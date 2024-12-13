Générateur de Visites Immobilières : Créez des Vidéos Époustouflantes Rapidement

Automatisez des visites virtuelles professionnelles et augmentez l'engagement des acheteurs avec des avatars AI et une production vidéo entièrement automatisée.

Créez une vidéo captivante de 45 secondes pour une visite immobilière destinée aux gestionnaires de biens et agents, mettant en avant une maison nouvellement listée avec des visites vidéo photoréalistes. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant des mouvements de caméra fluides pour souligner les caractéristiques clés, complété par une voix off professionnelle et accueillante générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, transformant les photos statiques de la propriété en une expérience de visionnage dynamique.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de campagne sur les réseaux sociaux de 30 secondes ciblant les acheteurs potentiels parcourant des plateformes comme Instagram et TikTok, visant à augmenter l'engagement des acheteurs pour une mise en avant rapide de la propriété. Le style visuel doit être dynamique et rapide, incorporant du texte à l'écran et une musique de fond entraînante, le tout propulsé par la capacité de HeyGen à convertir rapidement les descriptions de listes en visuels convaincants à partir de texte.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de visite virtuelle élégante de 60 secondes conçue pour les agents et développeurs de propriétés de luxe, offrant une expérience immersive d'un domaine exclusif. Employez un style visuel cinématographique avec des transitions gracieuses et une musique de fond sophistiquée, mettant en vedette un avatar AI de la capacité d'avatars AI de HeyGen agissant comme un guide virtuel compétent pour mettre en avant des éléments de marque personnalisés tout au long de la propriété.
Exemple de Prompt 3
Concevez une production vidéo rapide de 15 secondes pour les agents immobiliers ayant besoin de capter rapidement l'attention pour de nouvelles annonces, assurant une portée maximale auprès des acheteurs potentiels. Le style visuel doit être percutant et visuellement riche, se concentrant sur des caractéristiques frappantes de la propriété avec des graphiques vibrants et des sous-titres dynamiques générés par l'outil de sous-titres de HeyGen, rendant le contenu facilement digestible même sans son.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Visites Immobilières

Créez facilement des visites virtuelles professionnelles pour mettre en valeur des propriétés et captiver les acheteurs potentiels avec notre générateur vidéo alimenté par l'AI.

1
Step 1
Téléchargez Vos Images de Propriété
Commencez par télécharger vos photos de propriété de haute qualité. Notre AI transformera sans effort vos photos de propriété en séquences vidéo engageantes pour une visite photoréaliste.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Style Vidéo
Choisissez parmi divers modèles et personnalisez l'esthétique de la vidéo pour correspondre à votre branding. Incorporez votre logo et votre palette de couleurs préférée pour une présentation professionnelle.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI ou des Voix Off
Améliorez votre visite avec un avatar AI pour guider les spectateurs ou générez une voix off engageante à partir de texte. Fournissez des détails complets sur la propriété sans effort.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Visite
Une fois finalisée, générez votre vidéo dans divers formats adaptés à toutes les plateformes. Partagez facilement votre visite virtuelle de haute qualité pour augmenter l'engagement des acheteurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Valeur des Annonces Immobilières Immersives

Développez des vidéos AI engageantes pour mettre en valeur des propriétés avec un détail photoréaliste, offrant aux acheteurs potentiels une expérience de visite virtuelle immersive.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il transformer mon marketing immobilier avec des visites vidéo créatives ?

Le générateur vidéo AI de HeyGen peut transformer vos photos de propriété statiques en visites vidéo professionnelles et photoréalistes, élevant votre marketing immobilier avec des expériences immersives qui captivent les acheteurs potentiels.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de visites immobilières efficace ?

HeyGen propose un générateur de visites immobilières entièrement automatisé, permettant une production vidéo rapide sans nécessiter de tournage. Nos outils alimentés par l'AI convertissent vos photos de propriété existantes en visites virtuelles dynamiques sans effort.

Puis-je personnaliser mes vidéos immobilières pour un branding spécifique avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue du branding pour vos vidéos immobilières, y compris l'ajout de votre logo et de vos couleurs préférées. Cela garantit que vos annonces immobilières maintiennent une identité de marque cohérente, augmentant l'engagement des acheteurs sur toutes les campagnes de médias sociaux.

Comment HeyGen aide-t-il à créer des visites virtuelles engageantes pour les propriétés ?

HeyGen vous permet de créer des visites virtuelles engageantes en utilisant des avatars AI et des voix off réalistes, complétés par des sous-titres automatiques. Ces fonctionnalités se combinent pour offrir des expériences immersives aux acheteurs potentiels, faisant ressortir vos vidéos immobilières.

