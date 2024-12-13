Créateur de Vidéos d'Actualités de Reconnaissance : Créez des Nouvelles AI Rapidement

Transformez facilement du texte en vidéos d'actualités avec notre créateur de vidéos d'actualités de reconnaissance, en utilisant des avatars AI puissants pour des diffusions engageantes.

Créez une vidéo convaincante de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux marketeurs, montrant comment ils peuvent utiliser un créateur de vidéos d'actualités AI pour améliorer leur communication de marque. Le style visuel doit être professionnel et élégant, ressemblant à une diffusion de nouvelles de haute qualité, complété par une voix off claire et autoritaire. Démontrez la facilité de sélection des Modèles et scènes appropriés à partir de la vaste bibliothèque pour produire rapidement des mises à jour engageantes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique captivante de 60 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux éducateurs, illustrant comment transformer du texte en vidéos d'actualités à des fins éducatives ou pour du contenu quotidien. Le design visuel doit être moderne et épuré, avec un avatar parlant amical présentant l'information, soutenu par une musique de fond entraînante. Mettez en avant le processus fluide d'utilisation de Texte-en-vidéo à partir du script pour donner vie au contenu écrit avec des avatars AI.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'annonce urgente et percutante de 30 secondes pour les équipes de communication interne et les organisateurs d'événements, conçue comme une pièce de créateur de vidéos d'actualités de reconnaissance pour les jalons de l'entreprise ou les moments forts des événements. Employez une esthétique de nouvelles de dernière minute avec des graphiques audacieux et des effets sonores dramatiques pour transmettre l'importance. Mettez l'accent sur l'inclusion automatique de Sous-titres/captions pour l'accessibilité et la disponibilité d'une riche bibliothèque de Médias/stock pour améliorer les visuels.
Exemple de Prompt 3
Générez un bref bulletin d'actualités dynamique de 50 secondes parfait pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les influenceurs, utilisant un générateur d'actualités AI pour créer du contenu tendance. Le style visuel et audio doit être rapide et tendance, incorporant des coupes rapides, de la musique populaire et des avatars AI animés. Montrez l'utilité du redimensionnement & exportation du format d'image pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes sociales.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Actualités de Reconnaissance

Transformez facilement du texte en vidéos d'actualités captivantes avec AI, mettant en vedette des avatars réalistes et un contenu dynamique pour des diffusions professionnelles.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script d'actualités directement dans l'éditeur, prêt à être transformé en vidéo. Cela utilise notre capacité de Texte-en-vidéo à partir du script pour poser les bases de votre contenu, simplifiant le processus de transformation du texte en vidéos d'actualités.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Parcourez notre bibliothèque diversifiée d'avatars AI et sélectionnez le présentateur d'actualités AI parfait pour raconter votre histoire. Ces avatars AI donneront vie à votre script, en utilisant une technologie avancée de synchronisation labiale pour créer des avatars parlants réalistes.
3
Step 3
Améliorez Votre Vidéo
Utilisez notre éditeur facile à utiliser pour ajouter de la musique de fond, des séquences d'archives ou vos propres médias. Appliquez des contrôles de Branding pour inclure votre logo et vos couleurs, assurant que vos modèles de vidéos d'actualités sont cohérents et professionnels.
4
Step 4
Générez et Exportez
Une fois tout en place, lancez le processus de génération. Votre créateur de vidéos d'actualités AI compilera tous les éléments, effectuant automatiquement la génération de la voix off. Enfin, exportez votre vidéo d'actualités de haute qualité dans le format d'image souhaité, prête à être partagée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rapports d'Actualités AI Captivants

.

Créez des rapports d'actualités dynamiques et des reportages, transformant le texte en récits vidéo captivants avec des présentateurs et avatars d'actualités AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

HeyGen facilite-t-il la création de vidéos d'actualités engageantes ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos d'actualités AI avancé qui vous aide à transformer du texte en vidéos d'actualités efficacement. Vous pouvez utiliser divers modèles de vidéos d'actualités et des avatars parlants réalistes pour générer un contenu captivant, simplifié davantage par le générateur de script AI de HeyGen.

Puis-je personnaliser les présentateurs d'actualités AI dans mes vidéos ?

Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue de votre présentateur d'actualités AI. Choisissez parmi une variété d'avatars parlants et utilisez notre technologie avancée de synchronisation labiale avec diverses voix AI pour correspondre parfaitement au style de votre marque, assurant une présentation professionnelle et unique pour chaque reportage.

Qu'est-ce qui rend HeyGen facile à utiliser comme générateur d'actualités AI ?

HeyGen est conçu comme un générateur d'actualités AI intuitif avec un éditeur facile à utiliser. Il offre une large sélection de modèles de vidéos d'actualités professionnels et des outils d'édition vidéo intégrés, permettant aux utilisateurs de produire du contenu d'actualités de haute qualité efficacement, même sans expérience préalable étendue.

Comment HeyGen soutient-il la création de contenu d'actualités multilingue ?

Le créateur de vidéos d'actualités de reconnaissance de HeyGen prend entièrement en charge plusieurs langues, vous permettant d'atteindre efficacement un public mondial. Notre technologie sophistiquée de synthèse vocale et une large gamme de voix AI garantissent que vos vidéos d'actualités sont livrées avec précision dans divers contextes linguistiques.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo