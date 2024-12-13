Boostez les ventes avec des vidéos publicitaires Reels engageantes
Créez des publicités Instagram Reels et Facebook Reels captivantes qui convertissent. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo simplifie la création de publicités pour un impact maximal.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo publicitaire Instagram Reels de 45 secondes pour un service de livraison de kits repas gastronomiques, conçue pour attirer les parents actifs à la recherche d'options pratiques et saines. Le style visuel et sonore doit être chaleureux, authentique et accueillant, avec des coupes rapides de plats appétissants et de familles heureuses, soulignées par une musique jazz légère et un avatar AI amical expliquant les avantages. Les avatars AI de HeyGen apporteront une touche personnelle à cette campagne axée sur le contenu généré par les utilisateurs.
Développez un clip publicitaire Facebook Reels de 15 secondes pour promouvoir une nouvelle application de productivité, destinée aux propriétaires de petites entreprises cherchant à rationaliser leurs tâches quotidiennes. L'esthétique visuelle doit être épurée, minimaliste et axée sur l'infographie, avec une animation rapide illustrant les fonctionnalités clés, accompagnée d'une bande sonore nette et d'une voix off claire. Assurez-vous que tous les messages clés sont renforcés avec la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour un impact maximal.
Produisez une création publicitaire Reels de 60 secondes racontant une histoire pour un torréfacteur de café boutique, ciblant les amateurs de café exigeants âgés de 25 à 55 ans qui apprécient l'approvisionnement éthique et la qualité artisanale. Le style visuel doit être riche et cinématographique, décrivant le voyage du grain à la tasse dans des lieux exotiques, avec une bande sonore acoustique émotive et une voix off narrative réfléchie générée à l'aide de la capacité de génération de voix off de HeyGen. Cette pièce de marketing d'influence devrait résonner profondément avec son public.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de publicités performantes avec des vidéos AI.
Produisez sans effort des vidéos publicitaires Reels percutantes qui captivent votre public cible et améliorent les performances de votre campagne.
Générez des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux.
Créez rapidement des créations publicitaires Instagram et Facebook Reels captivantes pour augmenter l'engagement et la portée sur les plateformes sociales.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de publicités Instagram Reels ?
HeyGen vous permet de produire facilement des publicités Instagram Reels et Facebook Reels de haute qualité en utilisant des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo. Ce processus simplifié vous aide à créer du contenu vidéo publicitaire engageant sans production complexe.
Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour des créations publicitaires Reels captivantes ?
HeyGen propose une gamme de fonctionnalités telles que des avatars AI, la génération de voix off et des modèles prêts à l'emploi pour créer des créations publicitaires Reels captivantes. Vous pouvez également personnaliser les contrôles de marque et utiliser une bibliothèque multimédia pour faire ressortir vos vidéos publicitaires.
HeyGen peut-il aider à optimiser les publicités Reels pour différentes plateformes et publics ?
Oui, HeyGen prend en charge le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect, garantissant que vos publicités Reels répondent aux spécifications des publicités vidéo pour Instagram et Facebook. Cette flexibilité vous aide à adapter le contenu de votre campagne pour atteindre efficacement votre public cible avec des boutons d'appel à l'action pertinents.
À quelle vitesse puis-je générer une publicité vidéo Reels professionnelle avec HeyGen ?
HeyGen permet une génération rapide de publicités vidéo Reels professionnelles à partir d'un script, réduisant considérablement le temps de production. Avec des avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo, vous pouvez produire efficacement des vidéos publicitaires captivantes pour vos campagnes Instagram et Facebook.