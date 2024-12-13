Oui, HeyGen est un excellent outil pour créer des descriptions de poste vidéo dynamiques optimisées pour le recrutement sur les réseaux sociaux. Sa fonctionnalité de redimensionnement de rapport d'aspect garantit que vos vidéos explicatives sont superbes sur n'importe quelle plateforme. Combiné avec des avatars AI et des sous-titres automatiques, HeyGen vous permet de transmettre des messages clairs et engageants aux candidats potentiels de manière efficace.