Créateur de Vidéos pour Programme de Parrainage : Stimulez l'Engagement et les Ventes

Engagez votre audience et simplifiez la création de vidéos pour votre programme de parrainage en utilisant notre fonctionnalité Texte-en-vidéo.

Imaginez une vidéo dynamique de 30 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises, démontrant à quel point il est facile de créer des vidéos engageantes pour un programme de parrainage afin d'inviter des amis et d'élargir leur clientèle. Le style visuel devrait présenter des graphiques animés clairs et amicaux, complétés par une génération de voix off AI enthousiaste expliquant les étapes simples pour lancer un programme réussi.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Êtes-vous un responsable marketing cherchant à renforcer vos efforts avec du contenu captivant ? Cette vidéo professionnelle de 45 secondes, destinée aux équipes marketing, devrait montrer l'efficacité de l'utilisation d'un créateur de vidéos pour programme de parrainage. Le style visuel et audio sera élégant et moderne, mettant en avant les avantages clés grâce à la fonction Texte-en-vidéo à partir de script, livrée par un avatar AI confiant.
Exemple de Prompt 2
Déverrouillez le pouvoir de la fidélité client avec cette vidéo dynamique de 60 secondes, spécialement conçue pour les entreprises de commerce électronique visant à augmenter l'engagement et distribuer des récompenses. Le style visuel sera engageant, avec des médias de stock divers montrant des clients heureux, tandis que des sous-titres/captions vibrants renforcent les avantages de votre système de parrainage, le tout sur une piste sonore animée.
Exemple de Prompt 3
Créer des vidéos convaincantes pour votre programme de parrainage n'a pas besoin d'être complexe, surtout pour les entrepreneurs et solopreneurs. Cette vidéo accessible de 30 secondes illustrera à quel point il est simple de produire du contenu de haute qualité en utilisant un logiciel de création vidéo, en se concentrant sur la facilité de personnalisation des modèles et scènes préfabriqués avec des visuels lumineux et clairs et une voix off AI amicale et rassurante.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos pour programme de parrainage

Produisez rapidement des vidéos engageantes pour votre programme de parrainage avec des outils alimentés par l'AI, améliorant vos efforts marketing et le suivi des nouvelles inscriptions.

1
Step 1
Créez votre Script Vidéo
Rédigez votre message convaincant, puis utilisez notre fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script pour donner vie instantanément à vos mots.
2
Step 2
Choisissez votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque, assurant une livraison professionnelle et engageante.
3
Step 3
Ajoutez vos Éléments de Marque
Appliquez votre identité de marque unique avec des logos et des couleurs personnalisés en utilisant les contrôles de marque intuitifs pour rendre votre vidéo distinctement vôtre.
4
Step 4
Exportez et Partagez votre Vidéo
Générez votre vidéo de haute qualité dans divers formats, prête à être partagée sur les plateformes, en tirant parti de notre redimensionnement et exportation d'aspect-ratio sans faille.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Succès de Programme de Parrainage

.

Créez des vidéos AI convaincantes mettant en vedette des témoignages et des histoires de succès pour inspirer d'autres à rejoindre et à référer de nouveaux utilisateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos engageantes pour un programme de parrainage ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos convaincantes pour votre programme de parrainage, en utilisant ses outils alimentés par l'AI. Il vous suffit d'entrer votre script et de tirer parti de nos capacités Texte-en-vidéo pour générer du contenu de haute qualité qui stimule l'engagement et encourage les amis à rejoindre votre programme de parrainage.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen le meilleur logiciel de création vidéo pour les programmes de parrainage ?

HeyGen offre une expérience complète de création vidéo, proposant une large gamme de modèles et de scènes adaptés au marketing, ainsi que des contrôles de marque robustes pour maintenir la cohérence de votre marque. Vous pouvez également utiliser des acteurs vocaux AI réalistes et des avatars AI pour personnaliser vos messages.

HeyGen peut-il aider à renforcer les efforts marketing pour mon programme de parrainage ?

Absolument, HeyGen est conçu pour renforcer le marketing de votre programme de parrainage en permettant la production rapide de vidéos professionnelles. Les vidéos engageantes créées avec HeyGen peuvent communiquer efficacement votre offre, vous aidant à acquérir de nouveaux clients et à suivre les parrainages plus efficacement.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour les vidéos de programme de parrainage ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes dans son logiciel de création vidéo, vous permettant d'intégrer facilement votre logo, vos couleurs de marque et vos polices spécifiques dans vos vidéos de programme de parrainage. Cela garantit que tout votre contenu marketing maintient une identité de marque cohérente et professionnelle.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo