Générateur d'Annonce de Rebranding : Créez des Vidéos Impactantes

Générez des vidéos captivantes d'annonce de rebranding avec des avatars AI pour communiquer clairement la nouvelle identité et vision de votre marque.

484/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'annonce professionnelle de 45 secondes pour les équipes de communication d'entreprise et les directeurs marketing, illustrant le processus simplifié de création d'un Générateur d'Annonce de Rebranding d'Entreprise. L'esthétique visuelle doit être élégante et corporative avec une voix off claire et autoritaire, mettant en avant l'efficacité des modèles et scènes robustes de HeyGen et la fonctionnalité intégrée de génération de voix off.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo tutorielle engageante de 60 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les créateurs de contenu, démontrant comment un modèle de newsletter d'annonce de rebranding peut être rapidement adapté et distribué sur diverses plateformes. Les visuels doivent être rapides et vibrants, mettant en avant des options personnalisables avec des vues en écran partagé, soulignant le redimensionnement des formats d'image et les exportations de HeyGen pour une livraison parfaite.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo inspirante de 30 secondes destinée aux stratèges de marque et aux agences de design, explorant l'impact profond d'un nouveau logo et les moyens innovants de l'annoncer. Le style visuel et audio doit être sophistiqué et artistique, passant sans effort entre des éléments de design abstraits et concrets, en utilisant les avatars AI de HeyGen et le support étendu de la bibliothèque de médias/stock pour visualiser l'évolution de la marque.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur d'Annonce de Rebranding

Créez facilement des annonces de rebranding impactantes avec des outils alimentés par l'AI, assurant que la nouvelle identité de votre marque est communiquée clairement et professionnellement.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Annonce
Commencez par rédiger votre annonce de rebranding. Notre capacité de texte en vidéo à partir d'un script transforme vos mots en une vidéo professionnelle, transmettant clairement la nouvelle identité de votre marque.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels & Appliquez le Branding
Choisissez parmi divers modèles d'annonce pour donner à votre message un aspect soigné. Intégrez votre nouveau logo et vos couleurs de marque en utilisant nos contrôles de branding robustes.
3
Step 3
Ajoutez des Médias Engagés
Améliorez votre annonce avec des photos et des clips vidéo captivants. Utilisez notre bibliothèque de médias/support stock ou téléchargez vos propres visuels pour rendre votre histoire percutante.
4
Step 4
Exportez & Partagez Votre Message
Générez votre vidéo finale d'annonce de rebranding. Utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement des formats d'image et d'exportations pour l'optimiser pour une visibilité en ligne fluide sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et Élevez les Audiences

.

Inspirez confiance et enthousiasme pour la nouvelle direction de votre marque avec des annonces vidéo motivantes générées par AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment le Générateur d'Annonce de Rebranding d'Entreprise de HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour une nouvelle identité de marque ?

HeyGen propose un puissant générateur d'annonce de rebranding qui simplifie la création de vidéos d'annonce professionnelles pour la nouvelle identité de votre marque. Avec des avatars AI et des modèles personnalisables, vous pouvez facilement transformer votre script en contenu vidéo engageant pour mettre en avant votre nouveau logo et vision.

Quelles options personnalisables sont disponibles dans HeyGen pour concevoir une annonce de rebranding unique ?

HeyGen offre de nombreuses options personnalisables, y compris des contrôles de branding pour votre nouveau logo et vos couleurs, afin de refléter parfaitement la nouvelle identité de votre marque. Vous pouvez utiliser divers modèles et scènes, intégrer vos propres médias et générer des voix off professionnelles pour une annonce personnalisée.

Les outils alimentés par l'AI de HeyGen facilitent-ils la production rapide d'annonces de rebranding ?

Oui, les outils alimentés par l'AI de HeyGen accélèrent considérablement la production de vos annonces de rebranding. Notre fonctionnalité de texte en vidéo et les avatars AI vous permettent de générer des annonces soignées à partir d'un script en quelques minutes, idéal pour les communiqués de presse et les mises à jour sur les réseaux sociaux.

Comment HeyGen soutient-il la distribution des annonces de rebranding sur divers canaux numériques ?

HeyGen vous permet de créer des annonces de rebranding polyvalentes optimisées pour différentes plateformes. Vous pouvez facilement exporter vos vidéos avec un redimensionnement des formats d'image pour les réseaux sociaux, les intégrer dans des newsletters ou les utiliser dans d'autres efforts de marketing numérique pour maximiser la visibilité en ligne.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo