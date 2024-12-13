Créateur de Vidéos de Mise à Jour en Temps Réel : Créez du Contenu Dynamique Rapidement

Transformez le texte en vidéos de mise à jour dynamiques en temps réel instantanément grâce à nos capacités de conversion de texte en vidéo alimentées par l'IA.

Produisez une vidéo convaincante d'une minute présentant les dernières fonctionnalités logicielles pour les passionnés de technologie et les chefs de produit, en utilisant un style visuel épuré et moderne avec une voix off professionnelle et claire. Cette vidéo doit mettre en avant comment la capacité de HeyGen à "créer des vidéos de mise à jour en temps réel" simplifie le processus de création en utilisant la "conversion de texte en vidéo à partir de script" pour une génération rapide de contenu, garantissant que les mises à jour sont livrées rapidement et avec précision.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo de communication interne de 90 secondes pour les équipes d'entreprise et les départements RH, axée sur une nouvelle politique de l'entreprise, en utilisant un style visuel engageant et informatif avec du texte à l'écran pour les points clés. Le récit doit souligner les avantages de la fonctionnalité "collaborer en temps réel" pour les projets d'équipe et comment les "Sous-titres/captions" de HeyGen assurent l'accessibilité et la clarté pour tous les spectateurs, rendant les informations complexes digestes.
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 2 minutes destinée aux professionnels du marketing et aux propriétaires de petites entreprises, démontrant l'efficacité de la génération de "vidéos professionnelles" pour les campagnes en ligne. Le style visuel doit être de haute qualité et vibrant, complété par une bande sonore entraînante et motivante, et illustrer clairement la puissance de la "Bibliothèque de médias/support de stock" de HeyGen pour enrichir le contenu et la "Génération de voix off" pour produire rapidement des présentations soignées.
Concevez une publicité énergique de 45 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux spécialistes du marketing numérique et aux créateurs de contenu individuels, promouvant un événement à venir ou le lancement d'un produit, avec un style visuel rapide et des graphismes accrocheurs et une bande sonore excitante. Ce court clip doit utiliser efficacement le "Redimensionnement et exportation des formats d'image" de HeyGen pour optimiser les différentes plateformes et présenter divers "Modèles et scènes" pour créer facilement des "vidéos pour les réseaux sociaux" percutantes qui augmentent l'engagement.
Moteur Créatif

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos de Mise à Jour en Temps Réel

Créez des vidéos dynamiques rapidement et sans effort avec des capacités d'aperçu instantané, garantissant que votre contenu est toujours frais et parfait pour n'importe quelle plateforme.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez votre projet en choisissant parmi une variété de modèles de vidéos professionnels pour lancer votre processus de création.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Téléchargez facilement ou glissez-déposez vos médias, textes et autres éléments, en voyant les mises à jour en temps réel sur votre canevas avec le support de la bibliothèque de médias.
3
Step 3
Affinez avec une Voix IA
Générez des voix off convaincantes en utilisant la génération de voix off alimentée par l'IA, garantissant que votre message est clair et professionnel avec un aperçu instantané.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et exportez-la en résolution 4K, ou publiez directement sur les plateformes sociales avec un redimensionnement et des exportations optimisés des formats d'image.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Formation & Intégration à Jour

Gardez vos supports de formation et d'intégration actuels et engageants en mettant facilement à jour les vidéos avec les dernières informations et politiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos grâce à l'automatisation par l'IA ?

HeyGen utilise une automatisation avancée par l'IA pour transformer le texte en vidéos professionnelles avec des avatars IA personnalisables. Notre plateforme simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, permettant aux utilisateurs de générer du contenu de haute qualité efficacement sans compétences complexes en montage vidéo.

Quelles fonctionnalités techniques de montage HeyGen offre-t-il pour la personnalisation des vidéos ?

L'éditeur vidéo en ligne de HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes comme une chronologie à plusieurs couches, permettant un contrôle précis de votre contenu. Vous pouvez facilement redimensionner les vidéos pour différentes plateformes, générer des sous-titres automatiques, supprimer les arrière-plans et exporter vos créations finales en résolution allant jusqu'à 4K.

Plusieurs utilisateurs peuvent-ils collaborer en temps réel dans le créateur de vidéos HeyGen ?

Oui, HeyGen est conçu pour favoriser la productivité en équipe et la collaboration en temps réel. Notre créateur de vidéos en ligne permet à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur des projets, rationalisant le flux de production vidéo pour les équipes et les créateurs de contenu.

Quelles capacités d'exportation et de publication HeyGen offre-t-il pour les vidéos créées ?

HeyGen offre des capacités robustes pour l'exportation et la publication de vos vidéos. Vous pouvez facilement redimensionner les vidéos aux formats d'image optimaux pour diverses plateformes et publier directement sur les réseaux sociaux, garantissant que votre contenu atteint efficacement votre audience à travers différents canaux.

