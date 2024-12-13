Créateur de Vidéos Explicatives de Recrutement : Attirez les Meilleurs Talents Rapidement
Créez des vidéos de recrutement engageantes, attirant les meilleurs talents sans effort avec des modèles et scènes personnalisables.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de marque employeur convaincante de 45 secondes conçue pour les entreprises souhaitant mettre en avant leur culture d'entreprise unique et maintenir la cohérence de la marque sur toutes les plateformes. Visuellement, cette vidéo doit présenter des témoignages authentiques d'employés et des scènes de travail dynamiques, accompagnées d'une musique de fond inspirante et d'une voix off chaleureuse et amicale. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour créer facilement un récit soigné et cohérent qui résonne avec les candidats potentiels.
Produisez une description de poste vidéo claire et concise de 60 secondes ciblant les responsables du recrutement qui souhaitent se démarquer des annonces traditionnelles, en soulignant qu'aucune expérience en production vidéo n'est requise. La présentation visuelle doit être professionnelle et informative, décrivant clairement les rôles et responsabilités avec des textes à l'écran, soutenue par une voix off rassurante et articulée. Assurez-vous que toutes les informations cruciales sont accessibles en implémentant des sous-titres automatiques générés par HeyGen, complétant la génération de voix off pour un son professionnel.
Générez une vidéo de recrutement simple de 30 secondes conçue pour les petites et moyennes entreprises cherchant un créateur de vidéos explicatives de recrutement efficace pour simplifier leurs vidéos marketing. Cette vidéo doit adopter une approche visuelle claire de problème-solution, démontrant la facilité de création de contenu professionnel, accompagnée d'une narration confiante et claire. Utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour optimiser pour diverses plateformes de médias sociaux et intégrez un avatar AI pour introduire la facilité de création de vidéos en ligne, atteignant efficacement un public plus large.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Explicatifs de Recrutement à Fort Impact.
Produisez rapidement des vidéos explicatives convaincantes pour mettre en avant les rôles et la culture d'entreprise, attirant efficacement les meilleurs talents.
Engagez les Candidats sur les Réseaux Sociaux.
Développez des vidéos de recrutement dynamiques pour les plateformes sociales, élargissant la portée et l'engagement avec les potentiels candidats.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos explicatives de recrutement ?
HeyGen agit comme une plateforme vidéo AI intuitive, vous permettant de créer facilement des vidéos explicatives de recrutement convaincantes à partir de texte. Son interface glisser-déposer et ses modèles personnalisables simplifient l'ensemble du processus de création de vidéos en ligne, vous permettant de produire rapidement des vidéos de recrutement de haute qualité. Vous pouvez utiliser des avatars AI et des voix off réalistes pour donner vie à votre message sans outils de montage vidéo complexes.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de marque employeur engageantes ?
HeyGen vous aide à créer des vidéos de marque employeur captivantes grâce à ses fonctionnalités AI avancées, y compris des avatars AI diversifiés et des voix off AI réalistes. Vous pouvez mettre en avant votre culture d'entreprise et attirer les meilleurs talents en incorporant vos couleurs de marque et votre logo avec des contrôles de branding. Les sous-titres automatiques améliorent encore l'accessibilité et l'engagement sur diverses plateformes.
HeyGen est-il adapté aux professionnels des RH sans expérience préalable en montage vidéo ?
Absolument ! HeyGen est conçu pour être une plateforme de création de vidéos en ligne conviviale, parfaite pour les professionnels des RH sans aucune expérience préalable en montage vidéo. Son interface intuitive de glisser-déposer et sa vaste bibliothèque de modèles personnalisables vous permettent de produire des vidéos professionnelles sans effort. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen s'occupe de la création visuelle.
HeyGen peut-il être utilisé pour produire des descriptions de poste vidéo pour le recrutement sur les réseaux sociaux ?
Oui, HeyGen est un excellent outil pour créer des descriptions de poste vidéo dynamiques optimisées pour le recrutement sur les réseaux sociaux. Sa fonctionnalité de redimensionnement de rapport d'aspect garantit que vos vidéos explicatives sont superbes sur n'importe quelle plateforme. Combiné avec des avatars AI et des sous-titres automatiques, HeyGen vous permet de transmettre des messages clairs et engageants aux candidats potentiels de manière efficace.