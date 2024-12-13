Générateur de Vidéos de Marketing de Recrutement : Attirez les Meilleurs Talents
Créez facilement des vidéos de marque employeur engageantes en utilisant des avatars AI pour attirer les meilleurs candidats.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une "description de poste vidéo" concise de 30 secondes adaptée à des chercheurs d'emploi spécifiques, décrivant clairement un rôle clé au sein de l'organisation. Ce "créateur de vidéos de recrutement" doit utiliser des visuels clairs, informatifs et concis, tels que du texte à l'écran et des graphiques, accompagnés d'une voix off professionnelle mais enthousiaste. L'objectif principal est d'informer et d'attirer rapidement des candidats qualifiés, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour garantir une production de contenu efficace et cohérente.
Développez une vidéo de "marque employeur" convaincante de 60 secondes ciblant les chercheurs d'emploi passifs et ceux explorant des changements de carrière, avec des témoignages authentiques d'employés. Le style visuel et audio doit être réconfortant et relatable, mettant en scène des employés divers dans leur environnement de travail, accompagné de récits vocaux authentiques et d'une musique de fond subtile. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la production, assurant un aspect soigné qui met en valeur l'environnement de travail positif à travers des "modèles de vidéos" engageants sans montage extensif.
Produisez une vidéo soignée de 50 secondes spécifiquement pour les professionnels de l'acquisition de talents à partager sur les réseaux sociaux, en mettant l'accent sur les valeurs de l'entreprise et les avantages pour les employés avec une "marque personnalisable". L'approche visuelle doit être professionnelle et attrayante, maintenant la cohérence de la marque tout au long, avec un texte clair à l'écran renforçant les messages clés, et une voix off convaincante et autoritaire. Assurez-vous que la vidéo inclut les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et l'engagement sur diverses plateformes, en faisant un outil efficace de "générateur de vidéos de marketing de recrutement".
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces de Recrutement à Fort Impact.
Générez rapidement des annonces vidéo performantes pour attirer un plus large éventail de candidats qualifiés pour vos besoins en acquisition de talents.
Engagez les Talents sur les Réseaux Sociaux.
Produisez des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux en quelques minutes, améliorant votre marque employeur et atteignant les candidats potentiels là où ils passent leur temps.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de marque employeur convaincantes ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI intuitif qui simplifie la création de vidéos de marque employeur convaincantes. Vous pouvez exploiter une large gamme de modèles de vidéos et de contrôles de marque personnalisables pour vous assurer que votre message s'aligne parfaitement avec l'identité de votre entreprise et attire les meilleurs talents.
HeyGen peut-il aider à créer des descriptions de poste vidéo professionnelles pour l'acquisition de talents ?
Absolument. HeyGen vous permet de générer des descriptions de poste vidéo engageantes avec des avatars AI réalistes et une narration professionnelle à partir de texte-à-vidéo, rendant vos efforts d'acquisition de talents plus dynamiques et efficaces pour le recrutement sur les réseaux sociaux.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos de marketing de recrutement efficace ?
HeyGen sert de puissant générateur de vidéos de marketing de recrutement en offrant une création de contenu rapide à partir de script, des sous-titres automatiques et un redimensionnement polyvalent des ratios d'aspect. Cela permet un déploiement efficace sur diverses plateformes, améliorant votre portée et votre engagement avec les vidéos de recrutement.
Comment les avatars AI peuvent-ils améliorer le contenu de mes vidéos de recrutement avec HeyGen ?
Les avatars AI dans HeyGen fournissent une présence à l'écran professionnelle et cohérente pour votre contenu vidéo de recrutement sans avoir besoin de tournage traditionnel. Ces fonctionnalités AI délivrent votre message avec une génération de voix off de haute qualité, augmentant considérablement l'engagement dans votre marque employeur.