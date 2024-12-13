Créateur de Vidéos de Recrutement : Attirez et Embauchez Plus Rapidement
Mettez en avant la culture de votre entreprise et attirez les meilleurs talents avec des vidéos de recrutement engageantes, conçues sans effort en utilisant les modèles et scènes de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de recrutement dynamique de 30 secondes pour les plateformes de médias sociaux, ciblant les professionnels de l'industrie avec un style visuel moderne et rapide et un appel à l'action clair. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement des visuels convaincants et renforcer le message avec une conversion texte-en-vidéo précise à partir du script, engageant les spectateurs et les incitant à postuler.
Produisez une vidéo sophistiquée de 60 secondes destinée aux partenaires employeurs potentiels et aux candidats de haut niveau, renforçant votre forte marque employeur avec un style informatif et visuellement riche. Intégrez des visuels premium de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, assurant une communication claire avec des sous-titres automatiques pour l'accessibilité, afin de créer efficacement des vidéos de recrutement qui résonnent avec votre public cible.
Concevez une vidéo amicale et inspirante de 20 secondes pour les étudiants universitaires et les candidats débutants, offrant un aperçu rapide d'une 'journée dans la vie' avec des visuels lumineux et énergiques. Ce court créateur de vidéo de recrutement doit être optimisé pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen, et présenter des avatars AI engageants pour délivrer un message concis, aidant à attirer les meilleurs talents parmi les nouveaux diplômés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des Vidéos de Recrutement Engagantes pour les Médias Sociaux.
Créez rapidement des vidéos et clips dynamiques pour les médias sociaux afin de mettre en avant votre marque employeur et attirer efficacement les meilleurs talents.
Créez des Annonces de Recrutement Performantes avec l'AI.
Exploitez la vidéo AI pour produire rapidement des annonces de recrutement percutantes, augmentant la visibilité et attirant un plus large éventail de candidats qualifiés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de recrutement convaincantes qui reflètent notre marque employeur ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de recrutement qui mettent authentiquement en avant la culture de votre entreprise et votre marque employeur. Utilisez des modèles de vidéos personnalisables et des avatars AI pour attirer les meilleurs talents avec un contenu engageant et professionnel.
Les capacités vidéo AI de HeyGen peuvent-elles simplifier le processus de création de vidéos de recrutement ?
Absolument. HeyGen agit comme un créateur de vidéos de recrutement AI avancé, simplifiant le processus de création. Convertissez des scripts en vidéos soignées en utilisant la conversion texte-en-vidéo, et exploitez les avatars AI et les voix off pour produire rapidement un contenu de haute qualité sans montage vidéo étendu.
Comment HeyGen garantit-il que nos vidéos de recrutement sont optimisées pour diverses plateformes de médias sociaux ?
HeyGen simplifie l'optimisation de vos vidéos de recrutement pour différentes plateformes de médias sociaux avec un redimensionnement et des exportations de rapport d'aspect intégrés. Cela garantit que votre contenu a un aspect professionnel partout, aidant vos appels à l'action à atteindre un public plus large.
Quelles ressources HeyGen offre-t-il pour enrichir le contenu de nos vidéos de recrutement ?
HeyGen fournit une riche bibliothèque de séquences stock et une bibliothèque musicale diversifiée pour enrichir vos vidéos de recrutement. Ces ressources, combinées aux fonctionnalités robustes de l'éditeur vidéo de HeyGen, aident à transmettre efficacement la culture de votre entreprise et à attirer les candidats idéaux.