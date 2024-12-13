Créateur de Vidéos de Recrutement : Attirez et Embauchez Plus Rapidement

Mettez en avant la culture de votre entreprise et attirez les meilleurs talents avec des vidéos de recrutement engageantes, conçues sans effort en utilisant les modèles et scènes de HeyGen.

445/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de recrutement dynamique de 30 secondes pour les plateformes de médias sociaux, ciblant les professionnels de l'industrie avec un style visuel moderne et rapide et un appel à l'action clair. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement des visuels convaincants et renforcer le message avec une conversion texte-en-vidéo précise à partir du script, engageant les spectateurs et les incitant à postuler.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo sophistiquée de 60 secondes destinée aux partenaires employeurs potentiels et aux candidats de haut niveau, renforçant votre forte marque employeur avec un style informatif et visuellement riche. Intégrez des visuels premium de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, assurant une communication claire avec des sous-titres automatiques pour l'accessibilité, afin de créer efficacement des vidéos de recrutement qui résonnent avec votre public cible.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo amicale et inspirante de 20 secondes pour les étudiants universitaires et les candidats débutants, offrant un aperçu rapide d'une 'journée dans la vie' avec des visuels lumineux et énergiques. Ce court créateur de vidéo de recrutement doit être optimisé pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen, et présenter des avatars AI engageants pour délivrer un message concis, aidant à attirer les meilleurs talents parmi les nouveaux diplômés.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos de Recrutement

Créez des vidéos de recrutement convaincantes sans effort, attirant les meilleurs talents et mettant en avant votre marque employeur avec des outils AI et des modèles professionnels.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo de Recrutement Initiale
Commencez par sélectionner un modèle de vidéo professionnel conçu pour le recrutement ou collez votre script pour générer instantanément des scènes, formant la base de votre vidéo de recrutement convaincante.
2
Step 2
Personnalisez avec Votre Marque et Avatar AI
Sélectionnez un avatar AI pour représenter votre entreprise et appliquez les couleurs et le logo de votre marque, assurant que votre vidéo reflète votre marque employeur unique.
3
Step 3
Enrichissez avec Médias, Voix et Musique
Enrichissez votre vidéo avec des ressources pertinentes de la bibliothèque de séquences stock, générez des voix off engageantes et incorporez de la musique de fond pour transmettre clairement la culture de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez et Partagez sur les Plateformes
Finalisez votre vidéo de recrutement et utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour la préparer à un partage fluide sur toutes vos plateformes de médias sociaux, atteignant et attirant efficacement les meilleurs talents.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant la Culture d'Entreprise avec des Vidéos AI Engagantes

.

Mettez en lumière votre culture d'entreprise unique et les témoignages des employés avec des vidéos AI convaincantes, attirant les chercheurs d'emploi idéaux.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de recrutement convaincantes qui reflètent notre marque employeur ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de recrutement qui mettent authentiquement en avant la culture de votre entreprise et votre marque employeur. Utilisez des modèles de vidéos personnalisables et des avatars AI pour attirer les meilleurs talents avec un contenu engageant et professionnel.

Les capacités vidéo AI de HeyGen peuvent-elles simplifier le processus de création de vidéos de recrutement ?

Absolument. HeyGen agit comme un créateur de vidéos de recrutement AI avancé, simplifiant le processus de création. Convertissez des scripts en vidéos soignées en utilisant la conversion texte-en-vidéo, et exploitez les avatars AI et les voix off pour produire rapidement un contenu de haute qualité sans montage vidéo étendu.

Comment HeyGen garantit-il que nos vidéos de recrutement sont optimisées pour diverses plateformes de médias sociaux ?

HeyGen simplifie l'optimisation de vos vidéos de recrutement pour différentes plateformes de médias sociaux avec un redimensionnement et des exportations de rapport d'aspect intégrés. Cela garantit que votre contenu a un aspect professionnel partout, aidant vos appels à l'action à atteindre un public plus large.

Quelles ressources HeyGen offre-t-il pour enrichir le contenu de nos vidéos de recrutement ?

HeyGen fournit une riche bibliothèque de séquences stock et une bibliothèque musicale diversifiée pour enrichir vos vidéos de recrutement. Ces ressources, combinées aux fonctionnalités robustes de l'éditeur vidéo de HeyGen, aident à transmettre efficacement la culture de votre entreprise et à attirer les candidats idéaux.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo