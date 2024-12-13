Votre générateur de vidéos de mise à jour en temps réel pour un contenu dynamique

Boostez la productivité de votre équipe et créez du contenu dynamique en toute simplicité, grâce à des Modèles & scènes intuitifs pour chaque projet.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes destinée aux équipes marketing, illustrant comment un "générateur de vidéos AI" peut produire rapidement du "contenu dynamique" pour les campagnes publicitaires. Le style visuel doit être énergique et visuellement frappant, utilisant des couleurs vives et un montage rapide, avec une musique de fond entraînante et un avatar AI engageant présentant des statistiques clés. Utilisez les "Avatars AI" de HeyGen et les "Modèles & scènes" étendus pour itérer rapidement sur divers messages de campagne.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo pédagogique de 2 minutes pour les équipes de formation et de développement, expliquant les fonctionnalités avancées d'un "éditeur vidéo en ligne" à travers une "création vidéo" simplifiée. Le style visuel doit être clair et méthodique, employant des captures d'écran étape par étape et des éléments d'interface utilisateur mis en évidence, avec une voix AI calme et informative et des "Sous-titres/légendes" précis pour l'accessibilité. Intégrez des ressources de la "Bibliothèque multimédia/soutien de stock" de HeyGen pour améliorer les explications visuelles des flux de travail complexes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo convaincante de 45 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux petites entreprises, montrant comment transformer des articles écrits en contenu visuel engageant en utilisant la technologie "texte en vidéo". Le style visuel doit être moderne et professionnel, intégrant des graphiques animés élégants et des séquences d'archives pertinentes, narré par une voix AI amicale et humaine délivrée par un "Agent Vidéo AI". Employez le "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour générer facilement le récit et le "Redimensionnement & exportation des formats" pour optimiser pour diverses plateformes sociales.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionnent les générateurs de vidéos de mise à jour en temps réel

Générez et adaptez rapidement du contenu vidéo dynamique, en vous assurant que vos messages sont toujours actuels et percutants grâce à une automatisation AI intelligente.

1
Step 1
Créez votre script initial
Commencez par entrer votre texte, et notre fonctionnalité Texte en vidéo à partir de script posera les bases de votre vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez vos visuels et votre voix
Personnalisez votre message en choisissant un avatar AI approprié et en ajoutant une voix off générée pour narrer votre contenu.
3
Step 3
Appliquez des ajustements en temps réel
Mettez facilement à jour n'importe quelle partie de votre vidéo. Notre plateforme facilite la collaboration en temps réel, garantissant que votre contenu reste actuel et réactif aux changements.
4
Step 4
Exportez le contenu mis à jour
Préparez votre vidéo pour la distribution en utilisant le Redimensionnement & exportation des formats, garantissant qu'elle soit parfaite sur n'importe quelle plateforme, s'adaptant continuellement à vos besoins.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Formation et intégration à jour

Améliorez l'apprentissage avec des vidéos de formation et d'intégration constamment mises à jour, améliorant l'engagement et la rétention grâce à un contenu dynamique.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI avec des avatars ?

HeyGen utilise une technologie avancée de Générateur d'Avatars AI pour transformer le texte en vidéos professionnelles avec des présentateurs numériques réalistes. Cela simplifie le processus de création vidéo, permettant aux utilisateurs de générer facilement du contenu dynamique sans tournage traditionnel.

Quelles sont les capacités de HeyGen pour convertir du texte en vidéo et générer des voix off ?

HeyGen offre une fonctionnalité robuste de texte en vidéo, vous permettant d'entrer des scripts et de produire instantanément du contenu vidéo. Il inclut également une génération avancée de voix off avec des voix AI à sonorité humaine, garantissant que vos vidéos transmettent des messages clairement et professionnellement.

HeyGen peut-il aider à éditer des vidéos et à gérer divers éléments multimédias ?

Absolument, HeyGen fonctionne comme un éditeur vidéo en ligne complet, fournissant des outils pour des ajustements précis. Les utilisateurs peuvent facilement ajouter des Sous-titres/légendes, utiliser le Redimensionnement & exportation des formats pour diverses plateformes, et intégrer du contenu à partir d'une riche Bibliothèque multimédia/soutien de stock.

HeyGen prend-il en charge la collaboration en temps réel pour une création vidéo efficace ?

HeyGen est conçu pour améliorer la productivité de l'équipe grâce à des fonctionnalités comme la collaboration en temps réel, rendant l'automatisation AI accessible pour des projets partagés. Utilisez des Modèles & scènes préconstruits pour accélérer votre flux de travail de création vidéo et assurer la cohérence.

