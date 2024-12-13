Créateur de Vidéos Marketing Immobilier : Boostez Vos Annonces

Élevez vos annonces immobilières et visites virtuelles. Utilisez nos modèles et scènes professionnels pour créer des vidéos marketing immobilier époustouflantes qui convertissent les acheteurs.

Créez une vidéo dynamique de visite virtuelle de 60 secondes spécifiquement pour les acheteurs potentiels, mettant en valeur une propriété nouvellement listée avec des visuels lumineux et accueillants et une musique de fond entraînante et sophistiquée. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour souligner les caractéristiques clés, donnant vie aux "modèles juste listés".

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'introduction convaincante de 30 secondes pour les agents immobiliers destinée aux clients potentiels à la recherche d'un professionnel de confiance, avec des visuels propres et professionnels et un ton confiant. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter de manière cohérente la marque de l'agent, en intégrant leur Kit de Marque unique pour une reconnaissance immédiate.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de témoignage authentique de 45 secondes conçue pour rassurer les clients potentiels sceptiques, capturant des interviews de clients chaleureuses et authentiques avec une musique de fond douce. Employez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour assurer une accessibilité maximale et souligner les "vidéos de qualité professionnelle" livrées par l'agent.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative informative de 60 secondes destinée aux primo-accédants, décomposant une tendance complexe du marché à l'aide d'animations engageantes et d'une narration claire. Exploitez les modèles et scènes attrayants de HeyGen pour simplifier l'information, transformant des concepts abstraits en "vidéos explicatives" facilement compréhensibles.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Marketing Immobilier

Créez des vidéos immobilières époustouflantes, des présentations d'annonces captivantes aux visites virtuelles immersives, en utilisant des modèles attrayants et des outils d'édition puissants. Élevez votre marketing immobilier sans effort.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une large gamme de modèles vidéo attrayants conçus spécifiquement pour l'immobilier, vous permettant de démarrer rapidement votre projet. Notre plateforme offre divers 'Modèles & scènes' adaptés à divers besoins marketing immobilier.
2
Step 2
Ajoutez Vos Médias
Personnalisez votre vidéo en téléchargeant facilement vos photos et clips vidéo de propriété uniques, ou exploitez notre vaste 'Bibliothèque de médias/soutien de stock'. Cela donne vie à vos vidéos d'annonces avec votre contenu spécifique.
3
Step 3
Appliquez des Éléments de Marque
Améliorez le professionnalisme de votre vidéo en utilisant les 'Contrôles de branding (logo, couleurs)' pour assurer une identité visuelle cohérente. Intégrez votre Kit de Marque pour s'aligner avec l'image professionnelle de votre agence dans toutes vos créations.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et utilisez le 'Redimensionnement & exportations de rapport d'aspect' pour l'optimiser pour diverses plateformes. Téléchargez facilement vos vidéos de qualité professionnelle pour les partager sur les réseaux sociaux et d'autres canaux, atteignant un public plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Valeur les Témoignages de Clients

Développez des vidéos de témoignages convaincantes pour instaurer la confiance et mettre en avant les expériences réussies des clients avec vos services.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos marketing immobilier ?

La plateforme vidéo alimentée par l'AI de HeyGen permet aux agents immobiliers de créer facilement des vidéos de qualité professionnelle. Utilisez des modèles attrayants et des fonctionnalités intuitives de glisser-déposer pour produire rapidement des vidéos d'annonces, des visites virtuelles ou des vidéos de témoignages engageantes.

Puis-je personnaliser mes vidéos immobilières pour correspondre à ma marque ?

Absolument ! HeyGen permet une personnalisation complète de vos vidéos immobilières, garantissant qu'elles s'alignent parfaitement avec votre marque. Intégrez votre Kit de Marque, ajoutez des médias personnalisés et utilisez des animations professionnelles pour créer des vidéos d'annonces immobilières uniques et percutantes.

Quels types de vidéos immobilières puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, les agents immobiliers peuvent générer une large gamme de vidéos de qualité professionnelle, y compris des vidéos d'annonces dynamiques, des visites virtuelles, des vidéos de témoignages engageantes et des vidéos explicatives informatives. Celles-ci sont parfaites pour les plateformes de médias sociaux comme YouTube et Instagram pour améliorer vos efforts marketing.

Comment HeyGen aide-t-il les agents immobiliers à produire des vidéos de qualité professionnelle efficacement ?

HeyGen est une plateforme vidéo alimentée par l'AI conçue pour améliorer l'efficacité, permettant aux agents immobiliers de transformer rapidement des scripts en vidéos de qualité professionnelle avec des avatars AI et la génération de voix off. Notre éditeur vidéo en ligne basé sur le cloud prend en charge les sous-titres, la musique de fond et l'exportation facile de vidéos HD pour tous vos besoins marketing.

