Générateur de Visites Immobilières : Créez des Vidéos Époustouflantes Rapidement
Automatisez des visites virtuelles professionnelles et augmentez l'engagement des acheteurs avec des avatars AI et une production vidéo entièrement automatisée.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de campagne sur les réseaux sociaux de 30 secondes ciblant les acheteurs potentiels parcourant des plateformes comme Instagram et TikTok, visant à augmenter l'engagement des acheteurs pour une mise en avant rapide de la propriété. Le style visuel doit être dynamique et rapide, incorporant du texte à l'écran et une musique de fond entraînante, le tout propulsé par la capacité de HeyGen à convertir rapidement les descriptions de listes en visuels convaincants à partir de texte.
Produisez une vidéo de visite virtuelle élégante de 60 secondes conçue pour les agents et développeurs de propriétés de luxe, offrant une expérience immersive d'un domaine exclusif. Employez un style visuel cinématographique avec des transitions gracieuses et une musique de fond sophistiquée, mettant en vedette un avatar AI de la capacité d'avatars AI de HeyGen agissant comme un guide virtuel compétent pour mettre en avant des éléments de marque personnalisés tout au long de la propriété.
Concevez une production vidéo rapide de 15 secondes pour les agents immobiliers ayant besoin de capter rapidement l'attention pour de nouvelles annonces, assurant une portée maximale auprès des acheteurs potentiels. Le style visuel doit être percutant et visuellement riche, se concentrant sur des caractéristiques frappantes de la propriété avec des graphiques vibrants et des sous-titres dynamiques générés par l'outil de sous-titres de HeyGen, rendant le contenu facilement digestible même sans son.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces Immobilières Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes pour les annonces immobilières, attirant les acheteurs potentiels et augmentant l'intérêt avec la vidéo AI.
Générez des Visites Sociales Engagantes.
Créez facilement des clips vidéo dynamiques de propriétés pour des campagnes sur les réseaux sociaux, augmentant la visibilité et l'engagement sur les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il transformer mon marketing immobilier avec des visites vidéo créatives ?
Le générateur vidéo AI de HeyGen peut transformer vos photos de propriété statiques en visites vidéo professionnelles et photoréalistes, élevant votre marketing immobilier avec des expériences immersives qui captivent les acheteurs potentiels.
Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de visites immobilières efficace ?
HeyGen propose un générateur de visites immobilières entièrement automatisé, permettant une production vidéo rapide sans nécessiter de tournage. Nos outils alimentés par l'AI convertissent vos photos de propriété existantes en visites virtuelles dynamiques sans effort.
Puis-je personnaliser mes vidéos immobilières pour un branding spécifique avec HeyGen ?
Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue du branding pour vos vidéos immobilières, y compris l'ajout de votre logo et de vos couleurs préférées. Cela garantit que vos annonces immobilières maintiennent une identité de marque cohérente, augmentant l'engagement des acheteurs sur toutes les campagnes de médias sociaux.
Comment HeyGen aide-t-il à créer des visites virtuelles engageantes pour les propriétés ?
HeyGen vous permet de créer des visites virtuelles engageantes en utilisant des avatars AI et des voix off réalistes, complétés par des sous-titres automatiques. Ces fonctionnalités se combinent pour offrir des expériences immersives aux acheteurs potentiels, faisant ressortir vos vidéos immobilières.