Créateur de Vidéos de Mise à Jour du Système de Parrainage pour des Mises à Jour de Programme Faciles

Créez facilement des vidéos engageantes pour les mises à jour de votre programme de parrainage en utilisant les capacités de texte-à-vidéo alimentées par l'AI, gardant vos clients informés et enthousiastes.

423/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo inspirante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, démontrant la facilité de création vidéo alimentée par l'AI en utilisant notre générateur de vidéos AI. Le style visuel doit être moderne avec des graphismes épurés, accompagné d'une voix off conversationnelle, enrichie par les modèles et scènes professionnels de HeyGen et des sous-titres/captions automatiques pour une large accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo amicale de 60 secondes, de type tutoriel, pour les clients existants, expliquant les avantages de participer à notre programme de parrainage mis à jour et encourageant les parrainages clients. Le style visuel doit être encourageant avec une musique de fond douce, utilisant la génération de voix off de HeyGen pour une narration claire et enrichissant les scènes avec le support de la bibliothèque de médias/stock pertinent.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de démonstration élégante et efficace de 45 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux équipes marketing, soulignant la facilité avec laquelle ils peuvent créer du contenu de haute qualité pour leur programme de parrainage. Concentrez-vous sur la puissance des modèles professionnels combinés avec le texte-à-vidéo de HeyGen et la flexibilité du redimensionnement et des exportations d'aspect-ratio pour une distribution sur diverses plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Mise à Jour du Système de Parrainage

Créez facilement des vidéos engageantes pour annoncer et expliquer les mises à jour de votre programme de parrainage, assurant une communication claire et stimulant l'engagement des participants.

1
Step 1
Créez Votre Script de Mise à Jour de Parrainage
Commencez par rédiger votre script détaillant les nouvelles fonctionnalités ou améliorations de votre système de parrainage. Utilisez la création vidéo alimentée par l'AI de HeyGen pour transformer votre texte en une explication visuelle dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez des Visuels avec des Avatars AI
Améliorez votre message en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre mise à jour du système de parrainage. Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI professionnels pour rendre votre vidéo plus personnelle et engageante.
3
Step 3
Générez des Voix Off et des Sous-titres
Générez automatiquement des voix off naturelles à partir de votre script. Améliorez encore l'accessibilité et la clarté en ajoutant des sous-titres/captions automatiques pour vous assurer que votre message atteint efficacement chaque spectateur.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Mise à Jour
Finalisez votre vidéo, révisez le contenu, puis exportez-la dans le format d'aspect souhaité. Partagez votre vidéo promotionnelle professionnelle sur tous vos canaux de communication pour informer votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant le Succès des Parrainages

.

Développez des vidéos convaincantes pour mettre en avant les parrainages réussis et les témoignages d'utilisateurs, renforçant la confiance et encourageant la participation à votre programme.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de mes vidéos promotionnelles ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui simplifie la création de vidéos alimentées par l'AI. Vous pouvez exploiter des modèles professionnels, des avatars AI réalistes et des capacités de texte-à-vidéo pour produire rapidement des vidéos promotionnelles convaincantes.

Quelles sont les capacités principales du générateur de vidéos AI de HeyGen ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen permet aux utilisateurs de transformer facilement des scripts en vidéos. Il inclut une fonctionnalité robuste de texte-à-vidéo, une génération de voix off réaliste et des sous-titres/captions automatiques pour l'accessibilité.

Puis-je personnaliser le style visuel des vidéos créées avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque étendus pour s'assurer que vos vidéos s'alignent avec l'esthétique de votre entreprise. Vous pouvez personnaliser des modèles professionnels, ajouter votre logo et ajuster les couleurs pour maintenir la cohérence de la marque.

Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos pour les mises à jour du programme de parrainage ?

HeyGen agit comme un créateur de vidéos de mise à jour du système de parrainage idéal, permettant aux responsables marketing de produire rapidement du contenu engageant. Vous pouvez facilement communiquer les mises à jour de votre programme de parrainage en utilisant la création vidéo alimentée par l'AI, assurant clarté et impact.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo