Générateur de Vidéo de Présentation du Recrutement : Attirez les Meilleurs Talents
Humanisez votre marque employeur et captez l'attention des candidats avec des avatars AI réalistes, rendant vos vidéos de recrutement remarquables et attirant les meilleurs talents.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une description de poste vidéo de 45 secondes ciblant les ingénieurs logiciels expérimentés, mettant en avant les défis innovants et les opportunités au sein de notre département R&D. Utilisez la fonction "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour transmettre clairement les détails complexes du rôle, avec des visuels nets et high-tech et une bande sonore énergique et avant-gardiste pour "attirer les meilleurs talents" vers ce poste exigeant.
Générez une vidéo d'instruction de 60 secondes destinée aux candidats, offrant un "générateur de vidéo de présentation du recrutement" clair pour notre processus d'embauche. La vidéo doit avoir un ton professionnel et rassurant, en utilisant les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour plus de clarté et le "Support de bibliothèque de médias/stock" pour des visuels de fond soignés, garantissant que les candidats se sentent bien informés et confiants dans leur parcours de "recrutement de talents" avec nous.
Produisez un clip dynamique de 15 secondes pour le recrutement sur les réseaux sociaux, capturant l'essence de notre esprit d'innovation et de l'équilibre travail-vie personnelle. Cette courte pièce percutante doit tirer parti des "Modèles et scènes" de HeyGen pour une création rapide et du "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour diverses plateformes, avec des visuels rapides et inspirants et une bande sonore pop moderne et entraînante pour booster instantanément notre "marque employeur" auprès d'un large public.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces de Recrutement Impactantes.
Produisez rapidement des descriptions de poste vidéo convaincantes et des vidéos de marque employeur qui attirent les meilleurs talents avec une rapidité et une efficacité alimentées par l'AI.
Engagez les Talents sur les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux afin de mettre en valeur la culture d'entreprise, les opportunités de carrière et attirer un plus large éventail de candidats.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer notre marque employeur grâce à des vidéos de recrutement créatives ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de marque employeur captivantes en utilisant une technologie avancée de générateur de vidéos AI. Vous pouvez exploiter divers avatars AI et des modèles de vidéos personnalisables pour présenter authentiquement votre culture d'entreprise, attirant ainsi les meilleurs talents.
Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace en tant que générateur de vidéos de recrutement pour des besoins d'embauche diversifiés ?
HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de vidéos de recrutement, vous permettant de transformer facilement du texte en vidéo à partir de script. Sa riche bibliothèque de modèles de vidéos personnalisables soutient la création de descriptions de poste vidéo engageantes ou de matériel de formation pour les candidats.
HeyGen peut-il simplifier le processus de création de vidéos de recrutement professionnelles ?
Absolument, HeyGen simplifie la création de vidéos de manière rentable avec son éditeur de vidéos en ligne intuitif. Vous pouvez rapidement ajouter des sous-titres automatiques et utiliser la vaste bibliothèque de médias pour produire efficacement des vidéos de recrutement de haute qualité.
Quels outils HeyGen propose-t-il pour optimiser les vidéos de recrutement pour diverses plateformes ?
HeyGen fournit des outils pour optimiser vos vidéos de recrutement pour diverses plateformes, aidant au recrutement sur les réseaux sociaux. Des fonctionnalités comme le redimensionnement des ratios d'aspect garantissent que votre contenu s'adapte parfaitement à chaque canal, vous aidant à attirer les meilleurs talents.