Générateur de Vidéo de Message de Recrutement : Attirez les Meilleurs Talents Rapidement
Créez des vidéos de marque employeur percutantes avec des avatars AI pour attirer les meilleurs talents et mettre en valeur la culture de votre entreprise.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Vous avez du mal à articuler des rôles complexes ? Produisez une description de poste vidéo concise de 30 secondes destinée aux professionnels des RH et aux recruteurs, simplifiant les exigences clés avec un style visuel clair et informatif et une musique de fond entraînante. Exploitez les Modèles & scènes de HeyGen et les capacités de Texte-à-vidéo à partir de script pour générer rapidement un contenu convaincant qui clarifie vos rôles et sert de puissant message vidéo de recrutement.
Concevez une vidéo de marque employeur inspirante de 60 secondes conçue pour résonner avec les candidats potentiels, mettant en valeur de manière vivante la culture de votre entreprise. Adoptez une esthétique authentique et visuellement riche, intégrant des visuels de marque et une musique d'ambiance. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et les Modèles & scènes pour construire un récit puissant, renforçant votre marque employeur à travers un storytelling captivant.
Boostez vos efforts de recrutement sur les réseaux sociaux avec une publicité vidéo dynamique de 15 secondes, parfaite pour engager un public au rythme rapide. Assurez une présentation visuelle dynamique et accrocheuse avec un texte clair à l'écran. Implémentez les Sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et utilisez le redimensionnement & exportation du format d'image pour optimiser votre vidéo pour diverses plateformes, rendant vos publicités vidéo très efficaces pour le recrutement sur les réseaux sociaux.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création d'annonces performantes en quelques minutes avec la vidéo AI.
Créez rapidement des annonces vidéo convaincantes pour les campagnes de recrutement, attirant efficacement les meilleurs candidats.
Générez des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes.
Produisez des vidéos et clips dynamiques pour les réseaux sociaux afin de partager largement des messages de recrutement et la culture d'entreprise.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos de marque employeur et messages de recrutement ?
HeyGen sert de puissant générateur de vidéos AI, vous permettant de créer des vidéos de marque employeur engageantes et des messages de recrutement avec une personnalisation de la marque. Utilisez des avatars AI et une variété de modèles vidéo pour raconter efficacement l'histoire de votre entreprise, attirant les meilleurs talents grâce à des visuels et un storytelling convaincants.
Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour générer des vidéos de recrutement personnalisées ?
HeyGen propose une plateforme intuitive avec des fonctionnalités AI comme le Texte-à-vidéo et une interface glisser-déposer, simplifiant la création de vidéos. Vous pouvez générer des visuels de marque personnalisés, choisir parmi divers modèles vidéo, et même intégrer des avatars AI réalistes pour faire ressortir vos vidéos de recrutement.
HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour le contenu de recrutement sur les réseaux sociaux ?
Oui, HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui prend entièrement en charge la personnalisation de la marque, vous permettant d'aligner vos vidéos de recrutement avec la culture de votre entreprise. Intégrez facilement vos visuels de marque, logos et couleurs dans vos descriptions de poste vidéo, les optimisant pour les réseaux sociaux et attirant les meilleurs talents.
Comment HeyGen aide-t-il à créer des descriptions de poste vidéo percutantes ?
HeyGen transforme les descriptions de poste statiques en expériences vidéo dynamiques en utilisant des avatars AI et des voix off pour délivrer des messages de recrutement engageants. Avec des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques et divers modèles vidéo, vous pouvez créer des histoires convaincantes qui mettent en valeur la culture de votre entreprise et attirent efficacement les meilleurs talents.