Générateur de Vidéos de Marketing de Recrutement : Attirez les Meilleurs Talents

Créez facilement des vidéos de marque employeur engageantes en utilisant des avatars AI pour attirer les meilleurs candidats.

Générez une vidéo de marketing de recrutement vibrante de 45 secondes conçue pour captiver les candidats potentiels, en particulier la génération Z et les Millennials, en mettant en avant la culture dynamique de l'entreprise. Le style visuel doit être moderne et engageant, présentant divers scénarios de travail d'équipe et d'innovation, complétés par une bande sonore entraînante et une narration amicale et professionnelle. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour représenter les employés actuels partageant leurs expériences, rendant les "vidéos de marque employeur" authentiques et à la pointe, démontrant la puissance d'un "générateur de vidéos AI" dans l'attraction des talents.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une "description de poste vidéo" concise de 30 secondes adaptée à des chercheurs d'emploi spécifiques, décrivant clairement un rôle clé au sein de l'organisation. Ce "créateur de vidéos de recrutement" doit utiliser des visuels clairs, informatifs et concis, tels que du texte à l'écran et des graphiques, accompagnés d'une voix off professionnelle mais enthousiaste. L'objectif principal est d'informer et d'attirer rapidement des candidats qualifiés, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour garantir une production de contenu efficace et cohérente.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de "marque employeur" convaincante de 60 secondes ciblant les chercheurs d'emploi passifs et ceux explorant des changements de carrière, avec des témoignages authentiques d'employés. Le style visuel et audio doit être réconfortant et relatable, mettant en scène des employés divers dans leur environnement de travail, accompagné de récits vocaux authentiques et d'une musique de fond subtile. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la production, assurant un aspect soigné qui met en valeur l'environnement de travail positif à travers des "modèles de vidéos" engageants sans montage extensif.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo soignée de 50 secondes spécifiquement pour les professionnels de l'acquisition de talents à partager sur les réseaux sociaux, en mettant l'accent sur les valeurs de l'entreprise et les avantages pour les employés avec une "marque personnalisable". L'approche visuelle doit être professionnelle et attrayante, maintenant la cohérence de la marque tout au long, avec un texte clair à l'écran renforçant les messages clés, et une voix off convaincante et autoritaire. Assurez-vous que la vidéo inclut les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et l'engagement sur diverses plateformes, en faisant un outil efficace de "générateur de vidéos de marketing de recrutement".
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Marketing de Recrutement

Créez rapidement des vidéos de recrutement percutantes qui attirent les meilleurs talents et renforcent votre marque employeur avec des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une large gamme de modèles de vidéos conçus professionnellement pour le recrutement et la marque employeur. Ces modèles fournissent une base solide pour votre message.
2
Step 2
Collez Votre Script
Entrez votre description de poste ou vos messages clés, et notre générateur de vidéos AI les transformera en visuels convaincants. Vous pouvez également générer des voix off réalistes à partir de votre texte.
3
Step 3
Appliquez Votre Marque
Personnalisez votre vidéo avec le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise en utilisant des contrôles de marque complets. Améliorez votre message en ajoutant des médias de notre vaste bibliothèque.
4
Step 4
Créez Votre Vidéo
Générez votre vidéo de recrutement finale avec des avatars AI réalistes ou vos propres médias. Exportez facilement dans divers ratios d'aspect pour toutes vos plateformes de recrutement sur les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Construisez une Marque Employeur Forte

.

Développez des vidéos de marque employeur inspirantes qui mettent en valeur la culture et les valeurs de votre entreprise, motivant et attirant efficacement les candidats idéaux.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de marque employeur convaincantes ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI intuitif qui simplifie la création de vidéos de marque employeur convaincantes. Vous pouvez exploiter une large gamme de modèles de vidéos et de contrôles de marque personnalisables pour vous assurer que votre message s'aligne parfaitement avec l'identité de votre entreprise et attire les meilleurs talents.

HeyGen peut-il aider à créer des descriptions de poste vidéo professionnelles pour l'acquisition de talents ?

Absolument. HeyGen vous permet de générer des descriptions de poste vidéo engageantes avec des avatars AI réalistes et une narration professionnelle à partir de texte-à-vidéo, rendant vos efforts d'acquisition de talents plus dynamiques et efficaces pour le recrutement sur les réseaux sociaux.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos de marketing de recrutement efficace ?

HeyGen sert de puissant générateur de vidéos de marketing de recrutement en offrant une création de contenu rapide à partir de script, des sous-titres automatiques et un redimensionnement polyvalent des ratios d'aspect. Cela permet un déploiement efficace sur diverses plateformes, améliorant votre portée et votre engagement avec les vidéos de recrutement.

Comment les avatars AI peuvent-ils améliorer le contenu de mes vidéos de recrutement avec HeyGen ?

Les avatars AI dans HeyGen fournissent une présence à l'écran professionnelle et cohérente pour votre contenu vidéo de recrutement sans avoir besoin de tournage traditionnel. Ces fonctionnalités AI délivrent votre message avec une génération de voix off de haute qualité, augmentant considérablement l'engagement dans votre marque employeur.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo