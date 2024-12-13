Vidéos de Formation au Recrutement : Améliorez Votre Processus d'Embauche
Donnez aux responsables du recrutement les moyens de créer un contenu de formation engageant et de haute qualité, facilement créé à l'aide des avatars AI de HeyGen pour un apprentissage dynamique.
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes présentant des stratégies de sourcing innovantes utilisant les réseaux sociaux pour les spécialistes de l'acquisition de talents. Cette vidéo doit être moderne et entraînante, incorporant des superpositions de texte à l'écran avec des exemples. Exploitez la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour produire efficacement du contenu et accédez à sa bibliothèque de médias/stock pour des visuels percutants.
Produisez une vidéo convaincante de 30 secondes pour les responsables RH et les responsables du recrutement soulignant le rôle crucial d'une forte image de marque employeur pour attirer le candidat idéal. Le style visuel et audio doit être soigné et persuasif, utilisant des graphiques épurés et une musique de fond professionnelle. Commencez avec l'un des modèles et scènes prêts à l'emploi de HeyGen et utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour l'adapter à différentes plateformes.
Créez une vidéo de formation au recrutement perspicace de 90 secondes pour les professionnels RH et les dirigeants, explorant la diversité, l'équité et l'inclusion et comment atténuer les biais inconscients dans le recrutement pour attirer les meilleurs talents. Le style visuel doit être empathique avec des images diversifiées, accompagné d'une voix off apaisante et informative. Assurez une accessibilité totale en ajoutant des sous-titres/captions grâce aux fonctionnalités de HeyGen pour une portée plus large.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargir les Modules de Formation au Recrutement.
Développez rapidement des modules de formation au recrutement diversifiés pour éduquer efficacement une équipe mondiale plus large de recruteurs et de responsables du recrutement.
Améliorer l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Utilisez la vidéo alimentée par l'AI pour captiver les apprenants, améliorant considérablement l'engagement et la rétention des meilleures pratiques de recrutement vitales.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos de formation au recrutement ?
HeyGen permet aux responsables du recrutement et aux recruteurs de créer des vidéos de formation au recrutement engageantes en utilisant des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo. Cela simplifie la production de contenu de formation de haute qualité pour diverses meilleures pratiques de recrutement.
Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il aux recruteurs ?
HeyGen fournit une AI avancée pour les recruteurs, leur permettant de transformer des scripts en vidéos de formation professionnelles avec divers avatars AI et voix off. Cela simplifie considérablement la création de contenu de formation vidéo pour des sujets comme les stratégies de sourcing et les entretiens.
HeyGen peut-il prendre en charge le contenu de formation de marque pour l'acquisition de talents ?
Absolument. HeyGen permet aux équipes d'acquisition de talents d'incorporer leurs contrôles de marque, y compris les logos et les couleurs, dans toutes les vidéos de formation. Cela garantit une image de marque employeur cohérente dans tous les cours de recruteur et les matériaux d'intégration.
Comment HeyGen facilite-t-il la création efficace de vidéos de recrutement et d'embauche ?
HeyGen accélère la production de vidéos de recrutement et d'embauche grâce à des modèles intuitifs et une bibliothèque de médias complète. Cela permet aux entreprises de construire rapidement une bibliothèque vidéo robuste pour les formations continues au recrutement et les processus d'intégration des employés.