Produisez une vidéo convaincante d'une minute présentant les dernières fonctionnalités logicielles pour les passionnés de technologie et les chefs de produit, en utilisant un style visuel épuré et moderne avec une voix off professionnelle et claire. Cette vidéo doit mettre en avant comment la capacité de HeyGen à "créer des vidéos de mise à jour en temps réel" simplifie le processus de création en utilisant la "conversion de texte en vidéo à partir de script" pour une génération rapide de contenu, garantissant que les mises à jour sont livrées rapidement et avec précision.

Générer une Vidéo