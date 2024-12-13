Créateur de Vidéos de Recrutement : Attirez les Meilleurs Talents Plus Rapidement
Créez sans effort des vidéos de recrutement époustouflantes en utilisant des avatars AI pour mettre en valeur la culture de votre entreprise et attirer les meilleurs talents plus rapidement.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez un tutoriel dynamique de 90 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les généralistes RH, montrant comment créer efficacement du contenu vidéo de recrutement en utilisant les modèles préconçus de HeyGen. Le style visuel doit être énergique et engageant, utilisant des transitions rapides entre les étapes de personnalisation des modèles, tandis que l'audio présente une bande sonore entraînante avec des instructions claires, étape par étape. Mettez en avant comment les 'Modèles & scènes' simplifient le processus de création d'une vidéo de recrutement engageante, complétée par des 'Sous-titres/captions' automatiques pour l'accessibilité.
Produisez une vidéo d'instruction complète de 2 minutes à destination des équipes marketing responsables de la marque employeur, détaillant la création d'une vidéo de recrutement sophistiquée à partir d'un script. Le style visuel doit être soigné et corporatif, avec des séquences cinématographiques de la 'Bibliothèque de médias/stock' de HeyGen habilement montées avec du texte à l'écran. La piste audio doit être une voix off inspirante et professionnelle générée directement à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir d'un script' de HeyGen, démontrant comment construire efficacement la marque employeur.
Développez un guide concis de 45 secondes pour les réseaux sociaux à l'intention des spécialistes de l'acquisition de talents, illustrant comment adapter une vidéo de recrutement d'employés existante pour diverses plateformes. Le style visuel doit être moderne et rapide, se concentrant sur la fonctionnalité 'Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect' de HeyGen avec des comparaisons en écran partagé de différentes orientations vidéo. L'audio doit être une narration nette et entraînante soulignant la facilité de réutilisation du contenu, assurant une portée maximale tout en ajoutant automatiquement des 'Sous-titres/captions' pour une visualisation silencieuse sur les réseaux sociaux.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des Vidéos de Recrutement Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos de recrutement captivantes pour les plateformes sociales afin d'atteindre et d'attirer un plus large éventail de talents de premier plan.
Créez des Publicités Vidéo de Recrutement à Fort Impact.
Produisez rapidement des publicités vidéo de recrutement puissantes en utilisant l'AI pour mettre efficacement en avant les opportunités et attirer des candidats qualifiés.
Questions Fréquemment Posées
Comment les fonctionnalités AI de HeyGen simplifient-elles la création d'une vidéo de recrutement d'employés ?
HeyGen utilise des fonctionnalités AI avancées, y compris des avatars AI et la génération de texte en vidéo, pour rendre la création de vidéos de recrutement d'employés convaincantes efficace. Vous pouvez transformer des scripts en contenu vidéo de recrutement engageant rapidement, améliorant ainsi votre processus d'embauche.
Quels modèles vidéo HeyGen propose-t-il pour personnaliser efficacement les vidéos de recrutement ?
HeyGen offre une large sélection de modèles vidéo professionnels conçus pour personnaliser les vidéos de recrutement selon divers besoins. Ces modèles vous permettent de créer rapidement du contenu vidéo de recrutement qui met efficacement en avant la culture de l'entreprise et attire les meilleurs talents.
Puis-je télécharger mes vidéos et éléments de marque sur HeyGen pour une vidéo de recrutement de marque employeur professionnelle ?
Oui, HeyGen vous permet de télécharger facilement vos vidéos, images et éléments spécifiques à votre marque depuis votre bibliothèque de médias pour les intégrer dans vos vidéos de recrutement. Cela garantit que vous pouvez construire de manière cohérente une marque employeur forte avec du contenu personnalisé.
Comment HeyGen simplifie-t-il l'ajout de sous-titres et l'exportation de vidéos de recrutement pour les réseaux sociaux ?
HeyGen génère et intègre automatiquement des sous-titres dans vos vidéos de recrutement, assurant l'accessibilité et une portée plus large. Une fois terminé, vous pouvez facilement exporter votre vidéo de recrutement d'employés de haute qualité dans divers ratios d'aspect adaptés aux plateformes de réseaux sociaux.