Créateur de Vidéos de Recettes : Vidéos de Cuisine Sans Effort

Produisez rapidement des vidéos de recettes professionnelles en utilisant notre créateur de vidéos de cuisine AI et des modèles et scènes personnalisables.

513/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo concise de 45 secondes pour les réseaux sociaux, ciblant les professionnels occupés, illustrant une recette rapide et saine de flocons d'avoine à préparer la veille. L'esthétique visuelle doit être épurée et minimaliste, utilisant des dispositions d'ingrédients simples et des transitions fluides, accompagnée d'une musique de fond douce. Assurez-vous que toutes les instructions clés sont facilement compréhensibles grâce aux sous-titres/captions de HeyGen, offrant une accessibilité et permettant aux spectateurs de suivre en silence.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo captivante de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises lançant un mélange d'épices gourmet, en utilisant un avatar AI pour présenter une recette simple et élégante de noix épicées rôties. Le style visuel doit être premium et soigné, se concentrant sur le branding du produit et une photographie culinaire attrayante, avec l'avatar AI fournissant une voix amicale et autoritaire qui explique le profil de saveur unique du mélange, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une présentation dynamique.
Exemple de Prompt 3
Créez un tutoriel vidéo éducatif de 90 secondes sur la réalisation de recettes, destiné aux étudiants en cuisine apprenant les techniques classiques de pâtisserie française, spécifiquement pour réaliser une pâte à choux parfaite. L'accent visuel doit être mis sur des plans rapprochés détaillés des mouvements des mains et de la consistance des ingrédients, avec une voix off précise et instructive générée à partir d'un script détaillé en utilisant la fonction de texte à vidéo de HeyGen, garantissant clarté et précision technique pour cette vidéo de recette avancée.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Recettes

Transformez sans effort vos créations culinaires en vidéos de recettes engageantes et étape par étape, du script au partage sur les réseaux sociaux.

1
Step 1
Créez Votre Narratif de Recette
Commencez par entrer vos instructions et détails de recette. Utilisez "Texte à vidéo à partir d'un script" pour générer rapidement une ébauche initiale de votre vidéo de recette, vous faisant gagner du temps.
2
Step 2
Choisissez Visuels et Voix
Améliorez votre vidéo avec des visuels attrayants. Sélectionnez parmi divers "Modèles et scènes" pour trouver la mise en page parfaite, assurant que votre recette brille vraiment. Vous pouvez ensuite facilement ajouter une voix off captivante pour guider les spectateurs à travers chaque étape de cuisson.
3
Step 3
Appliquez des Ajustements et du Branding
Assurez l'accessibilité et la cohérence de la marque. Ajoutez facilement des "Sous-titres/captions" à votre vidéo de cuisine et incorporez votre logo et vos couleurs de marque pour une touche professionnelle.
4
Step 4
Exportez pour les Réseaux Sociaux
Optimisez votre vidéo pour diverses plateformes. Utilisez "Redimensionnement des ratios d'aspect et exportations" pour préparer votre vidéo de recette pour les "vidéos de réseaux sociaux" comme YouTube ou Instagram, puis téléchargez et partagez votre chef-d'œuvre.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez l'Offre et la Portée des Cours Culinaires

.

Développez une gamme plus large de cours de cuisine et de leçons de recettes, atteignant un public mondial avec du contenu vidéo de haute qualité facilement produit.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos de recettes engageantes ?

HeyGen est un créateur de vidéos de cuisine AI qui simplifie la création de vidéos de recettes engageantes et étape par étape. Vous pouvez utiliser nos modèles de vidéos professionnels et notre éditeur de vidéos en ligne intuitif pour donner vie à votre contenu culinaire sans effort.

Puis-je utiliser des avatars AI pour démontrer les étapes de cuisson dans mes vidéos de recettes ?

Oui, HeyGen vous permet d'intégrer des avatars AI dans vos vidéos de recettes pour une présentation dynamique. Il vous suffit d'entrer votre script, et la fonction de texte à vidéo de HeyGen, avec génération de voix off professionnelle, fera en sorte qu'un avatar narre et guide les spectateurs à travers chaque étape.

Comment HeyGen optimise-t-il mes vidéos de recettes pour les plateformes de réseaux sociaux ?

HeyGen propose des fonctionnalités essentielles comme les sous-titres/captions automatiques et le redimensionnement des ratios d'aspect pour garantir que vos vidéos de recettes sont parfaitement optimisées pour diverses plateformes de réseaux sociaux. Notre éditeur de vidéos en ligne assure que votre contenu est accessible et professionnel sur YouTube, Instagram, et plus encore.

Quels outils HeyGen offre-t-il pour personnaliser efficacement mes vidéos de cuisine ?

HeyGen fournit un éditeur de vidéos en ligne robuste équipé d'une riche bibliothèque multimédia, d'options de texte animé, et de modèles de vidéos personnalisables. Vous pouvez facilement incorporer votre branding, des effets visuels, et d'autres éléments créatifs pour produire des vidéos de cuisine uniques et professionnelles.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo