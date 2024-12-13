Créateur de Vidéos de Campagne de Recrutement : Attirez les Meilleurs Talents
Créez des vidéos de recrutement engageantes qui mettent en valeur la culture de votre entreprise et attirent les meilleurs talents avec des modèles et scènes prêts à l'emploi.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de recrutement soignée de 60 secondes ciblant les professionnels expérimentés cherchant à progresser dans leur carrière, en se concentrant sur notre forte image de marque employeur et les défis et récompenses uniques d'un département spécifique. Adoptez un style visuel professionnel avec des interviews d'experts et des graphiques à l'écran, soutenus par une narration calme et autoritaire d'un avatar AI, en utilisant la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour une présentation cohérente et crédible. Cette vidéo de recrutement vise à mettre en avant les opportunités de leadership et notre engagement à attirer les meilleurs talents.
Concevez une vidéo convaincante de 30 secondes spécifiquement conçue pour engager les chercheurs d'emploi passifs qui pourraient explorer de nouvelles opportunités, illustrant les avantages inégalés de travailler avec nous. Le style visuel et audio doit être un montage rapide et visuellement attrayant des avantages pour les employés, des initiatives d'équilibre travail-vie personnelle et des témoignages de croissance professionnelle, sur une musique inspirante et entraînante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement cette vidéo de recrutement engageante, facilitant ainsi la projection des spectateurs dans leur avenir avec notre équipe.
Produisez une annonce vidéo de campagne de recrutement concise de 15 secondes, destinée aux personnes prêtes à franchir le pas et à postuler pour un poste. La vidéo doit adopter un style visuel direct et percutant avec des superpositions de texte audacieuses et faciles à lire mettant en avant les avantages clés et un appel à l'action clair, souligné par un jingle énergique. Assurez l'accessibilité et maximisez la rétention du message en intégrant les sous-titres/captions de HeyGen, créant ainsi une annonce puissante et accrocheuse pour encourager les candidatures immédiates.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces de Recrutement à Fort Impact.
Produisez rapidement des annonces vidéo convaincantes pour atteindre et attirer les meilleurs talents sur diverses plateformes.
Générez des Vidéos de Recrutement Sociales Engagantes.
Créez facilement des vidéos courtes et partageables pour les réseaux sociaux afin de stimuler l'engagement et la portée des candidats.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de recrutement engageantes ?
HeyGen est un puissant créateur de vidéos de recrutement qui simplifie le processus de création de vidéos publicitaires professionnelles. Utilisez notre éditeur intuitif par glisser-déposer et une vaste bibliothèque de modèles vidéo pour développer des vidéos de recrutement engageantes qui mettent en avant la culture de votre entreprise et votre image de marque employeur pour attirer les meilleurs talents.
Les fonctionnalités AI de HeyGen sont-elles bénéfiques pour créer des vidéos de recrutement ?
Absolument. HeyGen exploite des outils avancés alimentés par l'AI, y compris des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo, vous permettant de générer un contenu convaincant à partir d'un simple script. Vous pouvez facilement personnaliser les annonces vidéo avec les couleurs et logos de votre marque pour garantir que vos vidéos publicitaires professionnelles soient uniques.
Quelles options de branding et de personnalisation sont disponibles pour les vidéos de recrutement ?
HeyGen offre des contrôles de branding étendus pour garantir que vos vidéos de recrutement s'alignent parfaitement avec votre image de marque employeur. Intégrez facilement les couleurs de votre marque, votre logo, et utilisez des fonctionnalités comme la génération de voix off et les sous-titres/captions automatiques pour créer des vidéos publicitaires professionnelles.
HeyGen peut-il soutenir une stratégie complète de vidéos de campagne de recrutement ?
Oui, HeyGen agit comme un créateur de vidéos de campagne de recrutement complet, conçu pour soutenir votre stratégie entière. Avec des fonctionnalités comme le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect et un support riche de bibliothèque/média stock, vous pouvez créer, personnaliser et déployer une variété de vidéos de recrutement engageantes sur plusieurs plateformes pour attirer efficacement les meilleurs talents.