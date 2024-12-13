Générateur de Vidéo de Présentation du Recrutement : Attirez les Meilleurs Talents

Humanisez votre marque employeur et captez l'attention des candidats avec des avatars AI réalistes, rendant vos vidéos de recrutement remarquables et attirant les meilleurs talents.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une description de poste vidéo de 45 secondes ciblant les ingénieurs logiciels expérimentés, mettant en avant les défis innovants et les opportunités au sein de notre département R&D. Utilisez la fonction "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour transmettre clairement les détails complexes du rôle, avec des visuels nets et high-tech et une bande sonore énergique et avant-gardiste pour "attirer les meilleurs talents" vers ce poste exigeant.
Exemple de Prompt 2
Générez une vidéo d'instruction de 60 secondes destinée aux candidats, offrant un "générateur de vidéo de présentation du recrutement" clair pour notre processus d'embauche. La vidéo doit avoir un ton professionnel et rassurant, en utilisant les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour plus de clarté et le "Support de bibliothèque de médias/stock" pour des visuels de fond soignés, garantissant que les candidats se sentent bien informés et confiants dans leur parcours de "recrutement de talents" avec nous.
Exemple de Prompt 3
Produisez un clip dynamique de 15 secondes pour le recrutement sur les réseaux sociaux, capturant l'essence de notre esprit d'innovation et de l'équilibre travail-vie personnelle. Cette courte pièce percutante doit tirer parti des "Modèles et scènes" de HeyGen pour une création rapide et du "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour diverses plateformes, avec des visuels rapides et inspirants et une bande sonore pop moderne et entraînante pour booster instantanément notre "marque employeur" auprès d'un large public.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéo de Présentation du Recrutement

Attirez les meilleurs talents et mettez en valeur votre culture d'entreprise sans effort avec des vidéos de présentation du recrutement engageantes. Créez rapidement du contenu professionnel de marque employeur.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par transformer votre contenu écrit en une vidéo dynamique en utilisant notre capacité de Texte en vidéo à partir de script.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Améliorez le professionnalisme et l'engagement de votre vidéo en choisissant parmi notre large gamme d'avatars AI pour présenter votre message.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Reflétez l'identité unique de votre entreprise en intégrant vos contrôles de Branding (logo, couleurs) pour un look cohérent et professionnel.
4
Step 4
Générez et Exportez
Produisez votre vidéo finale de présentation du recrutement avec des Sous-titres/légendes clairs pour l'accessibilité, prête à être partagée sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation et l'Intégration des Candidats

Développez des vidéos de formation et d'intégration engageantes en utilisant l'AI pour garantir que les candidats et les nouvelles recrues soient bien informés et rapidement intégrés dans votre équipe.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer notre marque employeur grâce à des vidéos de recrutement créatives ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de marque employeur captivantes en utilisant une technologie avancée de générateur de vidéos AI. Vous pouvez exploiter divers avatars AI et des modèles de vidéos personnalisables pour présenter authentiquement votre culture d'entreprise, attirant ainsi les meilleurs talents.

Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace en tant que générateur de vidéos de recrutement pour des besoins d'embauche diversifiés ?

HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de vidéos de recrutement, vous permettant de transformer facilement du texte en vidéo à partir de script. Sa riche bibliothèque de modèles de vidéos personnalisables soutient la création de descriptions de poste vidéo engageantes ou de matériel de formation pour les candidats.

HeyGen peut-il simplifier le processus de création de vidéos de recrutement professionnelles ?

Absolument, HeyGen simplifie la création de vidéos de manière rentable avec son éditeur de vidéos en ligne intuitif. Vous pouvez rapidement ajouter des sous-titres automatiques et utiliser la vaste bibliothèque de médias pour produire efficacement des vidéos de recrutement de haute qualité.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour optimiser les vidéos de recrutement pour diverses plateformes ?

HeyGen fournit des outils pour optimiser vos vidéos de recrutement pour diverses plateformes, aidant au recrutement sur les réseaux sociaux. Des fonctionnalités comme le redimensionnement des ratios d'aspect garantissent que votre contenu s'adapte parfaitement à chaque canal, vous aidant à attirer les meilleurs talents.

