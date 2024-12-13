Générateur de Vidéos de Campagne de Recrutement : Attirez les Meilleurs Talents Rapidement

Créez des vidéos captivantes pour renforcer votre image de marque employeur et engager les candidats avec un puissant texte-à-vidéo à partir de script.

523/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo convaincante de 30 secondes idéale pour les plateformes de médias sociaux, ciblant les candidats débutants et les jeunes diplômés désireux de commencer leur carrière. Adoptez un style visuel lumineux, amical et accueillant, en utilisant peut-être l'un des modèles et scènes prêts à l'emploi de HeyGen, complété par une musique de fond chaleureuse et encourageante. Assurez la clarté et l'accessibilité en incorporant des sous-titres précis pour communiquer efficacement pourquoi ils devraient créer des vidéos de recrutement avec votre entreprise.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de recrutement sophistiquée de 60 secondes destinée aux professionnels expérimentés envisageant un changement de carrière, en mettant l'accent sur le leadership et l'impact de votre organisation. La présentation visuelle doit être professionnelle et inspirante, avec éventuellement des avatars IA réalistes délivrant des messages clés sur les valeurs de l'entreprise. Une narration calme et autoritaire, éventuellement accompagnée de musique classique subtile, renforcera la gravité, démontrant comment un puissant créateur de vidéos de recrutement peut changer les perceptions.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de campagne de recrutement concise de 20 secondes, parfaite pour capter rapidement l'attention des chercheurs d'emploi passifs défilant sur divers flux. Adoptez un style visuellement frappant et accrocheur avec des coupes rapides et du texte dynamique à l'écran, rendu facile grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script. L'audio doit être une boucle musicale courte et énergique conçue pour un impact maximal, faisant de cette sortie un générateur de vidéos IA efficace.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos de campagne de recrutement

Créez sans effort des vidéos de recrutement convaincantes qui attirent les meilleurs talents et renforcent votre marque employeur avec la simplicité de l'IA.

1
Step 1
Choisissez votre point de départ
Sélectionnez parmi une variété de "modèles de vidéos" conçus professionnellement pour lancer votre campagne de recrutement, ou commencez avec une toile vierge pour un contrôle créatif total en utilisant nos modèles et scènes.
2
Step 2
Créez votre message avec l'IA
Collez votre description de poste ou votre script de campagne, et la fonctionnalité "texte-à-vidéo à partir de script" générera instantanément des voix off au son naturel.
3
Step 3
Appliquez votre identité de marque
Intégrez votre "image de marque employeur" en ajoutant des logos d'entreprise, des palettes de couleurs spécifiques et des polices personnalisées à l'aide des contrôles de marque pour assurer une cohérence visuelle sur toutes les vidéos.
4
Step 4
Exportez et engagez votre audience
Finalisez votre vidéo, en vous assurant que des "sous-titres automatiques" sont générés pour l'accessibilité en utilisant notre fonctionnalité de sous-titres, puis exportez-la dans divers ratios d'aspect pour un partage fluide sur toutes les plateformes de médias sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez les candidats avec votre image de marque employeur

.

Créez des vidéos inspirantes qui mettent en avant la culture et les valeurs de l'entreprise, motivant les potentiels recrues à rejoindre votre équipe.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de recrutement engageantes ?

HeyGen est un générateur de vidéos IA qui vous permet de créer des vidéos de recrutement sans effort. Utilisez nos divers modèles de vidéos et avatars IA réalistes pour concevoir un contenu de marque employeur convaincant avec des voix off professionnelles.

HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos de recrutement ?

Absolument. HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de recrutement avec son éditeur intuitif de glisser-déposer. Convertissez facilement du texte en vidéo à partir de script et ajoutez automatiquement des sous-titres pour atteindre efficacement un public plus large.

Quels contrôles de marque sont disponibles pour les vidéos de campagne de recrutement ?

Le générateur de vidéos de campagne de recrutement de HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de personnaliser les vidéos avec le logo et les couleurs de votre entreprise. Accédez à une bibliothèque libre de droits pour une musique et des médias de stock adaptés afin de maintenir une image de marque employeur cohérente.

Les vidéos HeyGen peuvent-elles être utilisées sur diverses plateformes de médias sociaux ?

Oui, les vidéos HeyGen sont conçues pour être polyvalentes sur les plateformes de médias sociaux. Exploitez les fonctionnalités IA de l'éditeur vidéo pour redimensionner facilement votre contenu pour différents ratios d'aspect, assurant un engagement optimal où que vous partagiez vos vidéos de recrutement.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo