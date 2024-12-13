Générateur de Vidéos d'Annonces Immobilières : Créez des Visites de Propriétés Époustouflantes

Transformez vos photos en visites vidéo de qualité professionnelle avec un texte en vidéo sans effort, augmentant l'engagement des acheteurs.

Créez une vidéo cinématographique captivante de 60 secondes pour une annonce de propriété de luxe, ciblant les acheteurs potentiels à la recherche de maisons haut de gamme. La vidéo doit comporter des mouvements de caméra fluides, une musique de fond élégante et une voix off professionnelle AI, en utilisant les "Modèles & scènes" de HeyGen pour construire rapidement une vidéo immobilière soignée qui met en valeur les caractéristiques clés et les commodités avec un style visuel sophistiqué.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo engageante de 30 secondes pour les réseaux sociaux invitant la communauté locale à une journée portes ouvertes, en la rendant personnalisable pour s'adapter à une marque spécifique. Cette invitation dynamique et amicale doit présenter un avatar AI délivrant l'invitation avec une musique énergique, en utilisant les "Avatars AI" de HeyGen pour ajouter une touche personnelle et des animations dynamiques qui captent l'attention.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo chaleureuse et professionnelle de 45 secondes mettant en avant l'expertise et la personnalité d'un agent immobilier, destinée aux clients potentiels à la recherche d'un professionnel de confiance. Cette vidéo doit incorporer des éléments de marque personnalisés et atteindre une qualité professionnelle grâce à des visuels clairs et un ton assuré, en utilisant la "Génération de voix off" de HeyGen pour narrer efficacement les points de vente clés et les témoignages de clients.
Exemple de Prompt 3
Compilez une vidéo rapide de 20 secondes mettant en avant les caractéristiques d'une propriété à partir de photos existantes, adaptée aux internautes pressés qui ont besoin d'informations rapides. Cette vidéo concise et directe doit comporter une musique de fond entraînante et des textes à l'écran mettant en avant les caractéristiques clés, en utilisant la capacité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour transformer sans effort les détails de la propriété en un résumé visuel convaincant à l'aide des modèles vidéo disponibles.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Annonces Immobilières

Transformez sans effort vos photos et détails de propriété en visites vidéo engageantes qui captent l'attention et impressionnent les acheteurs potentiels.

1
Step 1
Téléchargez Vos Médias
Commencez par télécharger vos photos de propriété en vidéo, créant une base visuelle dynamique pour votre annonce immobilière.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle Vidéo
Choisissez parmi une gamme de modèles vidéo professionnels conçus spécifiquement pour l'immobilier afin d'établir le look et le ressenti parfaits pour votre visite de propriété.
3
Step 3
Générez des Voix Off AI
Améliorez vos vidéos immobilières avec une narration professionnelle en générant des voix off AI à partir de votre script ou en convertissant du texte en parole.
4
Step 4
Exportez Votre Création
Téléchargez vos vidéos de qualité professionnelle dans divers formats optimisés, prêtes à captiver les acheteurs potentiels sur tous les canaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Présentations Immobilières Immersives

.

Créez sans effort des visites vidéo engageantes alimentées par AI qui mettent en valeur les caractéristiques des propriétés et attirent les acheteurs potentiels avec des visuels dynamiques.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'annonces immobilières professionnelles ?

HeyGen est une plateforme vidéo AI intuitive pour l'immobilier qui agit comme un puissant créateur de vidéos immobilières, vous permettant de générer des vidéos de propriétés époustouflantes avec des fonctionnalités d'édition faciles à utiliser. Vous pouvez transformer vos photos en vidéos sans effort.

HeyGen offre-t-il un contrôle créatif pour le branding et des vidéos de propriétés uniques ?

Absolument. HeyGen propose des vidéos largement personnalisables avec des options de branding sur mesure, y compris des logos et des couleurs, garantissant que vos vidéos immobilières conservent un aspect professionnel et cohérent. Vous pouvez également utiliser divers modèles vidéo et animations pour créer des vidéos engageantes et cinématographiques.

Quels types de fonctionnalités AI HeyGen utilise-t-il pour les visites vidéo de propriétés ?

HeyGen exploite des voix off AI avancées et une création vidéo alimentée par AI pour transformer des scripts en visites vidéo dynamiques, améliorant vos annonces immobilières. Cela permet de réaliser des vidéos de qualité professionnelle sans avoir besoin de filmer.

Puis-je transformer des photos existantes et des détails d'annonces en vidéos immobilières engageantes ?

Oui, avec le générateur de vidéos d'annonces immobilières de HeyGen, vous pouvez facilement télécharger des photos et intégrer des détails d'annonces pour créer des vidéos immobilières convaincantes. La plateforme prend en charge divers ratios d'aspect et exportations pour le partage sur les réseaux sociaux.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo