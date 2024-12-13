Créez une vidéo cinématographique captivante de 60 secondes pour une annonce de propriété de luxe, ciblant les acheteurs potentiels à la recherche de maisons haut de gamme. La vidéo doit comporter des mouvements de caméra fluides, une musique de fond élégante et une voix off professionnelle AI, en utilisant les "Modèles & scènes" de HeyGen pour construire rapidement une vidéo immobilière soignée qui met en valeur les caractéristiques clés et les commodités avec un style visuel sophistiqué.

