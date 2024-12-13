Créateur de Vidéos de Recrutement : Simplifiez l'Embauche avec la Vidéo
Créez des vidéos de recrutement convaincantes qui attirent les meilleurs talents en utilisant les avatars AI de HeyGen pour raconter des histoires de marque employeur engageantes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Les professionnels des RH peuvent facilement concevoir une vidéo professionnelle de 45 secondes démontrant la simplicité de créer des vidéos de recrutement avec les nombreux modèles et scènes de HeyGen, en utilisant des visuels épurés et un récit clair pour simplifier leur processus de création de contenu.
Pour mettre en valeur une marque employeur forte, développez une vidéo inspirante de 60 secondes destinée aux responsables marketing pour les plateformes de médias sociaux, avec des visuels dynamiques et une bande sonore motivante. Maximisez l'accessibilité et la portée avec les sous-titres de HeyGen pour un engagement plus large.
Produisez une vidéo engageante de 30 secondes, parfaite pour les équipes RH innovantes, qui illustre comment générer un contenu de recrutement captivant avec un style visuel futuriste et une bande sonore énergique. Donnez vie instantanément à votre message en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les informations clés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des campagnes publicitaires de recrutement percutantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo performantes avec AI pour capter l'attention des candidats et générer des candidatures efficacement.
Produisez un contenu captivant pour les réseaux sociaux en matière de recrutement.
Créez facilement des clips vidéo engageants pour les plateformes sociales afin d'élargir votre portée et d'attirer les chercheurs d'emploi passifs.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer notre stratégie de marketing de recrutement ?
HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de recrutement professionnelles qui mettent efficacement en avant votre culture d'entreprise, vous aidant à attirer les meilleurs talents. Cela simplifie votre stratégie de marketing de recrutement en permettant une production efficace de contenu vidéo engageant qui capture votre marque employeur.
HeyGen propose-t-il des modèles vidéo AI pour simplifier la création de contenu de recrutement ?
Oui, HeyGen offre une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo AI spécialement conçus pour simplifier la création de contenu de recrutement convaincant. Ces modèles permettent aux utilisateurs de produire efficacement des vidéos de recrutement de haute qualité, même sans expérience approfondie en montage vidéo.
Pouvons-nous personnaliser nos vidéos de recrutement avec l'image de marque spécifique de notre entreprise en utilisant HeyGen ?
Absolument, HeyGen propose des contrôles de marque robustes qui vous permettent d'intégrer pleinement votre marque employeur dans chaque vidéo de recrutement. Vous pouvez facilement ajouter votre logo d'entreprise, des couleurs de marque spécifiques et des éléments visuels uniques pour garantir que votre contenu vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.
Comment les avatars AI et les voix off de HeyGen améliorent-ils le processus de création de vidéos de recrutement ?
Les avatars AI réalistes de HeyGen et les capacités avancées de génération de voix off vous permettent de produire un contenu vidéo cohérent et engageant sans avoir besoin d'acteurs ou d'équipements d'enregistrement coûteux. Cette innovation rend la création de vidéos de recrutement de haute qualité plus rapide et plus évolutive, améliorant considérablement votre production globale de contenu vidéo.