Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de marque de 45 secondes pour les agents immobiliers présentant une nouvelle propriété, ciblant l'engagement sur les réseaux sociaux. Cette vidéo doit adopter une esthétique moderne et épurée, intégrant harmonieusement la marque de l'agent à travers des palettes de couleurs et une présence amicale à l'écran. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo marketing immobilière professionnelle et visuellement cohérente.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de 60 secondes sur une annonce immobilière destinée aux acheteurs de maison férus de technologie parcourant les flux de réseaux sociaux sur des appareils mobiles. Le style visuel doit être rapide avec des superpositions de texte engageantes et un avatar AI amical offrant une visite virtuelle. Employez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et mettre en évidence efficacement les détails cruciaux de la propriété dans ces vidéos d'annonces immobilières.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo immobilière concise de 15 secondes pour inviter la communauté locale à une journée portes ouvertes, la rendant attrayante pour les participants potentiels. Le style visuel et audio doit être enthousiaste et invitant, avec des aperçus rapides des meilleures caractéristiques de la maison accompagnés d'une musique de fond énergique. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer votre texte d'invitation en une vidéo dynamique, enrichie par des sélections de la bibliothèque multimédia pour des visuels convaincants dans vos vidéos immobilières.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Présentation Immobilière

Créez facilement des vidéos de présentation immobilière professionnelles qui captivent les acheteurs potentiels et mettent en valeur chaque caractéristique unique de vos annonces.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par sélectionner un modèle professionnel conçu pour mettre en valeur votre propriété efficacement, en utilisant notre bibliothèque diversifiée de modèles et de scènes.
2
Step 2
Téléchargez Vos Médias
Téléchargez facilement vos photos et clips vidéo de la propriété, puis organisez-les précisément grâce à la fonction intuitive de glisser-déposer.
3
Step 3
Personnalisez Votre Branding
Intégrez vos contrôles de marque distincts (logo, couleurs) et le style préféré pour personnaliser vos vidéos immobilières, assurant la cohérence de la marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et utilisez nos options de redimensionnement et d'exportation de format pour la générer dans divers formats parfaits pour les réseaux sociaux et les sites d'annonces immobilières.

Mettre en avant les réussites des agents immobiliers

Créez des vidéos de témoignages engageantes pour renforcer la confiance et mettre en avant les réussites des agents et des propriétés avec des récits captivants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les agents immobiliers à créer des vidéos d'annonces immobilières convaincantes ?

HeyGen sert de puissant créateur de vidéos immobilières, permettant aux agents de produire facilement des vidéos d'annonces immobilières de haute qualité. Vous pouvez utiliser des modèles personnalisables, intégrer votre marque avec des logos et des couleurs, et exploiter l'AI pour générer des vidéos marketing immobilières engageantes qui se démarquent.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour le branding des vidéos immobilières ?

HeyGen fournit des contrôles de marque complets, vous permettant de personnaliser vos vidéos immobilières avec votre logo unique, vos couleurs de marque et votre style. Vous pouvez également utiliser des avatars AI et des voix off pour créer des vidéos professionnelles et de marque qui reflètent l'identité de votre agence dans tous vos supports marketing immobiliers.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer divers types de vidéos marketing immobilières au-delà des visites de propriétés ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos polyvalent pour les agents immobiliers. Au-delà des vidéos d'annonces, vous pouvez facilement produire des vidéos de profil d'agent, des vidéos de témoignages ou des vidéos explicatives. Avec des scripts prêts à l'emploi et une vaste bibliothèque multimédia, vous pouvez générer un contenu vidéo diversifié optimisé pour les réseaux sociaux et d'autres plateformes.

Comment HeyGen garantit-il une qualité professionnelle dans les vidéos de présentation immobilière ?

HeyGen garantit une qualité professionnelle pour vos vidéos de présentation immobilière grâce à des outils d'édition vidéo intuitifs et des modèles de haute qualité. Vous pouvez utiliser du contenu stock, ajouter des transitions et des effets, et générer des sous-titres AI pour créer des vidéos soignées et en haute définition. Cela fait de HeyGen un excellent créateur de vidéos de présentation immobilière pour les agents visant des résultats professionnels.

