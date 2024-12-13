Générateur de Vidéos de Campagne de Recrutement : Attirez les Meilleurs Talents Rapidement
Créez des vidéos captivantes pour renforcer votre image de marque employeur et engager les candidats avec un puissant texte-à-vidéo à partir de script.
Développez une vidéo convaincante de 30 secondes idéale pour les plateformes de médias sociaux, ciblant les candidats débutants et les jeunes diplômés désireux de commencer leur carrière. Adoptez un style visuel lumineux, amical et accueillant, en utilisant peut-être l'un des modèles et scènes prêts à l'emploi de HeyGen, complété par une musique de fond chaleureuse et encourageante. Assurez la clarté et l'accessibilité en incorporant des sous-titres précis pour communiquer efficacement pourquoi ils devraient créer des vidéos de recrutement avec votre entreprise.
Produisez une vidéo de recrutement sophistiquée de 60 secondes destinée aux professionnels expérimentés envisageant un changement de carrière, en mettant l'accent sur le leadership et l'impact de votre organisation. La présentation visuelle doit être professionnelle et inspirante, avec éventuellement des avatars IA réalistes délivrant des messages clés sur les valeurs de l'entreprise. Une narration calme et autoritaire, éventuellement accompagnée de musique classique subtile, renforcera la gravité, démontrant comment un puissant créateur de vidéos de recrutement peut changer les perceptions.
Générez une vidéo de campagne de recrutement concise de 20 secondes, parfaite pour capter rapidement l'attention des chercheurs d'emploi passifs défilant sur divers flux. Adoptez un style visuellement frappant et accrocheur avec des coupes rapides et du texte dynamique à l'écran, rendu facile grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script. L'audio doit être une boucle musicale courte et énergique conçue pour un impact maximal, faisant de cette sortie un générateur de vidéos IA efficace.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des annonces de recrutement performantes.
Générez rapidement des vidéos de recrutement IA convaincantes pour attirer les candidats idéaux et améliorer votre image de marque employeur.
Développez un contenu de recrutement social engageant.
Produisez des vidéos et des clips captivants pour les médias sociaux afin de partager des opportunités d'emploi sur diverses plateformes et engager des bassins de talents diversifiés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de recrutement engageantes ?
HeyGen est un générateur de vidéos IA qui vous permet de créer des vidéos de recrutement sans effort. Utilisez nos divers modèles de vidéos et avatars IA réalistes pour concevoir un contenu de marque employeur convaincant avec des voix off professionnelles.
HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos de recrutement ?
Absolument. HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de recrutement avec son éditeur intuitif de glisser-déposer. Convertissez facilement du texte en vidéo à partir de script et ajoutez automatiquement des sous-titres pour atteindre efficacement un public plus large.
Quels contrôles de marque sont disponibles pour les vidéos de campagne de recrutement ?
Le générateur de vidéos de campagne de recrutement de HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de personnaliser les vidéos avec le logo et les couleurs de votre entreprise. Accédez à une bibliothèque libre de droits pour une musique et des médias de stock adaptés afin de maintenir une image de marque employeur cohérente.
Les vidéos HeyGen peuvent-elles être utilisées sur diverses plateformes de médias sociaux ?
Oui, les vidéos HeyGen sont conçues pour être polyvalentes sur les plateformes de médias sociaux. Exploitez les fonctionnalités IA de l'éditeur vidéo pour redimensionner facilement votre contenu pour différents ratios d'aspect, assurant un engagement optimal où que vous partagiez vos vidéos de recrutement.