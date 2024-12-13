Créateur de Vidéos Promo Immobilières : Présentez Vos Propriétés Instantanément

Générez rapidement des vidéos de qualité professionnelle pour les annonces et les réseaux sociaux avec les modèles et scènes intelligents de HeyGen.

Créez une vidéo promotionnelle immobilière dynamique de 45 secondes présentant une nouvelle annonce de propriété, ciblant les acheteurs potentiels intéressés par des maisons contemporaines ; utilisez des visuels lumineux et aérés accompagnés d'une musique de fond entraînante et professionnelle, et intégrez la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen pour narrer sans effort les caractéristiques clés et créer des vidéos de qualité professionnelle.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo engageante de 30 secondes pour les réseaux sociaux expliquant 'Pourquoi c'est le meilleur moment pour vendre votre maison', destinée aux propriétaires envisageant de mettre leur bien en vente ; utilisez des coupes dynamiques et un ton amical et persuasif délivré par un avatar AI, en exploitant les fonctionnalités "AI avatars" et "Voiceover generation" de HeyGen pour un impact maximal.
Exemple de Prompt 2
Développez un modèle de vidéo de témoignage client authentique de 60 secondes mettant en avant une transaction immobilière réussie, conçu pour attirer des clients potentiels à la recherche d'un agent immobilier fiable ; présentez des plans de style interview chaleureux avec une musique de fond douce et des "Sous-titres/légendes" clairs pour l'accessibilité, facilement créés à l'aide des modèles et scènes intégrés de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une visite virtuelle cinématographique de 90 secondes pour une propriété de luxe, spécifiquement destinée aux individus fortunés et aux chercheurs de maisons de luxe ; utilisez des transitions fluides et une musique de fond sophistiquée pour mettre en valeur les caractéristiques exclusives, en assurant une présentation optimale sur diverses plateformes grâce à la fonctionnalité "Aspect-ratio resizing & exports" de HeyGen.
Moteur Créatif

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promo Immobilières

Créez rapidement et professionnellement des vidéos immobilières captivantes. Notre plateforme intuitive vous aide à créer des annonces de propriétés et du contenu promotionnel époustouflants avec facilité, garantissant que vos propriétés soient remarquées.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Choisissez parmi une gamme de modèles de vidéos immobilières professionnelles, y compris des options pour les annonces de propriétés et les visites libres, ou commencez avec une toile vierge pour lancer votre projet en utilisant nos modèles et scènes.
2
Step 2
Téléchargez Vos Visuels
Personnalisez votre vidéo en téléchargeant vos propres images et clips de propriété. Accédez à une vaste bibliothèque de contenu stock pour améliorer vos visuels et garantir que votre annonce se démarque en utilisant le support de bibliothèque de médias/stock.
3
Step 3
Appliquez des Fonctionnalités Intelligentes
Utilisez nos fonctionnalités d'édition intuitives pour ajouter du texte, des transitions et de la musique de fond. Générez des voix off naturelles avec la génération de voix off pour articuler clairement votre message.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Projet
Finalisez votre vidéo captivante et exportez-la en utilisant le redimensionnement et les exports de ratios d'aspect. Partagez facilement vos vidéos immobilières sur des plateformes comme YouTube et les réseaux sociaux pour atteindre efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

Présentez des témoignages clients convaincants et des histoires de réussite à travers des vidéos AI engageantes pour construire efficacement la confiance et la crédibilité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos immobilières professionnelles ?

HeyGen permet aux professionnels de l'immobilier de produire rapidement des vidéos engageantes pour les annonces de propriétés et les promotions en utilisant une large gamme de modèles de vidéos immobilières personnalisables. Notre interface intuitive de glisser-déposer garantit des vidéos de qualité professionnelle sans compétences de montage étendues.

Quelles capacités AI offre HeyGen pour le marketing vidéo immobilier ?

HeyGen utilise une plateforme vidéo alimentée par l'AI pour transformer vos scripts en vidéos promotionnelles immobilières dynamiques avec des avatars AI et des voix off réalistes. Cela permet une production efficace de contenu de haute qualité.

HeyGen peut-il aider les agents à créer des vidéos immobilières convaincantes pour les réseaux sociaux et YouTube ?

Absolument, HeyGen vous permet de générer des vidéos adaptées à diverses plateformes, y compris les réseaux sociaux et YouTube, avec un redimensionnement flexible des ratios d'aspect. Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque pour maintenir une apparence cohérente sur tout votre contenu immobilier.

HeyGen fournit-il des outils pour enrichir les vidéos de témoignages clients et de visites libres ?

Oui, HeyGen inclut une riche bibliothèque de contenu stock, des options de musique de fond et des fonctionnalités d'édition robustes pour améliorer vos modèles de visites libres et de témoignages clients. Vous pouvez également ajouter des sous-titres pour une meilleure accessibilité et engagement.

