Boostez les ventes avec des vidéos publicitaires Reels engageantes

Créez des publicités Instagram Reels et Facebook Reels captivantes qui convertissent. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo simplifie la création de publicités pour un impact maximal.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo publicitaire Instagram Reels de 45 secondes pour un service de livraison de kits repas gastronomiques, conçue pour attirer les parents actifs à la recherche d'options pratiques et saines. Le style visuel et sonore doit être chaleureux, authentique et accueillant, avec des coupes rapides de plats appétissants et de familles heureuses, soulignées par une musique jazz légère et un avatar AI amical expliquant les avantages. Les avatars AI de HeyGen apporteront une touche personnelle à cette campagne axée sur le contenu généré par les utilisateurs.
Exemple de Prompt 2
Développez un clip publicitaire Facebook Reels de 15 secondes pour promouvoir une nouvelle application de productivité, destinée aux propriétaires de petites entreprises cherchant à rationaliser leurs tâches quotidiennes. L'esthétique visuelle doit être épurée, minimaliste et axée sur l'infographie, avec une animation rapide illustrant les fonctionnalités clés, accompagnée d'une bande sonore nette et d'une voix off claire. Assurez-vous que tous les messages clés sont renforcés avec la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour un impact maximal.
Exemple de Prompt 3
Produisez une création publicitaire Reels de 60 secondes racontant une histoire pour un torréfacteur de café boutique, ciblant les amateurs de café exigeants âgés de 25 à 55 ans qui apprécient l'approvisionnement éthique et la qualité artisanale. Le style visuel doit être riche et cinématographique, décrivant le voyage du grain à la tasse dans des lieux exotiques, avec une bande sonore acoustique émotive et une voix off narrative réfléchie générée à l'aide de la capacité de génération de voix off de HeyGen. Cette pièce de marketing d'influence devrait résonner profondément avec son public.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne la vidéo publicitaire Reels

Apprenez à créer efficacement des vidéos publicitaires Reels captivantes avec HeyGen, maximisant l'engagement sur Instagram et Facebook.

1
Step 1
Créez votre script initial de vidéo publicitaire
Commencez par définir votre concept de "création publicitaire Reels". Utilisez la fonctionnalité de "texte-à-vidéo" de HeyGen pour transformer rapidement votre texte en contenu vidéo engageant.
2
Step 2
Sélectionnez votre talent d'avatar AI
Choisissez parmi la gamme diversifiée d'"avatars AI" de HeyGen pour être le présentateur de vos "publicités Instagram Reels", ajoutant une touche humaine sans tournage.
3
Step 3
Améliorez avec des voix off dynamiques
Améliorez l'impact de votre "vidéo" en utilisant la "génération de voix off" de HeyGen. Choisissez parmi diverses voix et styles pour narrer parfaitement votre message publicitaire.
4
Step 4
Optimisez et exportez votre publicité Reel
Optimisez votre "vidéo publicitaire Reels" finale pour répondre aux "spécifications des publicités vidéo" des plateformes. Utilisez le "redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour vous assurer que votre publicité est parfaitement formatée pour le partage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant les témoignages de réussite des clients

Utilisez des vidéos AI pour mettre en valeur de manière convaincante les témoignages et les histoires de réussite des clients dans vos campagnes publicitaires Reels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de publicités Instagram Reels ?

HeyGen vous permet de produire facilement des publicités Instagram Reels et Facebook Reels de haute qualité en utilisant des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo. Ce processus simplifié vous aide à créer du contenu vidéo publicitaire engageant sans production complexe.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour des créations publicitaires Reels captivantes ?

HeyGen propose une gamme de fonctionnalités telles que des avatars AI, la génération de voix off et des modèles prêts à l'emploi pour créer des créations publicitaires Reels captivantes. Vous pouvez également personnaliser les contrôles de marque et utiliser une bibliothèque multimédia pour faire ressortir vos vidéos publicitaires.

HeyGen peut-il aider à optimiser les publicités Reels pour différentes plateformes et publics ?

Oui, HeyGen prend en charge le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect, garantissant que vos publicités Reels répondent aux spécifications des publicités vidéo pour Instagram et Facebook. Cette flexibilité vous aide à adapter le contenu de votre campagne pour atteindre efficacement votre public cible avec des boutons d'appel à l'action pertinents.

À quelle vitesse puis-je générer une publicité vidéo Reels professionnelle avec HeyGen ?

HeyGen permet une génération rapide de publicités vidéo Reels professionnelles à partir d'un script, réduisant considérablement le temps de production. Avec des avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo, vous pouvez produire efficacement des vidéos publicitaires captivantes pour vos campagnes Instagram et Facebook.

