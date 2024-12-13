Générateur de Vidéos Marketing Immobilier pour des Annonces Époustouflantes

Créez des vidéos immobilières époustouflantes sans effort avec des avatars AI pour engager plus d'acheteurs.

Imaginez une vidéo captivante de 45 secondes pour une annonce immobilière, conçue pour les acheteurs potentiels, mettant en valeur une résidence de choix avec des visuels lumineux et accueillants et une voix off chaleureuse et amicale générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour créer des vidéos immobilières qui se démarquent vraiment.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Prêt à révolutionner vos visites virtuelles ? Créez une vidéo dynamique de 60 secondes pour les réseaux sociaux, ciblant des abonnés engagés avec un montage rapide, une musique de fond entraînante et une narration claire et enthousiaste livrée par un avatar AI de HeyGen, mettant en avant les caractéristiques clés de la propriété.
Exemple de Prompt 2
Aidez les vendeurs novices à comprendre le marché avec une vidéo explicative concise de 30 secondes, utilisant des graphiques propres et professionnels et un ton rassurant et autoritaire. Cette vidéo, conçue à l'aide des modèles et scènes personnalisables de HeyGen, établira la confiance et offrira des informations précieuses.
Exemple de Prompt 3
Exploitez la puissance du marketing vidéo pour présenter des propriétés commerciales dans un format sophistiqué de 90 secondes, ciblant les propriétaires d'entreprises locales intéressés par des opportunités d'investissement. Cette pièce informative, créée efficacement grâce à la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo, mettra en avant des visuels confiants et persuasifs et un récit captivant d'un créateur de vidéos immobilières professionnel.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie


Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos Marketing Immobilier

Créez des vidéos immobilières époustouflantes sans effort avec notre créateur de vidéos immobilières alimenté par l'AI, conçu pour captiver les acheteurs potentiels et booster vos annonces.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Base Vidéo
Commencez par choisir parmi une large gamme de modèles et scènes conçus professionnellement, parfaits pour créer rapidement et efficacement des vidéos d'annonces immobilières engageantes.
2
Step 2
Téléchargez Vos Visuels Immobiliers
Téléchargez sans effort vos photos et vidéos immobilières de haute qualité dans votre bibliothèque de médias/soutien stock, vous permettant de mettre en valeur chaque détail de votre annonce.
3
Step 3
Générez une Narration Dynamique
Améliorez vos vidéos immobilières en utilisant notre fonctionnalité avancée de génération de voix off, ajoutant une expérience audio professionnelle et engageante pour vos spectateurs.
4
Step 4
Appliquez le Branding et Exportez
Finalisez votre vidéo marketing immobilier en appliquant vos contrôles de branding uniques (logo, couleurs), assurant que l'identité de votre agence est bien en vue avant l'exportation pour les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Témoignages Clients

.

Renforcez la confiance et la crédibilité en générant facilement des témoignages clients convaincants, mettant en avant des transactions immobilières réussies et des clients satisfaits.



Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos immobilières époustouflantes ?

HeyGen, un générateur de vidéos AI pour les annonces immobilières, utilise des avatars AI et la transformation de texte en vidéo pour aider les agents immobiliers à créer efficacement des vidéos immobilières époustouflantes, rendant le marketing vidéo accessible à tous.

Puis-je créer des vidéos d'annonces immobilières de marque avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen prend en charge la personnalisation de la marque, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque dans vos vidéos d'annonces immobilières, assurant une apparence professionnelle et cohérente pour les réseaux sociaux et les visites virtuelles.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos marketing immobilier efficace ?

HeyGen est un générateur de vidéos marketing immobilier efficace car il est alimenté par l'AI, permettant aux utilisateurs de produire facilement des vidéos immobilières de haute qualité, y compris des vidéos explicatives et des visites de propriétés, avec des fonctionnalités telles que la génération de voix off et la synthèse vocale.

Comment puis-je améliorer mes vidéos immobilières en utilisant les fonctionnalités d'édition de HeyGen ?

HeyGen offre des fonctionnalités d'édition robustes, y compris une bibliothèque de médias pour le contenu stock, la génération de sous-titres/légendes, et la possibilité de télécharger des photos et de les intégrer de manière transparente, vous permettant de créer des vidéos immobilières engageantes et informatives.

logo
