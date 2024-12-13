Le Générateur Ultime de Campagne de Recrutement

Créez rapidement des campagnes de recrutement époustouflantes et des annonces d'offres d'emploi engageantes avec la puissante capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.

Créez une vidéo dynamique de 30 secondes destinée aux chercheurs d'emploi sur LinkedIn et Instagram, annonçant une nouvelle 'offre d'emploi'. Le style visuel doit être moderne et vibrant, incorporant des superpositions de texte animées et des transitions rapides, complétées par une voix off dynamique et professionnelle générée avec la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, la rendant parfaite pour un 'Post LinkedIn'.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo inspirante de 45 secondes pour engager les personnes intéressées par le 'recrutement de bénévoles' et l'implication communautaire. L'esthétique visuelle doit être chaleureuse et centrée sur l'humain, mettant en scène des scénarios réels diversifiés, enrichis par une voix off empathique et une musique de fond douce. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour narrer des témoignages captivants, ajoutant une touche 'créative' tout en veillant à ce que les sous-titres soient présents pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction concise de 60 secondes pour les professionnels des RH et les propriétaires de petites entreprises, mettant en avant l'efficacité d'un 'générateur de campagne de recrutement'. Le style visuel doit être élégant et rapide, démontrant les éléments de l'interface utilisateur et des résultats rapides, soutenu par une voix off confiante et claire. Exploitez les Modèles & scènes de HeyGen pour construire rapidement divers 'designs de recrutement', en mettant en avant le support de la bibliothèque de médias/stock de la plateforme pour des ressources visuelles diversifiées.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo verticale attrayante de 15 secondes pour les Stories Instagram, agissant comme une 'affiche nous recrutons'. Cette vidéo doit cibler les jeunes professionnels et les nouveaux diplômés, mettant en vedette un avatar AI amical et charismatique présentant des rôles spécifiques avec une musique de fond énergique. Assurez-vous que la vidéo est optimisée pour la visualisation mobile en utilisant le redimensionnement & les exports de rapport d'aspect de HeyGen, créant une expérience engageante pour les 'Posts Instagram'.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Campagne de Recrutement

Créez sans effort des campagnes de recrutement captivantes avec du contenu vidéo dynamique, des designs engageants, et une distribution fluide sur toutes vos plateformes.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Modèle de Recrutement
Commencez par choisir parmi une large gamme de modèles de recrutement professionnels dans HeyGen. Ces mises en page préconçues sont parfaites pour toute affiche d'offre d'emploi, post sur les réseaux sociaux, ou annonce interne, en exploitant notre capacité de Modèles & scènes.
2
Step 2
Ajoutez Votre Marque et Vos Détails
Personnalisez vos designs de recrutement sélectionnés en utilisant les contrôles de marque de HeyGen pour incorporer votre logo, vos couleurs, et les détails spécifiques de l'emploi. Assurez-vous que votre campagne reflète fidèlement l'identité de votre marque.
3
Step 3
Générez du Contenu Vidéo Engagé
Élevez vos annonces d'offres d'emploi en intégrant des vidéos dynamiques. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour créer des présentateurs professionnels capables de délivrer des messages clés sur le rôle et la culture d'entreprise avec des voix naturelles.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Campagne
Finalisez votre affiche ou vidéo de recrutement captivante. Utilisez le redimensionnement & les exports de rapport d'aspect de HeyGen pour générer des versions optimisées pour des plateformes comme LinkedIn, Instagram, ou votre page carrière, assurant une portée et un impact maximum.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Marque Employeur avec des Vidéos Inspirantes

.

Développez des vidéos motivantes pour mettre en valeur la culture de votre entreprise, ses valeurs, et les témoignages des employés, renforçant ainsi votre marque employeur.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de puissant générateur de campagne de recrutement ?

HeyGen simplifie la création de vidéos engageantes 'nous recrutons' et d'annonces d'offres d'emploi en utilisant des avatars AI et le texte-à-vidéo, rendant vos campagnes de recrutement plus dynamiques et efficaces.

Puis-je personnaliser les designs de recrutement pour ma marque spécifique en utilisant HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs d'entreprise dans tous vos modèles de recrutement et vidéos 'affiche d'offre d'emploi', assurant la cohérence de la marque.

Quelles plateformes de médias sociaux les vidéos de recrutement de HeyGen prennent-elles en charge ?

HeyGen vous permet de générer des designs de recrutement optimisés pour diverses plateformes comme les 'Posts Instagram', 'Post LinkedIn', et 'Post Facebook' grâce à des options flexibles de redimensionnement et d'exportation, maximisant votre portée sur les réseaux sociaux.

À quelle vitesse puis-je créer des modèles de recrutement modernes avec HeyGen ?

Avec la vaste bibliothèque de modèles et les capacités de texte-à-vidéo de HeyGen, vous pouvez rapidement produire des 'designs de recrutement' professionnels et des vidéos de recrutement engageantes, accélérant considérablement votre processus de création de contenu.

