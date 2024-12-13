Libérez le Talent avec Notre Créateur de Vidéos de Recrutement
Créez facilement des vidéos de recrutement pour renforcer votre marque employeur et attirer les meilleurs talents en utilisant nos modèles et scènes intuitifs.
Développez une vidéo promotionnelle engageante de 90 secondes ciblant les responsables RH qui souhaitent améliorer leur marque employeur. Utilisez les avatars AI de HeyGen et les capacités de génération de voix off pour présenter divers membres d'équipe virtuels discutant de la culture d'entreprise, créant une esthétique visuelle moderne et accueillante. L'audio doit être amical et enthousiaste, soulignant la facilité de création de contenu vidéo de recrutement professionnel AI sans avoir besoin d'acteurs.
Concevez une vidéo tutorielle détaillée de 2 minutes spécifiquement pour les nouvelles recrues et les équipes RH, illustrant le processus d'utilisation des modèles et scènes de HeyGen pour personnaliser le contenu d'intégration. Le style visuel doit être très informatif, avec des graphismes nets et des enregistrements d'écran pour guider les utilisateurs étape par étape. Assurez-vous que les sous-titres/captions sont affichés de manière proéminente tout au long pour améliorer l'accessibilité et la compréhension pour tous les spectateurs.
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes de conseils rapides destinée aux recruteurs sur les réseaux sociaux, en se concentrant sur la façon dont HeyGen peut optimiser leur production de vidéos de recrutement pour diverses plateformes. Visuellement, cette vidéo doit être rapide et vibrante, démontrant l'utilisation efficace de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour des visuels accrocheurs et mettant en avant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des rapports d'aspect. Une bande sonore professionnelle et entraînante maintiendra l'engagement du public tout en transmettant des stratégies clés d'optimisation pour les réseaux sociaux.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos d'Annonces d'Emploi à Fort Impact.
Produisez rapidement des descriptions de poste vidéo captivantes qui attirent les meilleurs talents et augmentent les taux de candidature.
Améliorez la Marque Employeur sur les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos engageantes sur les réseaux sociaux pour présenter la culture d'entreprise et étendre la portée de votre marque employeur.
Questions Fréquemment Posées
Quelles fonctionnalités AI HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos de recrutement percutantes ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de recrutement en utilisant des fonctionnalités AI avancées, y compris des avatars AI réalistes et une génération de texte à vidéo fluide à partir d'un script. Cela fait de HeyGen un créateur de vidéos de recrutement AI intuitif, améliorant considérablement votre efficacité en tant que créateur de vidéos de recrutement.
Puis-je personnaliser mes vidéos de recrutement avec des éléments de marque spécifiques en utilisant HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque personnalisables complets, vous permettant d'incorporer le logo de votre entreprise, des couleurs spécifiques et des éléments uniques dans chaque vidéo de recrutement. Cela aide à renforcer votre marque employeur et à présenter efficacement la culture de votre entreprise.
Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos de recrutement du script au produit final ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de recrutement en offrant un éditeur vidéo robuste, une large gamme de modèles vidéo et un soutien étendu de bibliothèque de médias/stock. Vous pouvez rapidement transformer un script en une vidéo soignée avec des scènes personnalisables, accélérant ainsi votre flux de création de contenu.
HeyGen prend-il en charge la génération de sous-titres et différents rapports d'aspect pour le recrutement sur les réseaux sociaux ?
Oui, HeyGen fournit une génération automatique de sous-titres/captions pour améliorer l'accessibilité et l'engagement de vos vidéos de recrutement. De plus, vous pouvez facilement utiliser les capacités de redimensionnement des rapports d'aspect pour optimiser vos vidéos pour diverses plateformes de réseaux sociaux, assurant une portée maximale pour vos offres d'emploi.