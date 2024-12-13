Le Générateur Ultime de Campagne de Recrutement
Créez rapidement des campagnes de recrutement époustouflantes et des annonces d'offres d'emploi engageantes avec la puissante capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo inspirante de 45 secondes pour engager les personnes intéressées par le 'recrutement de bénévoles' et l'implication communautaire. L'esthétique visuelle doit être chaleureuse et centrée sur l'humain, mettant en scène des scénarios réels diversifiés, enrichis par une voix off empathique et une musique de fond douce. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour narrer des témoignages captivants, ajoutant une touche 'créative' tout en veillant à ce que les sous-titres soient présents pour l'accessibilité.
Produisez une vidéo d'instruction concise de 60 secondes pour les professionnels des RH et les propriétaires de petites entreprises, mettant en avant l'efficacité d'un 'générateur de campagne de recrutement'. Le style visuel doit être élégant et rapide, démontrant les éléments de l'interface utilisateur et des résultats rapides, soutenu par une voix off confiante et claire. Exploitez les Modèles & scènes de HeyGen pour construire rapidement divers 'designs de recrutement', en mettant en avant le support de la bibliothèque de médias/stock de la plateforme pour des ressources visuelles diversifiées.
Développez une vidéo verticale attrayante de 15 secondes pour les Stories Instagram, agissant comme une 'affiche nous recrutons'. Cette vidéo doit cibler les jeunes professionnels et les nouveaux diplômés, mettant en vedette un avatar AI amical et charismatique présentant des rôles spécifiques avec une musique de fond énergique. Assurez-vous que la vidéo est optimisée pour la visualisation mobile en utilisant le redimensionnement & les exports de rapport d'aspect de HeyGen, créant une expérience engageante pour les 'Posts Instagram'.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités de Recrutement Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo captivantes pour attirer les meilleurs talents et pourvoir efficacement les offres d'emploi dans votre campagne de recrutement.
Engagez avec des Vidéos de Recrutement sur les Réseaux Sociaux.
Produisez des posts et vidéos captivants pour les réseaux sociaux comme LinkedIn et Instagram pour atteindre un plus large bassin de candidats.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir de puissant générateur de campagne de recrutement ?
HeyGen simplifie la création de vidéos engageantes 'nous recrutons' et d'annonces d'offres d'emploi en utilisant des avatars AI et le texte-à-vidéo, rendant vos campagnes de recrutement plus dynamiques et efficaces.
Puis-je personnaliser les designs de recrutement pour ma marque spécifique en utilisant HeyGen ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs d'entreprise dans tous vos modèles de recrutement et vidéos 'affiche d'offre d'emploi', assurant la cohérence de la marque.
Quelles plateformes de médias sociaux les vidéos de recrutement de HeyGen prennent-elles en charge ?
HeyGen vous permet de générer des designs de recrutement optimisés pour diverses plateformes comme les 'Posts Instagram', 'Post LinkedIn', et 'Post Facebook' grâce à des options flexibles de redimensionnement et d'exportation, maximisant votre portée sur les réseaux sociaux.
À quelle vitesse puis-je créer des modèles de recrutement modernes avec HeyGen ?
Avec la vaste bibliothèque de modèles et les capacités de texte-à-vidéo de HeyGen, vous pouvez rapidement produire des 'designs de recrutement' professionnels et des vidéos de recrutement engageantes, accélérant considérablement votre processus de création de contenu.