Créateur de Vidéo d'Annonce de Rebranding pour Votre Révélation
Lancez votre nouvelle marque avec confiance. Nos 'Contrôles de branding (logo, couleurs)' garantissent que votre vidéo d'annonce reflète parfaitement votre identité mise à jour.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo d'annonce dynamique de 45 secondes conçue pour les startups technologiques et les chefs de produit, dévoilant un rebranding de produit significatif avec de nouvelles fonctionnalités. L'esthétique visuelle doit être énergique avec des graphiques animés, tandis qu'un avatar AI engageant délivre les messages clés. Employez les avatars AI et la génération de voix off de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière claire et innovante.
Développez une vidéo inspirante de 60 secondes destinée aux employés, parties prenantes et clients B2B, articulant la nouvelle vision et les valeurs après le rebranding. Cette vidéo doit présenter un style visuel cinématographique, complété par une musique de fond douce et motivante et une narration claire et sincère. Exploitez la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour intégrer des visuels de haute qualité qui résonnent profondément avec le nouveau branding de l'entreprise.
Concevez un teaser vibrant de 15 secondes pour les réseaux sociaux sur le rebranding à venir d'une marque, ciblant le grand public et les abonnés existants. Le style visuel doit être rapide et coloré, accompagné de musique tendance, avec des messages clés affichés de manière proéminente sous forme de texte à l'écran. Utilisez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et une compréhension immédiate, même sans son, en mettant en avant les options de personnalisation pour une identité de marque unique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités de Rebranding Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo de haute qualité pour votre rebranding, en utilisant AI pour maximiser l'impact et atteindre efficacement votre audience cible.
Lancez des Annonces de Rebranding Engagantes sur les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux afin d'annoncer votre rebranding, assurant un engagement large et une cohérence de marque sur toutes les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de ma vidéo d'annonce de rebranding ?
HeyGen offre une plateforme conviviale avec des modèles de vidéo de rebranding personnalisables et des avatars AI pour vous aider à produire rapidement des vidéos d'annonce de rebranding percutantes. Vous pouvez intégrer facilement vos éléments de branding pour un look professionnel.
HeyGen est-il adapté à la création de vidéos professionnelles pour les entreprises ?
Oui, HeyGen est un créateur de vidéos d'entreprise intuitif conçu pour les professionnels. Son éditeur par glisser-déposer et sa bibliothèque complète de séquences stock le rendent facile à utiliser pour toute campagne marketing.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour la cohérence de la marque ?
HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation pour maintenir votre branding. Intégrez facilement vos logos, polices personnalisées et couleurs de marque dans tout projet vidéo pour assurer la cohérence.
HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux ?
Absolument. Les avatars AI et les fonctionnalités de texte-à-vidéo de HeyGen vous permettent de créer du contenu dynamique et engageant pour les réseaux sociaux. Vous pouvez également ajouter des animations et personnaliser les ratios d'aspect pour différentes plateformes.