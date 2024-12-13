Créez une démo technique concise d'une minute pour les recruteurs en herbe, montrant à quel point il est facile de créer des vidéos de recrutement en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script. La vidéo doit adopter un style visuel propre et professionnel avec des superpositions de texte à l'écran démontrant les étapes clés, complétées par une voix off claire et instructive expliquant le processus. Cette vidéo vise à informer les recruteurs sur la génération efficace de vidéos.

