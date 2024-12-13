Créateur de Vidéo de Message de Recrutement : Attirez les Meilleurs Talents
Créez facilement des vidéos de recrutement engageantes avec des avatars AI, attirant les meilleurs talents et mettant en valeur votre culture d'entreprise.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo concise de 30 secondes pour attirer les meilleurs talents pour un poste d'ingénieur spécialisé. Le style visuel et audio doit être professionnel et informatif, utilisant des graphiques nets pour afficher les exigences clés du poste et les réalisations de l'entreprise, le tout animé par une voix off précise générée directement à partir d'un script détaillé. Cette vidéo, produite sans effort grâce à la fonctionnalité Texte-en-vidéo de HeyGen, est parfaite pour des annonces d'emploi ciblées.
Produisez une vidéo de message de recrutement de 60 secondes conçue pour les plateformes de médias sociaux, avec des témoignages authentiques d'employés sur leur expérience. Le style visuel doit être naturel et accueillant, avec un accent sur les expressions sincères et un son clair, garantissant que tous les dialogues sont accompagnés de sous-titres précis pour une portée et une accessibilité maximales. La fonctionnalité Sous-titres/captions de HeyGen sera cruciale pour s'assurer qu'aucun message ne soit manqué lors du partage de la vidéo.
Développez une vidéo de recrutement de 20 secondes montrant comment les équipes RH peuvent facilement créer du contenu attrayant. La présentation visuelle doit être propre et illustrative, démontrant l'interface conviviale et la variété de designs disponibles grâce aux Modèles & scènes de HeyGen, le tout sur une piste audio encourageante et professionnelle. Cette vidéo rapide vise à démontrer comment produire efficacement des vidéos de recrutement de haute qualité.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces de Recrutement à Fort Impact.
Produisez rapidement des annonces vidéo d'emploi puissantes pour attirer et engager efficacement les meilleurs candidats.
Partagez des Messages de Recrutement Engagés sur les Réseaux Sociaux.
Créez et distribuez facilement des clips vidéo captivants pour les plateformes de médias sociaux afin d'atteindre un plus large vivier de talents.
Questions Fréquemment Posées
Comment le Créateur de Vidéo de Recrutement AI de HeyGen peut-il aider à attirer les meilleurs talents ?
Le Créateur de Vidéo de Recrutement AI de HeyGen vous permet de produire rapidement des vidéos de recrutement professionnelles qui mettent en avant votre culture d'entreprise. Avec des fonctionnalités alimentées par l'AI et des modèles personnalisables, vous pouvez créer des annonces d'emploi engageantes conçues pour attirer les meilleurs talents sans avoir besoin de compétences étendues en montage vidéo.
Qu'est-ce qui rend la création de vidéos de recrutement avec HeyGen si efficace ?
HeyGen propose des modèles personnalisables et un éditeur vidéo convivial, vous permettant de produire rapidement des vidéos de recrutement de haute qualité. Vous pouvez gagner du temps en utilisant nos avatars AI et nos capacités de texte-en-vidéo, éliminant le besoin de compétences complexes en tournage ou montage.
Puis-je personnaliser les vidéos de message de recrutement pour refléter la marque de mon entreprise ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et votre culture d'entreprise unique dans vos vidéos de message de recrutement. Nos modèles personnalisables garantissent que vos vidéos s'alignent parfaitement avec votre marque employeur.
Comment les avatars AI améliorent-ils les vidéos de recrutement créées avec HeyGen ?
Les avatars AI de HeyGen donnent vie à vos annonces d'emploi, offrant un présentateur professionnel et engageant pour vos vidéos de recrutement. Ces fonctionnalités alimentées par l'AI vous permettent de délivrer des messages clairs et cohérents sans avoir besoin de présentateurs humains, rendant votre contenu très percutant sur les plateformes de médias sociaux.