Créez une vidéo captivante de 45 secondes pour une visite immobilière destinée aux gestionnaires de biens et agents, mettant en avant une maison nouvellement listée avec des visites vidéo photoréalistes. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant des mouvements de caméra fluides pour souligner les caractéristiques clés, complété par une voix off professionnelle et accueillante générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, transformant les photos statiques de la propriété en une expérience de visionnage dynamique.

