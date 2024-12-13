Générateur de Formation au Recrutement : Créez des Cours Engagés Rapidement

Simplifiez la formation au recrutement avec la création vidéo alimentée par l'IA, transformant les scripts en modules engageants pour un apprentissage évolutif.

Créez une vidéo convaincante d'une minute ciblant les responsables RH et les spécialistes de la formation et du développement, démontrant comment un générateur de formation des employés par IA simplifie le processus d'intégration. Le style visuel doit être professionnel et engageant, avec des graphiques clairs et un ton accueillant, en utilisant la capacité de HeyGen à transformer un script en vidéo pour produire efficacement un contenu informatif.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 90 secondes pour les chefs d'équipe de recrutement et les directeurs de l'acquisition de talents, illustrant comment une formation évolutive peut être rapidement déployée dans un environnement de plateforme de recrutement par IA. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle moderne et énergique, en utilisant les avatars IA de HeyGen pour présenter divers scénarios et transmettre les messages clés avec une voix off confiante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo approfondie de 2 minutes destinée aux développeurs de contenu de formation et aux innovateurs en technologie RH, mettant en avant l'efficacité de la création de modules de formation au recrutement robustes grâce à la création vidéo alimentée par l'IA. La vidéo doit avoir une approche visuelle propre et pédagogique, en utilisant au mieux les modèles et scènes de HeyGen pour maintenir la cohérence de la marque et structurer efficacement des informations complexes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo directe de 75 secondes pour les responsables des opérations et les administrateurs de systèmes RH, soulignant comment un générateur de formation au recrutement facilite l'automatisation des flux de travail pour les processus de formation. Le style visuel et audio doit être orienté vers la solution et précis, garantissant que les points clés sont clairement communiqués grâce aux sous-titres/captions proéminents de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Formation au Recrutement

Créez sans effort des modules de formation au recrutement engageants et évolutifs en utilisant l'IA, simplifiant vos processus d'intégration et de montée en compétences pour les recruteurs.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par écrire ou coller votre contenu de formation au recrutement. Notre plateforme utilise ensuite la fonctionnalité de texte en vidéo pour transformer votre script en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar IA
Donnez vie à votre contenu en sélectionnant parmi notre large gamme d'avatars IA. Ces présentateurs réalistes délivreront votre formation avec clarté et professionnalisme.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Améliorez vos modules de formation avec des visuels pertinents de notre bibliothèque multimédia et ajoutez le logo et les couleurs de votre marque en utilisant nos contrôles de marque pour un look cohérent.
4
Step 4
Exportez et Déployez
Une fois finalisé, exportez votre vidéo de formation évolutive de haute qualité dans divers formats d'aspect, prête à être déployée immédiatement dans vos systèmes de gestion de l'apprentissage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Contenu de Formation Simplifié

.

Simplifiez les processus de recrutement complexes et améliorez l'efficacité de la formation grâce à des vidéos IA faciles à comprendre.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que générateur de formation des employés par IA ?

HeyGen permet aux organisations de créer des modules de formation des employés engageants en utilisant la création vidéo alimentée par l'IA. Il suffit d'entrer votre script, et la technologie de texte en vidéo de HeyGen, avec des avatars IA et des voix off, le transforme en contenu de formation professionnel et évolutif.

HeyGen peut-il simplifier la création de formation au recrutement ?

Oui, HeyGen agit comme un générateur de formation au recrutement efficace en automatisant la production de contenu vidéo. Les recruteurs peuvent développer rapidement des vidéos de formation au recrutement complètes, améliorant les processus d'intégration et renforçant l'automatisation globale des flux de travail.

Quelles caractéristiques techniques font de HeyGen une plateforme de recrutement par IA efficace ?

HeyGen offre des capacités robustes de création vidéo alimentée par l'IA essentielles pour une plateforme de recrutement par IA, y compris des avatars IA personnalisés et des contrôles de marque complets. Cela permet aux recruteurs de maintenir une identité de marque cohérente dans toutes les vidéos de formation et de communication, s'intégrant parfaitement aux systèmes de gestion de l'apprentissage existants.

Qu'est-ce qui rend HeyGen adapté à la formation évolutive et aux SOP ?

HeyGen propose une suite de modèles et de scènes, ainsi que la fonctionnalité de texte en vidéo, permettant une production rapide de procédures opérationnelles standardisées (SOP) et d'autres supports de formation. Cela garantit une formation évolutive dans toute l'organisation, générant facilement un grand volume de modules de formation cohérents.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo