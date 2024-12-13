Créateur de Vidéos de Campagne de Recrutement : Attirez les Meilleurs Talents

Créez des vidéos de recrutement engageantes qui mettent en valeur la culture de votre entreprise et attirent les meilleurs talents avec des modèles et scènes prêts à l'emploi.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de recrutement soignée de 60 secondes ciblant les professionnels expérimentés cherchant à progresser dans leur carrière, en se concentrant sur notre forte image de marque employeur et les défis et récompenses uniques d'un département spécifique. Adoptez un style visuel professionnel avec des interviews d'experts et des graphiques à l'écran, soutenus par une narration calme et autoritaire d'un avatar AI, en utilisant la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour une présentation cohérente et crédible. Cette vidéo de recrutement vise à mettre en avant les opportunités de leadership et notre engagement à attirer les meilleurs talents.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo convaincante de 30 secondes spécifiquement conçue pour engager les chercheurs d'emploi passifs qui pourraient explorer de nouvelles opportunités, illustrant les avantages inégalés de travailler avec nous. Le style visuel et audio doit être un montage rapide et visuellement attrayant des avantages pour les employés, des initiatives d'équilibre travail-vie personnelle et des témoignages de croissance professionnelle, sur une musique inspirante et entraînante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement cette vidéo de recrutement engageante, facilitant ainsi la projection des spectateurs dans leur avenir avec notre équipe.
Exemple de Prompt 3
Produisez une annonce vidéo de campagne de recrutement concise de 15 secondes, destinée aux personnes prêtes à franchir le pas et à postuler pour un poste. La vidéo doit adopter un style visuel direct et percutant avec des superpositions de texte audacieuses et faciles à lire mettant en avant les avantages clés et un appel à l'action clair, souligné par un jingle énergique. Assurez l'accessibilité et maximisez la rétention du message en intégrant les sous-titres/captions de HeyGen, créant ainsi une annonce puissante et accrocheuse pour encourager les candidatures immédiates.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Campagne de Recrutement

Créez facilement des vidéos de recrutement engageantes qui attirent les meilleurs talents et mettent en valeur la culture de votre entreprise avec notre plateforme alimentée par l'AI.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez parmi des modèles vidéo professionnels ou collez votre script pour initier votre projet de vidéo de recrutement en utilisant les capacités de texte-à-vidéo.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Améliorez votre vidéo avec des éléments de la bibliothèque/média stock, intégrez des avatars AI réalistes, et appliquez les contrôles de branding de votre entreprise.
3
Step 3
Affinez l'Audio et le Texte
Utilisez la génération de voix off pour une narration naturelle et ajoutez des sous-titres/captions automatiques pour garantir que votre message soit clair et accessible.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez vos vidéos de recrutement engageantes en utilisant le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour convenir à diverses plateformes, puis partagez pour attirer les meilleurs talents.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Valeur la Culture d'Entreprise et les Témoignages d'Employés

Mettez en avant votre image de marque employeur et attirez des candidats en partageant des histoires authentiques de votre équipe avec des vidéos AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de recrutement engageantes ?

HeyGen est un puissant créateur de vidéos de recrutement qui simplifie le processus de création de vidéos publicitaires professionnelles. Utilisez notre éditeur intuitif par glisser-déposer et une vaste bibliothèque de modèles vidéo pour développer des vidéos de recrutement engageantes qui mettent en avant la culture de votre entreprise et votre image de marque employeur pour attirer les meilleurs talents.

Les fonctionnalités AI de HeyGen sont-elles bénéfiques pour créer des vidéos de recrutement ?

Absolument. HeyGen exploite des outils avancés alimentés par l'AI, y compris des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo, vous permettant de générer un contenu convaincant à partir d'un simple script. Vous pouvez facilement personnaliser les annonces vidéo avec les couleurs et logos de votre marque pour garantir que vos vidéos publicitaires professionnelles soient uniques.

Quelles options de branding et de personnalisation sont disponibles pour les vidéos de recrutement ?

HeyGen offre des contrôles de branding étendus pour garantir que vos vidéos de recrutement s'alignent parfaitement avec votre image de marque employeur. Intégrez facilement les couleurs de votre marque, votre logo, et utilisez des fonctionnalités comme la génération de voix off et les sous-titres/captions automatiques pour créer des vidéos publicitaires professionnelles.

HeyGen peut-il soutenir une stratégie complète de vidéos de campagne de recrutement ?

Oui, HeyGen agit comme un créateur de vidéos de campagne de recrutement complet, conçu pour soutenir votre stratégie entière. Avec des fonctionnalités comme le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect et un support riche de bibliothèque/média stock, vous pouvez créer, personnaliser et déployer une variété de vidéos de recrutement engageantes sur plusieurs plateformes pour attirer efficacement les meilleurs talents.

