Créateur de Vidéos Promo de Parrainage : Boostez Vos Prospects avec l'IA

Générez du contenu marketing convaincant pour attirer de nouveaux prospects sans effort grâce à la puissante fonctionnalité de texte en vidéo.

Imaginez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes, conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing désireux de générer de nouveaux prospects. Visuellement, elle est lumineuse et professionnelle, avec une voix off amicale qui explique comment ils peuvent créer facilement des vidéos promotionnelles convaincantes en utilisant les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour simplifier le lancement de leur programme de parrainage.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les réseaux sociaux, ciblant les créateurs de contenu et les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux qui souhaitent produire rapidement des vidéos engageantes avec l'IA. Le style visuel doit être moderne et vibrant, avec une musique de fond énergique accompagnant un avatar IA démontrant les capacités de HeyGen en tant que créateur de vidéos promotionnelles, parfait pour divers contenus sur les réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo claire et instructive de 60 secondes destinée aux clients existants et aux nouveaux utilisateurs, les guidant à travers les avantages de participer à un programme de parrainage. Le style visuel est épuré et simple, avec un ton chaleureux et accueillant dans la voix off, illustrant des instructions étape par étape rendues simples grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour des explications rapides.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo marketing élégante de 30 secondes pour les équipes marketing et les startups, montrant comment les puissantes capacités de génération de vidéos IA de HeyGen transforment leur approche de création de campagnes marketing. La vidéo doit présenter un montage rapide et une voix off confiante et professionnelle générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen, mettant en avant l'efficacité et la qualité de sortie élevée.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos Promo de Parrainage

Générez sans effort des vidéos promo de parrainage convaincantes avec l'IA, conçues pour étendre votre portée et attirer de nouveaux prospects pour vos campagnes marketing.

1
Step 1
Créez Votre Script
Utilisez la rédaction de scripts alimentée par l'IA ou saisissez votre propre texte. Le générateur de vidéos IA de HeyGen convertira votre message en contenu visuel engageant.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez parmi une variété de modèles professionnels et d'avatars IA pour présenter le message de votre programme de parrainage de manière captivante.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Personnalisez votre vidéo promotionnelle en utilisant les contrôles de branding de HeyGen pour inclure votre logo et vos couleurs de marque, assurant un look cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez & Partagez
Optimisez votre vidéo de parrainage pour n'importe quelle plateforme en utilisant le redimensionnement et l'exportation de format d'image. Partagez votre vidéo prête à l'emploi sur les réseaux sociaux et dans les campagnes marketing pour attirer de nouveaux prospects.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant le Succès Client pour les Parrainages

Transformez les témoignages clients en vidéos IA convaincantes, renforçant la confiance et encourageant de nouveaux parrainages pour vos produits ou services.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon expérience de création de vidéos promotionnelles pour les campagnes marketing ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos IA convaincantes. Profitez de notre interface intuitive et de nos modèles variés pour concevoir du contenu marketing engageant qui génère de nouveaux prospects pour votre programme de parrainage.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos IA efficace pour des besoins divers ?

HeyGen se distingue par ses avatars IA réalistes et ses puissantes capacités de texte en vidéo. Cela vous permet de générer rapidement des vidéos IA de haute qualité, adaptées à diverses campagnes marketing et réseaux sociaux.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités avancées d'édition vidéo comme les sous-titres et les options de format d'image ?

Oui, HeyGen inclut des fonctionnalités robustes d'édition vidéo IA. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres, générer des voix off et utiliser le redimensionnement et l'exportation de format d'image pour optimiser vos vidéos IA pour différentes plateformes.

HeyGen peut-il aider à la rédaction de scripts alimentée par l'IA pour une création de contenu marketing efficace ?

Absolument. HeyGen intègre la rédaction de scripts alimentée par l'IA pour simplifier votre processus de création de contenu. Cette fonctionnalité, combinée à notre générateur de vidéos IA, vous aide à produire rapidement du contenu marketing professionnel et des vidéos IA pour votre audience.

