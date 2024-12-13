Créateur de Vidéos Promo Immobilières : Présentez Vos Propriétés Instantanément
Générez rapidement des vidéos de qualité professionnelle pour les annonces et les réseaux sociaux avec les modèles et scènes intelligents de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo engageante de 30 secondes pour les réseaux sociaux expliquant 'Pourquoi c'est le meilleur moment pour vendre votre maison', destinée aux propriétaires envisageant de mettre leur bien en vente ; utilisez des coupes dynamiques et un ton amical et persuasif délivré par un avatar AI, en exploitant les fonctionnalités "AI avatars" et "Voiceover generation" de HeyGen pour un impact maximal.
Développez un modèle de vidéo de témoignage client authentique de 60 secondes mettant en avant une transaction immobilière réussie, conçu pour attirer des clients potentiels à la recherche d'un agent immobilier fiable ; présentez des plans de style interview chaleureux avec une musique de fond douce et des "Sous-titres/légendes" clairs pour l'accessibilité, facilement créés à l'aide des modèles et scènes intégrés de HeyGen.
Concevez une visite virtuelle cinématographique de 90 secondes pour une propriété de luxe, spécifiquement destinée aux individus fortunés et aux chercheurs de maisons de luxe ; utilisez des transitions fluides et une musique de fond sophistiquée pour mettre en valeur les caractéristiques exclusives, en assurant une présentation optimale sur diverses plateformes grâce à la fonctionnalité "Aspect-ratio resizing & exports" de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promo Immobilières
Créez rapidement et professionnellement des vidéos immobilières captivantes. Notre plateforme intuitive vous aide à créer des annonces de propriétés et du contenu promotionnel époustouflants avec facilité, garantissant que vos propriétés soient remarquées.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Générez rapidement des vidéos promo immobilières et des publicités professionnelles à fort impact avec l'AI pour attirer plus d'acheteurs et de locataires.
Vidéos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos immobilières captivantes et des clips pour les plateformes de réseaux sociaux afin d'élargir votre portée et votre engagement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos immobilières professionnelles ?
HeyGen permet aux professionnels de l'immobilier de produire rapidement des vidéos engageantes pour les annonces de propriétés et les promotions en utilisant une large gamme de modèles de vidéos immobilières personnalisables. Notre interface intuitive de glisser-déposer garantit des vidéos de qualité professionnelle sans compétences de montage étendues.
Quelles capacités AI offre HeyGen pour le marketing vidéo immobilier ?
HeyGen utilise une plateforme vidéo alimentée par l'AI pour transformer vos scripts en vidéos promotionnelles immobilières dynamiques avec des avatars AI et des voix off réalistes. Cela permet une production efficace de contenu de haute qualité.
HeyGen peut-il aider les agents à créer des vidéos immobilières convaincantes pour les réseaux sociaux et YouTube ?
Absolument, HeyGen vous permet de générer des vidéos adaptées à diverses plateformes, y compris les réseaux sociaux et YouTube, avec un redimensionnement flexible des ratios d'aspect. Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque pour maintenir une apparence cohérente sur tout votre contenu immobilier.
HeyGen fournit-il des outils pour enrichir les vidéos de témoignages clients et de visites libres ?
Oui, HeyGen inclut une riche bibliothèque de contenu stock, des options de musique de fond et des fonctionnalités d'édition robustes pour améliorer vos modèles de visites libres et de témoignages clients. Vous pouvez également ajouter des sous-titres pour une meilleure accessibilité et engagement.