Créez une vidéo captivante de 45 secondes destinée aux candidats potentiels, mettant en avant votre marque employeur dynamique et ce qui rend votre entreprise unique. Le style visuel doit être chaleureux et authentique, avec des prises de vue spontanées de la collaboration en équipe et des témoignages d'employés, le tout accompagné d'une musique de fond inspirante et entraînante. Utilisez la fonctionnalité "Génération de voix off" de HeyGen pour offrir un récit amical et engageant qui met en lumière les valeurs de l'entreprise, attirant efficacement les candidats en adéquation avec votre mission.

