Créateur de Contenu Vidéo de Recrutement : Attirez les Meilleurs Talents
Créez facilement des vidéos de recrutement époustouflantes qui mettent en valeur la culture de votre entreprise en utilisant des avatars AI pour des présentations engageantes.
Développez une vidéo de recrutement concise de 30 secondes spécifiquement pour un nouveau poste technologique, ciblant les chercheurs d'emploi actifs avec un style visuel professionnel et informatif. Le contenu doit clairement exposer les principales responsabilités et avantages, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un récit clair et confiant, rendant ainsi la description de poste vidéo efficace.
Créez une vidéo inspirante de 60 secondes pour élever votre marque employeur sur les plateformes de médias sociaux. Cette pièce doit incorporer des séquences vidéo riches et une musique motivante, démontrant les valeurs et la mission de votre entreprise aux candidats potentiels. Utilisez la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour sélectionner des visuels convaincants qui résonnent avec un large public.
Produisez une vidéo convaincante de 50 secondes illustrant pourquoi votre entreprise est un excellent lieu de travail, ciblant les candidats qui recherchent activement des informations sur votre organisation. Ce projet de création de contenu vidéo de recrutement doit présenter des témoignages authentiques d'employés et du texte dynamique à l'écran, avec des sous-titres générés automatiquement pour assurer l'accessibilité et une large portée grâce à la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez du Contenu de Recrutement Engagé pour les Médias Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos dynamiques pour les plateformes de médias sociaux afin d'élargir votre portée et d'attirer efficacement les candidats passifs.
Produisez des Descriptions de Poste Vidéo Dynamiques et des Annonces.
Transformez des descriptions de poste statiques en annonces vidéo convaincantes pour mettre en avant les rôles et attirer les candidats idéaux avec des visuels engageants.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de recrutement ?
Le Créateur de Vidéos de Recrutement AI de HeyGen simplifie le processus, vous permettant de créer facilement du contenu de recrutement professionnel en utilisant des avatars AI et des capacités de texte à vidéo, économisant ainsi du temps et des ressources. Cela vous permet de produire efficacement des vidéos de recrutement engageantes.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos de marque employeur ?
HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation, y compris la personnalisation de la marque avec votre logo et vos couleurs, une riche bibliothèque de médias, des séquences stock et des modèles de vidéo. Cela vous aide à créer des vidéos de marque employeur convaincantes qui reflètent véritablement la culture unique de votre entreprise.
HeyGen peut-il améliorer notre marque employeur et attirer efficacement les meilleurs talents ?
Absolument. HeyGen vous permet de créer des descriptions de poste vidéo convaincantes et des témoignages authentiques d'employés pour mettre en avant votre environnement de travail et la culture de votre entreprise. Ces vidéos de recrutement professionnelles renforceront considérablement votre marque employeur et attireront les meilleurs candidats via des plateformes comme les médias sociaux.
HeyGen est-il facile à utiliser pour créer du contenu de recrutement professionnel de haute qualité ?
Oui, HeyGen dispose d'une interface intuitive de glisser-déposer, ce qui en fait un éditeur vidéo facile à utiliser pour créer du contenu de recrutement professionnel de haute qualité. Il inclut également des sous-titres et des voix off générés par AI pour des résultats soignés, garantissant que vos vidéos sont prêtes pour les médias sociaux.