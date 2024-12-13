Créateur de Vidéos Immobilières : Créez des Vidéos de Propriétés Époustouflantes
Exploitez les avatars AI pour générer sans effort des vidéos marketing immobilières et des visites virtuelles engageantes, boostant votre présence sur les réseaux sociaux et vos annonces.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo marketing immobilière concise de 45 secondes pour les membres de la communauté locale, avec un avatar AI présentant un rapport de marché du quartier avec des graphiques modernes et épurés et un ton autoritaire mais amical. Utilisez les 'AI avatars' de HeyGen pour personnaliser la présentation sans avoir besoin de talent à l'écran.
Produisez une visite virtuelle engageante de 90 secondes pour les professionnels occupés ou les acheteurs hors de la ville, offrant une visite fluide d'une maison avec des prises de vue intérieures de haute qualité et un récit apaisant et informatif. Améliorez l'expérience en utilisant la 'Voiceover generation' de HeyGen pour garantir une guidance audio claire et cohérente tout au long de l'expérience 'open house'.
Créez une mise à jour dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux anciens clients et aux observateurs du marché local, annonçant une propriété récemment 'Just Sold' ou une tendance rapide du marché. Cette vidéo énergique, adaptée à une consommation rapide, devrait comporter des superpositions de texte concises et des 'Subtitles/captions' clairs fournis par HeyGen pour maximiser la portée même lorsqu'elle est visionnée sans son.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Immobilières Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo captivantes alimentées par l'AI pour commercialiser efficacement vos annonces de propriétés et atteindre plus d'acheteurs potentiels.
Générez des Vidéos de Propriétés pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos et des clips dynamiques de propriétés pour les réseaux sociaux, augmentant l'engagement et attirant un public plus large pour vos annonces.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos immobilières professionnelles ?
HeyGen vous permet de créer sans effort des vidéos immobilières de haute qualité grâce à sa plateforme alimentée par l'AI. Profitez de modèles vidéo intuitifs et d'outils de montage vidéo faciles à utiliser pour produire rapidement des vidéos de propriétés engageantes pour vos efforts marketing.
Quels types de vidéos marketing immobilières puis-je créer avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez produire une gamme diversifiée de vidéos marketing immobilières, y compris des vidéos d'annonces captivantes, des visites virtuelles, des vidéos de profil d'agent et des vidéos de propriétés pour les réseaux sociaux. Créez des vidéos personnalisées qui améliorent votre réputation en ligne.
Puis-je personnaliser mes vidéos immobilières pour correspondre à ma marque ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos éléments personnalisés dans vos vidéos immobilières. Cela garantit que toutes vos vidéos de marque reflètent votre identité unique pour les annonces de propriétés.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités avancées pour créer des vidéos d'annonces captivantes ?
Oui, HeyGen propose des fonctionnalités avancées telles que des sous-titres AI, la génération de voix off et des ressources de stock pour enrichir vos vidéos d'annonces. Vous pouvez également utiliser des modèles conformes à la MLS et divers formats vidéo multiples pour une distribution et un impact optimaux.