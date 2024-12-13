Générateur de Vidéos de Recrutement : Attirez les Meilleurs Talents Rapidement

Rationalisez votre recrutement avec des vidéos professionnelles. Nos Modèles & scènes étendus vous permettent d'attirer les candidats idéaux et de gagner un temps considérable.

Créez une vidéo captivante de 45 secondes destinée aux candidats potentiels, mettant en avant votre marque employeur dynamique et ce qui rend votre entreprise unique. Le style visuel doit être chaleureux et authentique, avec des prises de vue spontanées de la collaboration en équipe et des témoignages d'employés, le tout accompagné d'une musique de fond inspirante et entraînante. Utilisez la fonctionnalité "Génération de voix off" de HeyGen pour offrir un récit amical et engageant qui met en lumière les valeurs de l'entreprise, attirant efficacement les candidats en adéquation avec votre mission.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de recrutement dynamique de 30 secondes, ciblant les chercheurs d'emploi passifs sur les plateformes de médias sociaux, pour présenter rapidement des opportunités d'emploi spécifiques. Le style visuel doit être rapide avec des graphismes saisissants et des animations de texte dynamiques mettant en avant les avantages et responsabilités clés, le tout synchronisé avec une musique moderne et énergique. Exploitez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo accrocheuse qui capte l'attention et encourage une candidature immédiate, facilitant ainsi la présentation de nouvelles opportunités d'emploi.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de 60 secondes destinée aux responsables du recrutement et aux professionnels des ressources humaines cherchant à rationaliser leur processus de recrutement avec un générateur de vidéos de recrutement. La vidéo doit adopter une esthétique professionnelle et épurée, avec un avatar AI amical expliquant comment HeyGen aide à économiser du temps et des ressources dans le recrutement. L'audio consistera en une voix off claire et articulée, détaillant les avantages de la plateforme sans jargon technique excessif. Utilisez les "Avatars AI" de HeyGen pour transmettre ce message concis mais percutant, démontrant la facilité et l'efficacité de créer des vidéos de recrutement convaincantes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une publicité vidéo concise de 15 secondes, parfaite pour engager les jeunes professionnels et la génération Z sur les plateformes de médias sociaux à format court, en mettant en avant votre entreprise comme un lieu de travail innovant. Adoptez un style visuel tendance, axé sur l'image, avec des superpositions de texte audacieuses et percutantes, des coupes rapides et des effets sonores modernes qui captent instantanément l'attention. Utilisez la capacité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour transformer rapidement un message bref et percutant en une vidéo qui arrête le défilement, exploitant la puissance d'un Générateur de Vidéo AI pour un impact et une portée maximaux.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Recrutement

Exploitez notre Générateur de Vidéo AI pour créer facilement des vidéos de recrutement convaincantes qui mettent en valeur votre marque employeur et attirent les meilleurs talents.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez un modèle personnalisable dans notre riche bibliothèque ou commencez avec une scène vierge pour lancer votre projet de vidéo de recrutement.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu et Votre Marque
Incorporez le logo de votre entreprise et les couleurs de votre marque en utilisant nos contrôles de marque intuitifs pour renforcer votre marque employeur.
3
Step 3
Générez Voix Off et Visuels
Transformez votre script en voix off au son naturel, donnant à vos vidéos de recrutement un récit professionnel et engageant.
4
Step 4
Exportez et Attirez des Candidats
Exportez votre vidéo terminée avec diverses options de redimensionnement d'aspect, prête à être partagée sur les plateformes de médias sociaux pour attirer des candidats.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Renforcez Votre Marque Employeur avec des Vidéos AI

.

Développez des vidéos inspirantes qui communiquent efficacement la culture et la mission de votre entreprise aux candidats potentiels.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de recrutement convaincantes ?

HeyGen est un Générateur de Vidéo AI avancé qui vous permet de créer facilement des vidéos de recrutement de haute qualité à partir de texte, économisant ainsi considérablement du temps et des ressources. Exploitez nos modèles personnalisables et avatars AI pour produire rapidement un contenu engageant qui aide à attirer les candidats.

HeyGen peut-il améliorer notre marque employeur grâce à un contenu vidéo créatif ?

Absolument. HeyGen vous permet d'humaniser votre marque avec une suite d'outils créatifs incluant des animations de texte dynamiques, des options de bibliothèque multimédia étendues et des contrôles de marque personnalisés. Créez des vidéos qui arrêtent le défilement et qui mettent puissamment en avant les opportunités d'emploi et la culture unique de votre entreprise.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour réaliser des publicités vidéo de recrutement engageantes ?

HeyGen propose des options créatives robustes pour les publicités vidéo de recrutement, y compris une riche bibliothèque de modèles personnalisables et la possibilité d'ajouter des voix off et des sous-titres automatiques. Créez facilement des publicités vidéo dynamiques et accrocheuses qui résonnent sur diverses plateformes de médias sociaux.

Comment HeyGen peut-il aider à créer des expériences vidéo immersives pour les candidats potentiels ?

Avec HeyGen, vous pouvez créer des vidéos immersives en transformant les offres d'emploi en contenu vidéo dynamique, complété par une narration générée par AI et des effets visuels. Notre plateforme offre des outils pour des vidéos d'animation vibrantes qui engagent véritablement et informent les candidats potentiels sur votre entreprise.

