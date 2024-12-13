Créateur de Vidéos de Campagne de Recrutement : Attirez les Meilleurs Talents

Créez des vidéos de recrutement engageantes et attirez les meilleurs talents. Utilisez le texte-à-vidéo de HeyGen à partir du script pour construire rapidement des campagnes convaincantes.

Créez une vidéo captivante de 45 secondes conçue pour attirer les meilleurs talents en mettant en avant la culture dynamique de votre entreprise. Cette vidéo dynamique et entraînante, avec des témoignages authentiques d'employés, doit résonner auprès des candidats potentiels, en particulier les jeunes professionnels. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour donner de la personnalité aux récits et des sous-titres pour l'accessibilité.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de recrutement élégante de 60 secondes mettant en avant un rôle innovant et spécifique au sein de votre organisation, ciblant des professionnels de niche dans un domaine technologique ou créatif. Le style visuel doit être futuriste et professionnel, soulignant la technologie avancée et le travail révolutionnaire impliqué. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter les avantages clés du rôle et sélectionnez parmi divers modèles et scènes pour créer un look soigné.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo énergique de 30 secondes 'une journée dans la vie' offrant un aperçu des coulisses de votre entreprise pour les diplômés et les candidats débutants. Le ton doit être amical et engageant, démontrant les expériences quotidiennes positives de votre équipe, ce qui renforce efficacement la marque employeur. Intégrez le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des séquences B-roll pertinentes et utilisez le texte-à-vidéo à partir du script pour générer rapidement des introductions de personnages.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de campagne de recrutement persuasive de 45 secondes qui présente un appel à l'action direct, inspirant les chercheurs d'emploi à tous les niveaux à postuler. La vidéo doit avoir un ton clair et inspirant avec un fort branding, en se concentrant sur les avantages de rejoindre votre équipe. Assurez-vous que votre message atteigne un large public en utilisant les sous-titres de HeyGen et en optimisant pour différentes plateformes avec le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Campagne de Recrutement

Créez facilement des vidéos de recrutement engageantes pour mettre en valeur la culture de votre entreprise, attirer les meilleurs talents et renforcer votre marque employeur avec notre générateur de vidéos AI.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Commencez de Zéro
Sélectionnez parmi une variété de modèles et de scènes préconçus pour lancer votre projet. Commencez rapidement à créer votre vidéo de recrutement.
2
Step 2
Créez des Visuels Engagés
Utilisez notre vaste bibliothèque de médias/stock pour ajouter des visuels et des images captivants. Mettez en avant la culture unique de votre entreprise.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Captivantes
Ajoutez des voix off professionnelles en utilisant la génération de voix off de HeyGen. Cela renforcera le récit de votre vidéo.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Campagne
Une fois votre vidéo terminée, utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour l'adapter à n'importe quelle plateforme. Promouvez efficacement votre marque employeur.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Valeur la Culture et les Valeurs de l'Entreprise

Créez des vidéos inspirantes qui mettent en avant la culture et les valeurs uniques de votre entreprise, captivant les potentiels recrues et construisant la confiance.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de recrutement convaincantes ?

HeyGen sert de puissant créateur de vidéos de campagne de recrutement, vous permettant de créer facilement des vidéos de recrutement qui attirent les meilleurs talents. Utilisez les fonctionnalités intuitives d'AI de HeyGen, y compris les avatars AI et le texte-à-vidéo, pour produire efficacement du contenu engageant qui met en valeur votre marque employeur de manière efficace.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour un créateur de vidéos de recrutement ?

En tant que générateur de vidéos AI avancé, HeyGen fournit des fonctionnalités AI robustes pour créer des vidéos de recrutement dynamiques. Vous pouvez exploiter les avatars AI, les sous-titres automatiques et les voix off réalistes, le tout géré via un éditeur glisser-déposer convivial, simplifiant votre processus de production vidéo.

HeyGen peut-il améliorer notre marque employeur avec des vidéos de recrutement ?

Absolument, HeyGen vous permet d'améliorer considérablement votre marque employeur en créant des vidéos de recrutement engageantes qui représentent authentiquement la culture de votre entreprise. Avec des modèles personnalisables, des contrôles de branding et une riche bibliothèque de vidéos et d'images stock, vous pouvez communiquer vos valeurs de manière cohérente et attirer les meilleurs talents.

Comment HeyGen soutient-il les éléments créatifs pour mes besoins de créateur de vidéos de campagne de recrutement ?

HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos de campagne de recrutement polyvalent, offrant de nombreuses options créatives. Vous pouvez incorporer des animations, des pistes musicales variées et un branding personnalisé pour produire des vidéos uniques, garantissant que votre appel à l'action se démarque et résonne avec les candidats potentiels.

