilisant les capacités de texte-à-vidéo alimentées par l'AI, gardant vos clients informés et enthousiastes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo inspirante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, démontrant la facilité de création vidéo alimentée par l'AI en utilisant notre générateur de vidéos AI. Le style visuel doit être moderne avec des graphismes épurés, accompagné d'une voix off conversationnelle, enrichie par les modèles et scènes professionnels de HeyGen et des sous-titres/captions automatiques pour une large accessibilité.
Produisez une vidéo amicale de 60 secondes, de type tutoriel, pour les clients existants, expliquant les avantages de participer à notre programme de parrainage mis à jour et encourageant les parrainages clients. Le style visuel doit être encourageant avec une musique de fond douce, utilisant la génération de voix off de HeyGen pour une narration claire et enrichissant les scènes avec le support de la bibliothèque de médias/stock pertinent.
Imaginez une vidéo de démonstration élégante et efficace de 45 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux équipes marketing, soulignant la facilité avec laquelle ils peuvent créer du contenu de haute qualité pour leur programme de parrainage. Concentrez-vous sur la puissance des modèles professionnels combinés avec le texte-à-vidéo de HeyGen et la flexibilité du redimensionnement et des exportations d'aspect-ratio pour une distribution sur diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Stimulez l'Engagement du Programme de Parrainage.
Créez des vidéos promotionnelles à fort impact pour annoncer les mises à jour et attirer rapidement de nouveaux participants à votre système de parrainage.
Partagez les Mises à Jour sur les Réseaux Sociaux.
Produisez instantanément du contenu vidéo engageant pour les réseaux sociaux afin de diffuser les nouvelles sur les dernières fonctionnalités de votre programme de parrainage.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la création de mes vidéos promotionnelles ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui simplifie la création de vidéos alimentées par l'AI. Vous pouvez exploiter des modèles professionnels, des avatars AI réalistes et des capacités de texte-à-vidéo pour produire rapidement des vidéos promotionnelles convaincantes.
Quelles sont les capacités principales du générateur de vidéos AI de HeyGen ?
Le générateur de vidéos AI de HeyGen permet aux utilisateurs de transformer facilement des scripts en vidéos. Il inclut une fonctionnalité robuste de texte-à-vidéo, une génération de voix off réaliste et des sous-titres/captions automatiques pour l'accessibilité.
Puis-je personnaliser le style visuel des vidéos créées avec HeyGen ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque étendus pour s'assurer que vos vidéos s'alignent avec l'esthétique de votre entreprise. Vous pouvez personnaliser des modèles professionnels, ajouter votre logo et ajuster les couleurs pour maintenir la cohérence de la marque.
Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos pour les mises à jour du programme de parrainage ?
HeyGen agit comme un créateur de vidéos de mise à jour du système de parrainage idéal, permettant aux responsables marketing de produire rapidement du contenu engageant. Vous pouvez facilement communiquer les mises à jour de votre programme de parrainage en utilisant la création vidéo alimentée par l'AI, assurant clarté et impact.