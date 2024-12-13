Créateur de Vidéos Publicitaires de Recrutement : Attirez les Meilleurs Talents Sans Effort
Attirez les meilleurs talents avec des vidéos de recrutement captivantes, en exploitant la génération de voix off puissante de HeyGen pour des messages engageants.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo dynamique et engageante d'une minute pour les propriétaires de petites et moyennes entreprises désireux d'attirer les meilleurs talents en mettant en avant leur "culture d'entreprise" unique dans une "vidéo de recrutement" captivante. Le style visuel et audio doit être moderne et convivial, avec des témoignages ou interactions authentiques, complétés par un ton amical et authentique et une musique de fond. Montrez comment les "avatars AI" peuvent personnaliser le message et comment le "soutien de la bibliothèque de médias/stock" peut enrichir la narration visuelle.
Concevez une vidéo rapide et visuellement attrayante de 45 secondes spécifiquement pour les responsables marketing axés sur les stratégies de recrutement "réseaux sociaux". Cette vidéo énergique doit avoir une narration concise et percutante, démontrant l'efficacité de l'utilisation des "modèles de vidéos de recrutement" dans HeyGen. Illustrez comment les "Modèles & scènes" disponibles peuvent accélérer la création de contenu et comment le "redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" assure un affichage optimal sur diverses plateformes.
Développez une vidéo explicative détaillée de 90 secondes pour les recruteurs et responsables du recrutement férus de technologie intéressés par les "fonctionnalités AI" pour la production vidéo. La vidéo doit adopter un style visuel clair et professionnel avec une voix off articulée, en se concentrant sur les avantages techniques de l'utilisation de HeyGen pour "personnaliser" les messages de recrutement. Mettez en avant l'utilité des "Sous-titres/captions" pour l'accessibilité et la portée mondiale, en démontrant comment les "avatars AI" peuvent être adaptés pour représenter divers rôles ou porte-paroles de l'entreprise.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création Rapide de Publicités de Recrutement.
Produisez rapidement des vidéos publicitaires de recrutement performantes en utilisant l'AI, permettant des lancements de campagnes plus rapides pour attirer efficacement les meilleurs talents.
Vidéos de Recrutement Sociales Engagantes.
Générez sans effort des vidéos et clips engageants optimisés pour les plateformes de réseaux sociaux, étendant la portée de vos campagnes de recrutement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos publicitaires de recrutement ?
HeyGen utilise des fonctionnalités AI avancées pour simplifier la création de vidéos publicitaires de recrutement engageantes. Les utilisateurs peuvent transformer des scripts en vidéos dynamiques en utilisant des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo, rationalisant ainsi tout le processus de montage vidéo.
Puis-je personnaliser les modèles de vidéos de recrutement de HeyGen pour refléter la marque de mon entreprise ?
Absolument ! HeyGen propose une variété de modèles de vidéos de recrutement personnalisables, vous permettant d'incorporer facilement l'image de marque, le logo et les couleurs de votre entreprise. Cela garantit que vos vidéos reflètent authentiquement votre culture d'entreprise unique et attirent les meilleurs talents.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos de recrutement ?
HeyGen propose des fonctionnalités AI puissantes comme la génération de voix off réaliste et les sous-titres automatiques pour rendre vos vidéos de recrutement accessibles et percutantes. De plus, une riche bibliothèque de médias avec des vidéos de stock et des animations de texte dynamiques est disponible pour élever votre contenu sans effort.
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de recrutement optimisées pour les réseaux sociaux ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de recrutement captivantes parfaitement dimensionnées pour diverses plateformes de réseaux sociaux grâce à sa fonctionnalité de redimensionnement des ratios d'aspect. Vous pouvez intégrer efficacement des éléments d'appel à l'action forts pour engager les spectateurs et attirer les meilleurs talents plus efficacement.