Créez une vidéo tutoriel de recette dynamique de 30 secondes ciblant les jeunes professionnels occupés qui ont besoin d'idées de repas rapides et sains. Le style visuel doit être épuré et moderne, avec des prises de vue nettes et bien éclairées des ingrédients et du processus de cuisson, complétées par une bande-son contemporaine et entraînante et une narration claire et enthousiaste. Assurez-vous d'utiliser la génération de voix off efficace de HeyGen pour guider les spectateurs à travers chaque étape, rendant l'expérience de création de vidéo "facile" fluide.

Générer une vidéo