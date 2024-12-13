Générateur de Vidéos de Recrutement : Attirez les Meilleurs Talents avec l'IA
Créez facilement des vidéos de recrutement captivantes en utilisant des avatars IA pour engager les candidats potentiels et renforcer votre marque employeur.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes pour les équipes marketing et les recruteurs qui ont besoin de produire rapidement du contenu de marque à l'aide d'un "créateur de vidéos de recrutement". Le style visuel et audio doit être rapide, énergique et inspirant, avec des coupes rapides de scènes de travail diversifiées synchronisées avec une musique de fond entraînante et une voix enthousiaste. Mettez en avant les nombreux modèles et scènes de HeyGen, illustrant comment les utilisateurs peuvent facilement personnaliser leurs annonces vidéo pour leur marque, assurant cohérence et rapidité dans la création de contenu.
Produisez une vidéo narrative convaincante de 60 secondes destinée aux recruteurs d'entreprise et aux spécialistes de l'acquisition de talents, conçue pour raconter un "storytelling dynamique" sur la culture de leur entreprise. Le style visuel doit être chaleureux et authentique, incorporant des témoignages spontanés d'employés et des séquences B-roll engageantes de l'environnement de bureau, accompagnées d'une voix off sincère et narrative. Illustrez comment la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen permet de transformer leurs récits soigneusement élaborés en une vidéo de recrutement professionnelle sans effort.
Concevez une publicité inclusive de 40 secondes pour les entreprises internationales et les organisations diversifiées, en utilisant un "générateur de vidéos IA" pour atteindre un large bassin de candidats mondiaux. La vidéo doit avoir un style visuel global et informatif, avec des visuels clairs et professionnels d'une main-d'œuvre diversifiée et des éléments de support multilingues, narrés par une voix calme et autoritaire. Mettez en avant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, qui garantit que leurs "vidéos de recrutement captivantes" sont accessibles et compréhensibles pour chaque candidat potentiel, quelle que soit leur langue maternelle.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces de Recrutement Captivantes.
Produisez rapidement des vidéos de recrutement professionnelles et percutantes en utilisant l'IA, attirant efficacement les meilleurs talents.
Diffusez des Annonces de Recrutement sur les Plateformes.
Créez facilement des clips vidéo courts et engageants optimisés pour le partage sur diverses plateformes sociales afin d'atteindre un plus large bassin de candidats.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer notre processus de création de vidéos de recrutement ?
HeyGen est un générateur de vidéos IA conçu pour vous aider à créer des vidéos de recrutement captivantes avec une facilité inégalée. Profitez de nos modèles personnalisables, d'une bibliothèque diversifiée d'avatars IA et de médias stock riches pour produire rapidement et efficacement des annonces de recrutement professionnelles.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser les annonces de recrutement ?
Avec HeyGen, vous pouvez personnaliser entièrement vos annonces vidéo de recrutement en intégrant vos couleurs de marque, polices et logo spécifiques. Notre éditeur vidéo en ligne prend également en charge les voix off dynamiques, la musique appropriée et les sous-titres/captions automatiques pour garantir que votre message est parfaitement conforme à votre marque et accessible.
HeyGen peut-il aider à créer rapidement des vidéos de recrutement IA engageantes ?
Absolument. Les puissantes fonctionnalités IA de HeyGen vous permettent de générer efficacement des vidéos de recrutement de haute qualité, en utilisant les capacités de texte en vidéo à partir de script et une large sélection d'acteurs IA. Vous pouvez explorer des milliers de modèles vidéo préfabriqués pour lancer votre processus créatif et votre storytelling dynamique.
Comment HeyGen soutient-il le partage de contenu de recrutement sur les plateformes sociales ?
HeyGen simplifie le processus de téléchargement et de partage de vos vidéos de recrutement complétées sur diverses plateformes sociales. Avec un redimensionnement flexible des ratios d'aspect et des options d'exportation diversifiées, vos annonces vidéo professionnelles maintiendront une qualité et une apparence optimales où qu'elles soient diffusées.