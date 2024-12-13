Créateur de Vidéos Immobilières : Créez des Vidéos de Propriétés Époustouflantes

Exploitez les avatars AI pour générer sans effort des vidéos marketing immobilières et des visites virtuelles engageantes, boostant votre présence sur les réseaux sociaux et vos annonces.

Créez une vidéo immobilière captivante de 60 secondes destinée aux acheteurs potentiels, mettant en avant une nouvelle annonce avec des visuels vibrants et accueillants et une voix off professionnelle et articulée. Cette vidéo devrait tirer parti des 'Templates & scenes' de HeyGen pour assembler rapidement une présentation attrayante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo marketing immobilière concise de 45 secondes pour les membres de la communauté locale, avec un avatar AI présentant un rapport de marché du quartier avec des graphiques modernes et épurés et un ton autoritaire mais amical. Utilisez les 'AI avatars' de HeyGen pour personnaliser la présentation sans avoir besoin de talent à l'écran.
Exemple de Prompt 2
Produisez une visite virtuelle engageante de 90 secondes pour les professionnels occupés ou les acheteurs hors de la ville, offrant une visite fluide d'une maison avec des prises de vue intérieures de haute qualité et un récit apaisant et informatif. Améliorez l'expérience en utilisant la 'Voiceover generation' de HeyGen pour garantir une guidance audio claire et cohérente tout au long de l'expérience 'open house'.
Exemple de Prompt 3
Créez une mise à jour dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux anciens clients et aux observateurs du marché local, annonçant une propriété récemment 'Just Sold' ou une tendance rapide du marché. Cette vidéo énergique, adaptée à une consommation rapide, devrait comporter des superpositions de texte concises et des 'Subtitles/captions' clairs fournis par HeyGen pour maximiser la portée même lorsqu'elle est visionnée sans son.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Rapports Immobiliers

Créez sans effort des vidéos immobilières professionnelles pour présenter des propriétés et des rapports avec notre plateforme intuitive alimentée par l'AI.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une gamme de modèles de vidéos immobilières professionnels conçus pour mettre en valeur les caractéristiques des propriétés et les insights du marché.
2
Step 2
Téléchargez Vos Éléments
Téléchargez facilement vos photos de propriétés, clips vidéo et données pour remplir le modèle choisi.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Personnalisez votre vidéo avec le logo, les couleurs et les polices de votre marque en utilisant les contrôles de branding pour un look cohérent.
4
Step 4
Exportez Votre Rapport
Générez votre rapport vidéo immobilier de haute qualité dans divers formats, prêt à être partagé sur toutes vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Vidéos de Témoignages Immobiliers

Développez des vidéos persuasives générées par l'AI mettant en vedette des témoignages de clients pour renforcer la confiance et mettre en avant des transactions immobilières réussies.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos immobilières professionnelles ?

HeyGen vous permet de créer sans effort des vidéos immobilières de haute qualité grâce à sa plateforme alimentée par l'AI. Profitez de modèles vidéo intuitifs et d'outils de montage vidéo faciles à utiliser pour produire rapidement des vidéos de propriétés engageantes pour vos efforts marketing.

Quels types de vidéos marketing immobilières puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez produire une gamme diversifiée de vidéos marketing immobilières, y compris des vidéos d'annonces captivantes, des visites virtuelles, des vidéos de profil d'agent et des vidéos de propriétés pour les réseaux sociaux. Créez des vidéos personnalisées qui améliorent votre réputation en ligne.

Puis-je personnaliser mes vidéos immobilières pour correspondre à ma marque ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos éléments personnalisés dans vos vidéos immobilières. Cela garantit que toutes vos vidéos de marque reflètent votre identité unique pour les annonces de propriétés.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités avancées pour créer des vidéos d'annonces captivantes ?

Oui, HeyGen propose des fonctionnalités avancées telles que des sous-titres AI, la génération de voix off et des ressources de stock pour enrichir vos vidéos d'annonces. Vous pouvez également utiliser des modèles conformes à la MLS et divers formats vidéo multiples pour une distribution et un impact optimaux.

