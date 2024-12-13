Créateur de Vidéos de Recrutement : Attirez les Meilleurs Talents Plus Rapidement

Créez sans effort des vidéos de recrutement époustouflantes en utilisant des avatars AI pour mettre en valeur la culture de votre entreprise et attirer les meilleurs talents plus rapidement.

Réalisez une démonstration technique d'une minute montrant comment les équipes RH et les recruteurs peuvent utiliser HeyGen comme un puissant créateur de vidéos de recrutement. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des enregistrements d'écran entrecoupés de coupes rapides d'un avatar AI présentant avec assurance les étapes clés. L'audio doit être une voix off claire et concise expliquant les capacités des 'avatars AI' et de la 'génération de voix off', soulignant leur efficacité à produire du contenu de haute qualité pour attirer les meilleurs talents sans avoir besoin d'une équipe de tournage.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez un tutoriel dynamique de 90 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les généralistes RH, montrant comment créer efficacement du contenu vidéo de recrutement en utilisant les modèles préconçus de HeyGen. Le style visuel doit être énergique et engageant, utilisant des transitions rapides entre les étapes de personnalisation des modèles, tandis que l'audio présente une bande sonore entraînante avec des instructions claires, étape par étape. Mettez en avant comment les 'Modèles & scènes' simplifient le processus de création d'une vidéo de recrutement engageante, complétée par des 'Sous-titres/captions' automatiques pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction complète de 2 minutes à destination des équipes marketing responsables de la marque employeur, détaillant la création d'une vidéo de recrutement sophistiquée à partir d'un script. Le style visuel doit être soigné et corporatif, avec des séquences cinématographiques de la 'Bibliothèque de médias/stock' de HeyGen habilement montées avec du texte à l'écran. La piste audio doit être une voix off inspirante et professionnelle générée directement à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir d'un script' de HeyGen, démontrant comment construire efficacement la marque employeur.
Exemple de Prompt 3
Développez un guide concis de 45 secondes pour les réseaux sociaux à l'intention des spécialistes de l'acquisition de talents, illustrant comment adapter une vidéo de recrutement d'employés existante pour diverses plateformes. Le style visuel doit être moderne et rapide, se concentrant sur la fonctionnalité 'Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect' de HeyGen avec des comparaisons en écran partagé de différentes orientations vidéo. L'audio doit être une narration nette et entraînante soulignant la facilité de réutilisation du contenu, assurant une portée maximale tout en ajoutant automatiquement des 'Sous-titres/captions' pour une visualisation silencieuse sur les réseaux sociaux.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos de recrutement

Créez facilement des vidéos de recrutement engageantes pour attirer les meilleurs talents et construire une marque employeur forte avec notre créateur de vidéos intuitif.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée de `modèles vidéo` pour lancer votre projet, assurant un début professionnel et engageant.
2
Step 2
Ajoutez Vos Médias
Enrichissez votre vidéo en intégrant vos propres visuels ou en choisissant parmi notre vaste `bibliothèque de médias`, mettant efficacement en valeur la culture de votre entreprise.
3
Step 3
Générez des Sous-titres
Ajoutez automatiquement des `sous-titres` précis à votre vidéo, garantissant que les `sous-titres/captions` améliorent l'accessibilité et l'engagement de chaque spectateur.
4
Step 4
Appliquez le Branding et Exportez
Finalisez votre vidéo en appliquant des `contrôles de branding` tels que votre logo et vos couleurs, puis exportez-la dans divers ratios d'aspect, prête à `construire la marque employeur`.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Valeur la Marque Employeur et les Histoires d'Employés

Créez des vidéos AI convaincantes pour mettre en avant la culture de l'entreprise et les témoignages d'employés, construisant puissamment votre marque employeur pour les candidats.

Questions Fréquemment Posées

Comment les fonctionnalités AI de HeyGen simplifient-elles la création d'une vidéo de recrutement d'employés ?

HeyGen utilise des fonctionnalités AI avancées, y compris des avatars AI et la génération de texte en vidéo, pour rendre la création de vidéos de recrutement d'employés convaincantes efficace. Vous pouvez transformer des scripts en contenu vidéo de recrutement engageant rapidement, améliorant ainsi votre processus d'embauche.

Quels modèles vidéo HeyGen propose-t-il pour personnaliser efficacement les vidéos de recrutement ?

HeyGen offre une large sélection de modèles vidéo professionnels conçus pour personnaliser les vidéos de recrutement selon divers besoins. Ces modèles vous permettent de créer rapidement du contenu vidéo de recrutement qui met efficacement en avant la culture de l'entreprise et attire les meilleurs talents.

Puis-je télécharger mes vidéos et éléments de marque sur HeyGen pour une vidéo de recrutement de marque employeur professionnelle ?

Oui, HeyGen vous permet de télécharger facilement vos vidéos, images et éléments spécifiques à votre marque depuis votre bibliothèque de médias pour les intégrer dans vos vidéos de recrutement. Cela garantit que vous pouvez construire de manière cohérente une marque employeur forte avec du contenu personnalisé.

Comment HeyGen simplifie-t-il l'ajout de sous-titres et l'exportation de vidéos de recrutement pour les réseaux sociaux ?

HeyGen génère et intègre automatiquement des sous-titres dans vos vidéos de recrutement, assurant l'accessibilité et une portée plus large. Une fois terminé, vous pouvez facilement exporter votre vidéo de recrutement d'employés de haute qualité dans divers ratios d'aspect adaptés aux plateformes de réseaux sociaux.

