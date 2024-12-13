Créateur de Vidéos de Recrutement : Simplifiez l'Embauche avec la Vidéo

Créez des vidéos de recrutement convaincantes qui attirent les meilleurs talents en utilisant les avatars AI de HeyGen pour raconter des histoires de marque employeur engageantes.

Imaginez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les candidats potentiels qui met en avant votre culture d'entreprise unique à travers des images authentiques et une voix off amicale. La fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen vous aidera à exprimer vos valeurs pour attirer facilement les meilleurs talents.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Les professionnels des RH peuvent facilement concevoir une vidéo professionnelle de 45 secondes démontrant la simplicité de créer des vidéos de recrutement avec les nombreux modèles et scènes de HeyGen, en utilisant des visuels épurés et un récit clair pour simplifier leur processus de création de contenu.
Exemple de Prompt 2
Pour mettre en valeur une marque employeur forte, développez une vidéo inspirante de 60 secondes destinée aux responsables marketing pour les plateformes de médias sociaux, avec des visuels dynamiques et une bande sonore motivante. Maximisez l'accessibilité et la portée avec les sous-titres de HeyGen pour un engagement plus large.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo engageante de 30 secondes, parfaite pour les équipes RH innovantes, qui illustre comment générer un contenu de recrutement captivant avec un style visuel futuriste et une bande sonore énergique. Donnez vie instantanément à votre message en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les informations clés.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Recrutement

Créez facilement des vidéos de recrutement engageantes qui mettent en avant votre culture d'entreprise et attirent les candidats idéaux, le tout sans logiciel de montage complexe.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Commencez de Zéro
Sélectionnez parmi une bibliothèque de "modèles vidéo" conçus professionnellement ou commencez avec une toile vierge. Notre fonctionnalité intuitive "Modèles & scènes" permet un démarrage rapide ou une personnalisation complète pour créer votre vidéo de recrutement idéale.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu de Recrutement
Incorporez des éléments clés de "contenu de recrutement" tels que des descriptions de poste, des valeurs d'entreprise et des témoignages. Utilisez "Texte en vidéo à partir de script" pour convertir instantanément votre texte écrit en une narration vidéo captivante.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque
Renforcez votre "marque employeur" en intégrant facilement votre logo d'entreprise, des couleurs et des polices spécifiques. Nos "Contrôles de marque" garantissent que chaque vidéo reflète votre identité et vos valeurs uniques.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo convaincante et exportez-la dans divers formats. Avec "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect", vous pouvez optimiser votre contenu pour différentes plateformes, prêt à "attirer les meilleurs talents" où qu'ils soient.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant votre culture d'entreprise et les témoignages d'employés

.

Exploitez l'AI pour créer des vidéos authentiques qui mettent en avant votre culture d'entreprise dynamique et partagent des histoires d'employés convaincantes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer notre stratégie de marketing de recrutement ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de recrutement professionnelles qui mettent efficacement en avant votre culture d'entreprise, vous aidant à attirer les meilleurs talents. Cela simplifie votre stratégie de marketing de recrutement en permettant une production efficace de contenu vidéo engageant qui capture votre marque employeur.

HeyGen propose-t-il des modèles vidéo AI pour simplifier la création de contenu de recrutement ?

Oui, HeyGen offre une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo AI spécialement conçus pour simplifier la création de contenu de recrutement convaincant. Ces modèles permettent aux utilisateurs de produire efficacement des vidéos de recrutement de haute qualité, même sans expérience approfondie en montage vidéo.

Pouvons-nous personnaliser nos vidéos de recrutement avec l'image de marque spécifique de notre entreprise en utilisant HeyGen ?

Absolument, HeyGen propose des contrôles de marque robustes qui vous permettent d'intégrer pleinement votre marque employeur dans chaque vidéo de recrutement. Vous pouvez facilement ajouter votre logo d'entreprise, des couleurs de marque spécifiques et des éléments visuels uniques pour garantir que votre contenu vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

Comment les avatars AI et les voix off de HeyGen améliorent-ils le processus de création de vidéos de recrutement ?

Les avatars AI réalistes de HeyGen et les capacités avancées de génération de voix off vous permettent de produire un contenu vidéo cohérent et engageant sans avoir besoin d'acteurs ou d'équipements d'enregistrement coûteux. Cette innovation rend la création de vidéos de recrutement de haute qualité plus rapide et plus évolutive, améliorant considérablement votre production globale de contenu vidéo.

